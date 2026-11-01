Asistencia de Villa y cabezazo letal de Di Lollo: así abrió el marcador Boca Juniors ante River Plate

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*El gol de Di Lollo

Boca Juniors era más que River Plate y abrió el marcador en el primer tiempo del Superclásico, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El defensor se despachó con su especialidad, que es ganar de cabeza e hizo delirar a las 54.000 almas en La Bombonera.

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Fue a los 27 minutos cuando el equipo xeneize se puso en ventaja luego de un preciso tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa desde la derecha. Lautaro Di Lollo le ganó en el área a su marcador, el ingresado Lautaro Rivero, y de cabeza abrió el marcador en el Superclásico. Fue el octavo grito del defensor con la camiseta azul y amarillo. El zaguero está consolidado entre los titulares y lo ratifica en cada partido.

El tanto para la apertura del marcador fue merecido para el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El gol que rompió el cero hizo estallar al recinto de La Ribera con un público que celebró la conversión ante su clásico rival.

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River Plate reaccionó, aunque Boca Juniors puso en aprietos otra vez al visitante. El propio Rivero se arrojó para mandar al córner un centro rasante de Villa y evitó la llegada de Leonel Flores en el segundo palo.

En los primeros minutos ambos equipos se midieron y el duelo tuvo un marco de tensión, algo característico de esta clase de partidos debido a lo que está en juego y cómo se esperó durante la semana.

El cotejo tuvo de todo y en el inicio se dio la expulsión de Lucas Martínez Quarta por una falta ante Miguel Merentiel. Nicolás Ramírez fue convocado por el VAR y juzgó la infracción como una ocasión manifiesta de gol.

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*Otras ocasiones de Boca Juniors ante River Plate

Con la superioridad numérica, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena jugó más en el campo de su rival, que se replegó. El entrenador del elenco de Núñez sacó al delantero Lucas Beltrán y lo reemplazó por el defensor Lautaro Rivero.

Los primeros 45 minutos Boca Juniors fue más y con la mínima diferencia se fue el descanso. Mientras que River Plate intentó sacar el cotejo a flote en un marco negativo por el hombre de menos y quedar abajo en el marcador.

El elenco local viene en racha, con la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, su posición de privilegio en la Tabla Anual y en su zona en el Torneo Clausura, donde ya está clasificador para los octavos de final del certamen. La lucha en todos los frentes se extiende a la Copa Argentina, ya que el equipo xeneize es semifinalista y se medirá frente a Banfield.

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En tanto que River Plate busca meterse en los octavos de final de este campeonato y sumar en la Tabla Anual, que hoy lo tiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la última fecha de la fase regular que se disputará el próximo fin de semana, Boca Juniors recibirá a Defensa y Justicia. Mientras que River Plate visitará a Aldosivi, ya descendido. Aún no hay horarios ni días confirmados.