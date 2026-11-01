El áspero cruce entre Marcos Acuña y Leandro Paredes en el Superclásico, que terminó con los dos campeones del mundo amonestados

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La tensión entre Marcos Acuña y Leandro Paredes marcó el cierre del primer tiempo del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. El partido, que ya había tenido pasajes de fricción, sumó un episodio entre dos jugadores que fueron campeones del mundo con la selección argentina y trasladaron al campo una disputa que recordó un antecedente reciente.

La acción ocurrió cuando Tomás Galván se preparaba para ejecutar un lateral. Leandro Lozano tenía la pelota en sus manos y demoraba la entrega al volante de River. Leandro Paredes intervino entonces para apartar a Galván del lateral derecho, en una maniobra que derivó en la reacción de los futbolistas que estaban cerca de la jugada.

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El Huevo Acuña se involucró en el cruce y empujó al capitán de Boca, que cayó al césped. La situación reunió rápidamente a jugadores de ambos equipos en la zona y obligó a contener el tumulto antes del descanso. El contraste resultó llamativo porque, durante el saludo previo al inicio, Acuña y Paredes se habían saludado con un beso y sin señales de tensión.

Marcos Acuña y Leandro Paredes volvieron a protagonizar un altercado (Foto: FOTOBAIRES)

El árbitro amonestó a los dos futbolistas tras el incidente. Boca se fue al entretiempo con ventaja en el marcador, luego del gol que Lautaro Di Lollo convirtió a los 27 minutos. La sanción no evitó que ambos continuaran los reclamos y los intercambios verbales mientras el encuentro se encaminaba hacia la pausa.

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El altercado llevó a recordar el Superclásico disputado en abril, cuando también protagonizaron un cruce durante el segundo tiempo. En aquella ocasión, Paredes había cometido una infracción sobre Joaquín Freitas cerca de la mitad de la cancha y permaneció junto al juvenil. Acuña le reprochó esa actitud y lo empujó, mientras el mediocampista cayó al piso. El árbitro Darío Herrera intervino para frenar la concentración de jugadores y mostró una tarjeta amarilla para cada uno, aunque las protestas continuaron después de la decisión.

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