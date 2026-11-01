Brasil ya golpeó a los activos argentinos y EEUU asoma como el próximo test para el mercado local

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El riesgo país de Argentina escaló hasta los 777 puntos básicos tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y ahora el mercado sigue de cerca lo que pase el martes con los candidatos de Donald Trump (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil produjo una corrección inmediata en los mercados regionales y encontró a la Argentina en una posición especialmente frágil. El lunes posterior al balotaje, los 14 ADR argentinos cerraron en baja y el Merval en dólares cedió 4,4% en una sola rueda, de acuerdo con GMA Capital. Los bonos soberanos también sufrieron el contagio: los Globales perdieron 2,5% ese día, mientras el riesgo país escaló hasta 777 puntos básicos durante la semana y llegó a ubicarse cerca de 800 puntos en otras mediciones.

El episodio brasileño ocurre a pocos días de las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, previstas para el martes 3 de noviembre. El mercado local deberá procesar ese resultado después de una semana que exhibió la sensibilidad de los activos argentinos a los cambios externos. La cautela, sin embargo, no responde solo al escenario internacional. Los análisis de las consultoras coinciden en que los shocks externos amplifican desequilibrios propios: un riesgo país elevado, acceso restringido al financiamiento, presión sobre las reservas, una actividad debilitada y señales de apreciación cambiaria.

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El resultado del balotaje brasileño sorprendió a los inversores que habían asignado mayores probabilidades a una victoria de Flávio Bolsonaro. Según Invecq, Lula obtuvo el 51,8% de los votos válidos frente al 48,2% de su rival. La respuesta fue marcada: el ETF EWZ, que replica acciones brasileñas en Nueva York, llegó a caer 26% en la primera jornada tras la elección y cerró con una baja de 20%; el Ibovespa suspendió momentáneamente las operaciones por la activación del mecanismo de protección ante desplomes. Quantum Capital calculó una baja de 22,2% para el índice brasileño medido en dólares desde los comicios.

En Argentina, la corrección tuvo una escala menor que en Brasil, aunque expuso un problema local que ya venía deteriorando las cotizaciones. El Merval cayó entre 5% y 7% en dólares en la rueda siguiente, según los distintos relevamientos, y el riesgo país subió con más fuerza que el indicador latinoamericano. Invecq remarcó que el Merval acumulaba una caída de 18% en dólares en 2026, aun cuando el mercado brasileño conservaba una ganancia anual de 4% después del desplome. Para GMA Capital, el deterioro “es sobre todo local”: de los 777 puntos básicos que alcanzó el riesgo país, 568 puntos correspondían a un componente idiosincrático.

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Esa diferencia explica por qué la elección de Brasil funcionó como disparador, pero no como causa única. La consultora vinculó la suba de la prima de riesgo con un mercado que “empieza a descontar 2027”, en referencia a la creciente atención sobre las elecciones presidenciales argentinas. La confianza en el Gobierno, según la medición citada por GMA, se asociaba con una probabilidad de reelección de Javier Milei de 39,1%. La vulnerabilidad política se sumó a una curva de deuda con rendimientos altos y a la escasez de opciones de financiamiento en dólares.

La tensión también se expresó en el mercado cambiario, aunque el tipo de cambio oficial se movió poco. El real se depreció entre 8,1% y 8,8% frente al dólar en los días posteriores al balotaje, mientras el peso cedió menos de 1%. El Banco Central (BCRA) dejó de comprar divisas durante tres ruedas consecutivas y el Tesoro vendió cerca de USD 100 millones en la primera jornada posterior a la elección, antes de recomprar USD 44 millones. Invecq señaló que esa pausa contrastó con compras acumuladas por USD 1.396 millones durante octubre.

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La estabilidad del peso tuvo costos. El diferencial entre el dólar MEP y el contado con liquidación llegó a rondar el 7%, su mayor nivel desde las elecciones de 2025, y la brecha continuó afectando las valuaciones de los bonos. GMA Capital definió a esa divergencia como “especialmente llamativa”: la corrección de los activos convivió con un tipo de cambio “relativamente flat”. La firma advirtió que ese equilibrio difícilmente pueda sostenerse de manera indefinida sin que baje el riesgo país o se trasladen las presiones al frente cambiario.

El canal que conecta a Brasil con la economía real argentina es más amplio que la reacción bursátil. Brasil concentró este año el 16% del intercambio de bienes argentino, con exportaciones por USD 9.789 millones e importaciones por USD 12.005 millones, según Invecq. Más de 60% de las ventas a ese mercado son manufacturas de origen industrial; los vehículos y sus partes representan el 44% de las exportaciones argentinas a Brasil. El país vecino recibe, además, 65% de las exportaciones nacionales de autos y autopartes, 60% de las de plástico y sus manufacturas, y cerca de 40% de las de lácteos y aparatos mecánicos.

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Los inversores dudan de la continuidad del respaldo financiero de Washington a la Argentina en caso de un mal resultado para los candidatos de Donald Trump este martes (Reuters)

La magnitud de ese vínculo vuelve relevante la trayectoria del real. La depreciación de la moneda brasileña redujo 7,2% el tipo de cambio real bilateral con Brasil, según GMA e Invecq, y Quantum estimó que más de la mitad de la apreciación del peso frente al real acumulada en 2026 se produjo después de la elección. Un real más débil encarece en términos relativos la producción argentina frente a la brasileña, complica a los sectores que compiten con importaciones y favorece los viajes de argentinos al país vecino. Econviews anticipó que la depreciación brasileña sugiere que el déficit turístico con Brasil “solo va a agrandarse durante el próximo verano”.

El otro factor es el crecimiento brasileño. Invecq espera una expansión moderada de 1,3% en 2027, después de un crecimiento estimado de 1,8% este año, en un escenario condicionado por tasas elevadas, déficit fiscal y una deuda pública que rondaría 100% del producto. Para la Argentina, ello supone una demanda todavía relevante para las manufacturas, pero sin un impulso considerable. La consultora sostuvo que el escenario más favorable requiere que Brasil pueda sostener la actividad “sin profundizar el desequilibrio fiscal” y sin una depreciación persistente del real.

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Mientras tanto, la elección de medio término en Estados Unidos agrega una fuente distinta de incertidumbre. Econviews observó que el resultado puede incidir en el nivel de respaldo de Washington a la Argentina rumbo a 2027. La firma citó iniciativas de dirigentes demócratas para limitar el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro estadounidense, el instrumento con el que, según su análisis, Scott Bessent compró pesos el año pasado. Aun si esa propuesta no avanzara, una mayoría demócrata podría “enfriar el apetito por nuevas intervenciones”, señaló el informe.

La votación llega, además, en un contexto global de volatilidad. La Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3,75% a 4%, con dos votos a favor de un aumento de 25 puntos básicos, mientras el mercado revisa las valuaciones tecnológicas y el retorno de las inversiones en inteligencia artificial. Econviews resumió el cuadro con una advertencia: “vemos un riesgo claro de un nuevo shock al mercado local”. La tensión por las tasas, el petróleo y los activos tecnológicos se combina con una mayor aversión al riesgo hacia los emergentes.

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Para la economía argentina, el efecto de esas turbulencias externas se superpone con una desaceleración doméstica. El BCRA reconoció en su Informe de Política Monetaria una caída del producto en el tercer trimestre; con la contracción de 0,6% registrada entre abril y junio, el dato configuraría una recesión técnica si se confirma la estimación de una baja de 1% en el período julio-septiembre. Invecq añadió que la inflación de octubre, medida por su índice, cerró en 2%.

La caída del real provocó un retroceso del 7,2% en el tipo de cambio bilateral y anticipa un mayor déficit turístico para la temporada de verano (Reuters)

El debate sobre las reservas muestra esa tensión entre estabilidad financiera y actividad. Outlier sostuvo que “no fue la acumulación de reservas, sino cómo se decidió gestionar los riesgos asociados”. Su análisis plantea que la compra de divisas era necesaria ante los vencimientos de 2027 y el nivel inicial de reservas netas, pero cuestiona el modo en que se combinó con esterilización, encajes elevados y restricciones al crédito en pesos. Bajo esa estrategia, afirma, “la actividad quedó como variable de ajuste”.

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Econviews coincide en que acumular reservas resulta necesario, aunque identifica límites en una política que pretende al mismo tiempo comprar dólares, sostener el tipo de cambio, evitar un excedente de pesos y mantener bajas las tasas. “Las cuatro cosas juntas son difíciles de sostener”, advirtió la consultora. Outlier, por su parte, alertó que concentrar la respuesta en los riesgos nominales puede dejar expuesto el riesgo real: si el deterioro de la actividad se traduce en mayor incertidumbre política, podría caer la demanda de pesos y reaparecer el problema cambiario que se buscaba contener.

En el mercado de pesos, el Tesoro logró renovar 106% de sus vencimientos de la última licitación sin convalidar premios relevantes, de acuerdo con GMA Capital. Una parte sustancial de la colocación se concentró en un bono dual CER-TAMAR con vencimiento en diciembre de 2028, mientras los instrumentos dólar linked volvieron a tener demanda. La capacidad de extender plazos ofrece un margen para despejar vencimientos antes de las presidenciales de 2027, pero el resultado de las elecciones estadounidenses definirá el próximo clima financiero que deberán enfrentar los activos argentinos.

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