El Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala repara barandas tras seis años sin mantenimiento

La Dirección General de Aeronáutica Civil reparó las barandas de acero inoxidable en las rampas de embarque del Aeropuerto Internacional La Aurora. (Aeronáutica Civil)

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El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) reforzó la seguridad de los viajeros en las áreas de abordaje tras la reparación integral de sus barandas de acero inoxidable, ubicadas en las rampas de embarque y en el pasillo central que conduce al ingreso de Guatemala.

La intervención la ejecutó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), como parte del programa gubernamental orientado a restaurar los puntos críticos de tránsito de la principal terminal aérea del país.

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Las tareas en las instalaciones abarcaron la limpieza técnica, los ajustes estructurales, la fijación de anclajes y la sustitución de piezas que presentaban desgaste por el uso diario.

José Aguilar, jefe del Departamento de Mantenimiento del AILA, explicó que estas estructuras no recibían mantenimiento desde su instalación en 2019, una falta de atención prolongada que obligó a intervenir diversos tramos para prevenir tropiezos o cortes en las manos de los usuarios que se apoyan en los pasamanos al subir o descender de los aviones.

El jefe de Mantenimiento de la terminal informó que los pasamanos no recibían atención técnica desde su instalación en 2019. (Aeronáutica Civil)

La terminal renovó su sistema de videovigilancia y la infraestructura en los cuatro niveles

Estas reparaciones se suman a una serie de obras dirigidas a modernizar las instalaciones aeroportuarias de la capital guatemalteca.

Entre las modificaciones más recientes figura la puesta en marcha de un nuevo Centro de Monitoreo dotado con 570 cámaras activas, equipadas con herramientas para el reconocimiento facial y la lectura de matrículas vehiculares.

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El sistema contó con el respaldo financiero y técnico de la República de China (Taiwán), que también facilitó dos equipos de inspección por rayos X y una ambulancia para el Centro de Operaciones de Emergencia.

De forma complementaria, el personal de infraestructura concluyó la limpieza y el pulido profundo de los paneles de vidrio en los cuatro pisos de la terminal de Guatemala, una labor que no se efectuaba a esa escala desde hacía dos décadas.

En octubre pasado se inauguró el nuevo Centro de Monitoreo, Operaciones de Emergencias y Control de Incidencias en el AILA. (Aeronáutica Civil)

Los trabajos de la Dirección General de Aeronáutica Civil incluyeron la renovación del sistema de voceo, la sustitución de luminarias en el tercer nivel, tareas de pintura general y la edificación de 13 módulos de atención para agilizar los trámites del Instituto Guatemalteco de Migración.

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El tráfico aéreo anual superó los cinco millones de viajeros en la principal terminal del país

Las mejoras operativas responden al sostenido incremento en el flujo de pasajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

De acuerdo con los registros de la DGAC, la terminal movilizó más de 5,1 millones de personas durante 2025, lo que representó un incremento de más de 187 mil usuarios respecto al período anterior. Del total de movimientos registrados, 2.573.651 personas ingresaron a territorio guatemalteco y 2.555.884 abordaron vuelos con destino al extranjero.

El flujo regular de usuarios en la terminal aérea alcanza entre 7.500 y 8.000 personas diarias y supera los 10 mil viajeros en temporadas festivas. (Archivo/DCA)

La actividad del recinto cuenta con la operación constante de 15 aerolíneas comerciales que conectan la capital con destinos clave en Estados Unidos, Panamá y México.

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El flujo regular oscila entre 7.500 y 8.000 personas diarias, aunque durante las temporadas festivas la cifra supera los 10 mil usuarios al día.

En los períodos de mayor afluencia matutina y nocturna, las salas llegan a concentrar más de 900 usuarios simultáneos por hora, un volumen que exige conservar pasillos y rampas en condiciones óptimas para el tránsito seguro.