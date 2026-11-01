Cuba

Denuncian presencia de roedores en viviendas y advierten riesgo para un centro de elaboración de alimentos en La Habana

La denuncia se produjo en medio de dificultades en la recogida de basura en La Habana: en febrero, 44 de los 106 camiones recolectores de la ciudad estaban operativos

Los vecinos de un edificio en La Habana denunciaron una invasión de ratas en sus viviendas. (Foto: publicación de Lizehima Pinos)
Los vecinos de un edificio en La Habana denunciaron una invasión de ratas en sus viviendas. (Foto: publicación de Lizehima Pinos)
Guardar

La posible llegada de roedores a un centro de alimentos preocupa a los residentes de un edificio situado en la calle Sitios, entre Ayestarán e Infanta, en La Habana. Los vecinos denunciaron una invasión de ratas que alcanzó varias viviendas del inmueble.

Los habitantes vincularon la presencia de los animales con dos patios ubicados a menos de tres metros. En esos espacios, según expusieron, se acumulan desechos y restos vegetales.

PUBLICIDAD

La principal preocupación se concentra en un centro de elaboración de alimentos situado detrás del edificio, del que se abastece una parte de la comunidad. Los residentes plantearon que los roedores podrían haber entrado allí de la misma forma en que, según denunciaron, ingresaron a los apartamentos.

La vecina Lizehima Pinos expresó esa inquietud en una publicación de Facebook. “De la misma forma que entran en los apartamentos de mi edificio pueden estar invadiendo el centro de elaboración del cual todos nos abastecemos. De eso no tenemos la menor duda”, sostuvo.

La denuncia fue difundida por Pinos, quien afirmó hablar en representación de los habitantes del edificio. La publicación incluyó fotografías de roedores muertos que, según indicó, fueron capturados dentro de la propiedad.

PUBLICIDAD

Los residentes relacionaron la situación con los dos patios próximos al inmueble. Según CiberCuba, entre los desperdicios había hojas, latas, restos de plantas de plátano y otros materiales que también favorecen la aparición de insectos.

“Desde hace varias semanas dichos animalitos se han trasladado al edificio en busca de alimentos para su supervivencia y han invadido varias viviendas”, escribió Pinos en Facebook.

La residente Lizehima Pinos publicó fotografías de roedores capturados en el inmueble para exigir soluciones. (Publicación: Lizehima Pinos)
La residente Lizehima Pinos publicó fotografías de roedores capturados en el inmueble para exigir soluciones. (Publicación: Lizehima Pinos)

Los habitantes dijeron que intentaron dialogar con los responsables de los patios. De acuerdo con su relato, recibieron respuestas que no se concretaron, como: “Sí, cuando llegue el dueño se lo digo” y “este fin de semana resolvemos”.

La leptospirosis figura entre las preocupaciones de los residentes

Pinos mencionó el riesgo de leptospirosis, una enfermedad que pueden transmitir animales infectados. La vecina pidió protección para los adultos mayores y los niños pequeños que viven en el inmueble.

La preocupación de los residentes se inscribe en un escenario de dificultades con la recogida de residuos en la capital cubana. En febrero, solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana se encontraban operativos, de acuerdo con datos oficiales citados por CiberCuba.

Los comentarios publicados junto a la denuncia reflejaron malestar por las condiciones sanitarias y cuestionamientos a la respuesta de las autoridades. Un usuario escribió que “al gobierno no le importa en lo más mínimo”.

Otro comentario resumió su percepción con la frase: “Cuba es un basurero por doquier”. Ambas expresiones corresponden a reacciones de usuarios en la publicación difundida por Pinos.

Los habitantes del edificio alertaron sobre el peligro de contagio de leptospirosis en niños y ancianos. (Foto: publicación de Lizehima Pinos)
Los habitantes del edificio alertaron sobre el peligro de contagio de leptospirosis en niños y ancianos. (Foto: publicación de Lizehima Pinos)

Los reportes sobre roedores también alcanzaron a centros de salud

La presencia de roedores también fue denunciada en instituciones sanitarias de Cuba. En agosto, una cría de rata fue captada en la sala de Perinatología del hospital Juan Bruno Zayas, en Santiago de Cuba.

Meses antes, circularon imágenes de animales en los pasillos del hospital Enrique Cabrera, en La Habana.

Entre 2018 y 2022, la leptospirosis provocó 105 muertes confirmadas en Cuba, según el Laboratorio Nacional de Referencia. De ese total, 26 fallecimientos correspondieron a La Habana.

Temas Relacionados

La HabanaRoedoresResiduosCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historiadora cubana Alina Bárbara López acusó a policías de golpearla y arrastrarla por el suelo

Por medio de Facebook, la mujer denunció que fue esposada y que los agentes le retorcieron las manos durante una detención. A la vez, enfrenta un pedido fiscal de cuatro años de prisión por atentado, desacato y desobediencia

La historiadora cubana Alina Bárbara López acusó a policías de golpearla y arrastrarla por el suelo

Halloween en La Habana: cómo los jóvenes cubanos celebran una festividad ajena en medio de la escasez

Los jóvenes disfrazados acudieron a espacios culturales privados durante la crisis energética, que dejó sectores capitalinos sin suministro eléctrico por más de un día

Halloween en La Habana: cómo los jóvenes cubanos celebran una festividad ajena en medio de la escasez

Diecisiete madres y 73 niños ocupan una academia de boxeo en Cuba ante la falta de vivienda

Las mujeres instaladas firman que enfrentan patrullajes, amenazas de desalojo y advertencias sobre posibles consecuencias penales si no abandonan el lugar

Diecisiete madres y 73 niños ocupan una academia de boxeo en Cuba ante la falta de vivienda

Donald Trump afirmó que la dictadura cubana caerá antes de que finalice su mandato en EEUU: “No va a durar mucho más”

El presidente estadounidense reiteró que Washington se centrará en esa cuestión una vez que culmine la guerra con Irán. “Se resolverá en menos de dos años”, aseguró durante un mitin de campaña en Florida

Donald Trump afirmó que la dictadura cubana caerá antes de que finalice su mandato en EEUU: “No va a durar mucho más”

Un padre cubano denuncia 108 días sin ver a su hijo preso político: “Hemos tenido que convertir nuestro dolor en fuerza”

Wilber Aguilar Bravo afirmó que las autoridades penitenciarias le impiden visitar y entregar alimentos a Walnier Luis Aguilar Rivera, detenido por las protestas del 11J y recluido en Sancti Spíritus

Un padre cubano denuncia 108 días sin ver a su hijo preso político: “Hemos tenido que convertir nuestro dolor en fuerza”

TECNO

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

Trevor y Michael jugarán GTA VI en directo: los actores de GTA V planean volver con Vice City

Por qué empotrar el refrigerador y el honro a la pared puede ser un problema en la cocina

WhatsApp cambia sus ajustes y copias de seguridad: las novedades que llegan a Android y iPhone

Rescatistas de EE.UU. y Canadá ya atienden excursionistas que siguieron rutas inventadas por IA

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

MUNDO

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel

Irán dijo que una nueva guerra con Estados Unidos podría durar más que la anterior y condicionó la reapertura de Ormuz

Una semilla germinó en su ojo durante cuatro meses y estuvo a punto de dejarlo ciego

China reforzará el control sobre el patrimonio, las relaciones y la actividad en línea de los dirigentes del Partido Comunista

La Policía de Polonia defendió el operativo de seguridad en el Tribunal Constitucional y dijo que se ajustó a la ley