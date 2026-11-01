Denuncian presencia de roedores en viviendas y advierten riesgo para un centro de elaboración de alimentos en La Habana

Los vecinos de un edificio en La Habana denunciaron una invasión de ratas en sus viviendas. (Foto: publicación de Lizehima Pinos)

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La posible llegada de roedores a un centro de alimentos preocupa a los residentes de un edificio situado en la calle Sitios, entre Ayestarán e Infanta, en La Habana. Los vecinos denunciaron una invasión de ratas que alcanzó varias viviendas del inmueble.

Los habitantes vincularon la presencia de los animales con dos patios ubicados a menos de tres metros. En esos espacios, según expusieron, se acumulan desechos y restos vegetales.

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La principal preocupación se concentra en un centro de elaboración de alimentos situado detrás del edificio, del que se abastece una parte de la comunidad. Los residentes plantearon que los roedores podrían haber entrado allí de la misma forma en que, según denunciaron, ingresaron a los apartamentos.

La vecina Lizehima Pinos expresó esa inquietud en una publicación de Facebook. “De la misma forma que entran en los apartamentos de mi edificio pueden estar invadiendo el centro de elaboración del cual todos nos abastecemos. De eso no tenemos la menor duda”, sostuvo.

La denuncia fue difundida por Pinos, quien afirmó hablar en representación de los habitantes del edificio. La publicación incluyó fotografías de roedores muertos que, según indicó, fueron capturados dentro de la propiedad.

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Los residentes relacionaron la situación con los dos patios próximos al inmueble. Según CiberCuba, entre los desperdicios había hojas, latas, restos de plantas de plátano y otros materiales que también favorecen la aparición de insectos.

“Desde hace varias semanas dichos animalitos se han trasladado al edificio en busca de alimentos para su supervivencia y han invadido varias viviendas”, escribió Pinos en Facebook.

La residente Lizehima Pinos publicó fotografías de roedores capturados en el inmueble para exigir soluciones. (Publicación: Lizehima Pinos)

Los habitantes dijeron que intentaron dialogar con los responsables de los patios. De acuerdo con su relato, recibieron respuestas que no se concretaron, como: “Sí, cuando llegue el dueño se lo digo” y “este fin de semana resolvemos”.

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La leptospirosis figura entre las preocupaciones de los residentes

Pinos mencionó el riesgo de leptospirosis, una enfermedad que pueden transmitir animales infectados. La vecina pidió protección para los adultos mayores y los niños pequeños que viven en el inmueble.

La preocupación de los residentes se inscribe en un escenario de dificultades con la recogida de residuos en la capital cubana. En febrero, solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana se encontraban operativos, de acuerdo con datos oficiales citados por CiberCuba.

Los comentarios publicados junto a la denuncia reflejaron malestar por las condiciones sanitarias y cuestionamientos a la respuesta de las autoridades. Un usuario escribió que “al gobierno no le importa en lo más mínimo”.

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Otro comentario resumió su percepción con la frase: “Cuba es un basurero por doquier”. Ambas expresiones corresponden a reacciones de usuarios en la publicación difundida por Pinos.

Los habitantes del edificio alertaron sobre el peligro de contagio de leptospirosis en niños y ancianos. (Foto: publicación de Lizehima Pinos)

Los reportes sobre roedores también alcanzaron a centros de salud

La presencia de roedores también fue denunciada en instituciones sanitarias de Cuba. En agosto, una cría de rata fue captada en la sala de Perinatología del hospital Juan Bruno Zayas, en Santiago de Cuba.

Meses antes, circularon imágenes de animales en los pasillos del hospital Enrique Cabrera, en La Habana.

Entre 2018 y 2022, la leptospirosis provocó 105 muertes confirmadas en Cuba, según el Laboratorio Nacional de Referencia. De ese total, 26 fallecimientos correspondieron a La Habana.

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