Honduras

Empresa privada respalda despidos de funcionarios de Nasry Asfura y exige resultados en Honduras

Luego de las destituciones el sector empresarial advirtió que Honduras necesita superar la constante rotación de autoridades, fortalecer la meritocracia en el servicio público y establecer un plan de país

El sector empresarial demandó que el desempeño institucional prevalezca sobre los compromisos políticos en la designación de autoridades.
El sector empresarial demandó que el desempeño institucional prevalezca sobre los compromisos políticos en la designación de autoridades.
Guardar

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) respaldó los cambios en el gabinete del presidente Nasry Asfura, aunque condicionó su apoyo a que las destituciones se traduzcan en mejoras concretas en el funcionamiento del Estado.

El directivo Daniel Fortín sostuvo que los cargos públicos deben estar sujetos a resultados y responsabilidades, y no a compromisos políticos.

PUBLICIDAD

Fortín afirmó que, aunque los cambios de equipo suelen producirse después del primer año de gestión, el presidente tiene la facultad de realizar ajustes antes si considera que determinados titulares no cumplen con sus funciones. Mantener en sus puestos a funcionarios que no alcanzan los objetivos esperados puede afectar el desempeño de las instituciones, argumentó.

“Si él considera que las personas que removió de su cargo no están dando el ancho que se necesita, está bien que los haya cambiado”, dijo.

Más allá de respaldar las destituciones, el empresario plantea que los movimientos deben funcionar como advertencia para los funcionarios que permanecen en sus cargos. Los ministros y titulares de las distintas dependencias deben acelerar sus actividades y asumir con mayor responsabilidad las obligaciones de sus puestos, sostuvo, en particular ante una población que espera respuestas a los principales problemas del país.

PUBLICIDAD

La expectativa del sector empresarial es que los cambios no se limiten a sustituir nombres dentro del aparato gubernamental, sino que permitan mejorar el funcionamiento de las instituciones.

Rotación y resultados

El desempeño de los funcionarios debería convertirse en el principal parámetro para evaluar su permanencia en el Gobierno, con independencia de las relaciones políticas que hayan facilitado su llegada a la administración pública.

Fortín señaló que Honduras necesita consolidar una carrera del funcionario públic, uno de los obstáculos para alcanzar una administración pública eficiente, a su juicio, es la sustitución constante de empleados y autoridades cada vez que se produce un cambio de Gobierno. Esa práctica dificulta dar continuidad a los procesos institucionales.

El Gobierno debe informar sobre sus prioridades, medidas y resultados, plantea el sector empresarial
El Gobierno debe informar sobre sus prioridades, medidas y resultados, plantea el sector empresarial

De igual forma cuestiona que que los puestos públicos se conviertan en espacios de recompensa por compromisos políticos o participación en campañas electorales, en lugar de responder a criterios técnicos y profesionales.

La meritocracia permitiría reducir la influencia de los intereses partidarios en la administración estatal y fortalecer la capacidad institucional, al mantener en los cargos a quienes demuestren las competencias necesarias para desempeñarlos.

Un plan de país que trascienda

Fortín planteó la necesidad de que Honduras cuente con una estrategia nacional de desarrollo que no dependa de la administración presidencial de turno. Consideró necesario establecer un plan de país con objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo, de modo que las políticas públicas mantengan una dirección con independencia de los cambios políticos.

El Cohep solicitó a las autoridades gubernamentales una comunicación transparente sobre los avances y resultados de las políticas públicas. (FOTO: La Prensa)
El Cohep solicitó a las autoridades gubernamentales una comunicación transparente sobre los avances y resultados de las políticas públicas. (FOTO: La Prensa)

La falta de continuidad administrativa representa un problema cuando cada nuevo Gobierno modifica prioridades, sustituye equipos técnicos o abandona iniciativas en ejecución sin una evaluación previa de sus resultados. El país necesita construir una visión de desarrollo que permita dar seguimiento a los proyectos y fijar metas que distintas administraciones puedan asumir, sostuvo.

La propuesta apunta a reducir la práctica de comenzar de cero cada cuatro años, una situación que puede retrasar inversiones, debilitar la planificación estatal y dificultar el cumplimiento de objetivos nacionales.

Fortín señaló también que el Gobierno debe mejorar la comunicación sobre las acciones que está desarrollando. Consideró importante que las autoridades expliquen a la población cuáles son las prioridades de la administración, qué medidas están ejecutando y hacia dónde pretenden conducir al país.

Temas Relacionados

HondurasNasryAsfuragabinetegobiernoCOHEP

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: gasolinas bajarán de precio a partir del 2 de noviembre, pero suben el queroseno y el gas vehicular

El diésel mantendrá su precio de L153.53 en Tegucigalpa y L149.20 en San Pedro Sula, mientras el cilindro de gas doméstico continuará sin variaciones en ambas ciudades.

Honduras: gasolinas bajarán de precio a partir del 2 de noviembre, pero suben el queroseno y el gas vehicular

Asfura ordena priorizar pago de $1.85 millones que el IHMA adeuda a productores de frijol en Honduras

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, aseguró que los agricultores recibirán próximamente el dinero pendiente, mientras el Gobierno busca cambios para agilizar la comercialización de los granos básicos

Asfura ordena priorizar pago de $1.85 millones que el IHMA adeuda a productores de frijol en Honduras

Estados Unidos reitera recompensa de $10 millones por información que permita capturar al hondureño alias “El Porky”

Yulan Adonay Archaga Carías, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de la MS-13 en Honduras, permanece prófugo desde febrero de 2020 y figura entre los diez fugitivos más buscados del FBI

Estados Unidos reitera recompensa de $10 millones por información que permita capturar al hondureño alias “El Porky”

Identifican a dos hombres encontrados calcinados en un cementerio de Honduras

Las víctimas fueron identificadas como Auner Josué Méndez Mejía y Luis Axume, originarios de El Paraíso, Copán, quienes estaban desaparecidos desde hacía varios días, según sus familiares

Identifican a dos hombres encontrados calcinados en un cementerio de Honduras

Honduras llevará ante organismo internacional el caso de más de 32 compatriotas engañados con ofertas de empleo en Rusia

Los reportes preliminares contabilizan al menos tres hondureños fallecidos, diez desaparecidos y nueve retornados al país, según información del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Honduras llevará ante organismo internacional el caso de más de 32 compatriotas engañados con ofertas de empleo en Rusia

TECNO

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

Trevor y Michael jugarán GTA VI en directo: los actores de GTA V planean volver con Vice City

Por qué empotrar el refrigerador y el honro a la pared puede ser un problema en la cocina

WhatsApp cambia sus ajustes y copias de seguridad: las novedades que llegan a Android y iPhone

Rescatistas de EE.UU. y Canadá ya atienden excursionistas que siguieron rutas inventadas por IA

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

MUNDO

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel

Irán dijo que una nueva guerra con Estados Unidos podría durar más que la anterior y condicionó la reapertura de Ormuz

Una semilla germinó en su ojo durante cuatro meses y estuvo a punto de dejarlo ciego

China reforzará el control sobre el patrimonio, las relaciones y la actividad en línea de los dirigentes del Partido Comunista

La Policía de Polonia defendió el operativo de seguridad en el Tribunal Constitucional y dijo que se ajustó a la ley