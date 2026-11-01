Costa Rica

Corales costarricenses registran blanqueamiento por las altas temperaturas vinculadas a El Niño

El aumento de la temperatura del agua puede afectar la relación entre los corales y las zooxantelas, algas que les suministran más del 90% de sus nutrientes; si el calor persiste, los organismos pierden coloración y se debilitan.

La Universidad Estatal a Distancia trasladó los viveros de coral de Isla Tortuga de cinco a 13 metros de profundidad para mitigar el estrés térmico. (Foto: UNED)
La Universidad Estatal a Distancia trasladó los viveros de coral de Isla Tortuga de cinco a 13 metros de profundidad para mitigar el estrés térmico. (Foto: UNED)
Guardar

Los viveros de coral de Isla Tortuga fueron trasladados de cinco a 13 metros de profundidad por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), ante las altas temperaturas registradas en el océano Pacífico y con el objetivo de disminuir el estrés de los organismos.

El cambio abarcó 2,700 corales instalados en estructuras de jardinería coralina. La medida forma parte del proyecto de restauración que desarrolla la institución junto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la empresa Bay Island Cruises en el Golfo de Nicoya.

PUBLICIDAD

El traslado busca encontrar condiciones de temperatura más favorables para los corales durante el fenómeno de El Niño de 2026-2027. La universidad también suspendió de forma temporal las tareas de fragmentación, jardinería y colocación de nuevas estructuras.

El investigador de la UNED Yeison Lizano Rojas, encargado del proyecto en Isla Tortuga, indicó que el calentamiento de las aguas superficiales puede generar condiciones adversas para distintos organismos marinos, incluidos los arrecifes coralinos.

“El problema de este fenómeno, o sus efectos, es que genera un calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico y, como consecuencia, genera adversidades para diferentes organismos marinos, entre ellos los arrecifes coralinos”, explicó Lizano.

PUBLICIDAD

Las altas temperaturas pueden causar blanqueamiento coralino

Según el investigador, uno de los efectos asociados al aumento de la temperatura es el blanqueamiento coralino. Este proceso ocurre cuando se altera la relación entre los corales y las zooxantelas, algas microscópicas que les aportan nutrientes y energía.

Estas algas proporcionan más del 90% de los nutrientes y la energía que necesitan los corales. Si las condiciones de estrés térmico se prolongan, los organismos pueden expulsarlas y perder su coloración.

“Si estas condiciones adversas persisten durante un tiempo prolongado, el coral, como mecanismo de defensa, expulsa estas zooxantelas e inicia un proceso que se conoce como blanqueamiento”, afirmó Lizano.

El proyecto de restauración en el Golfo de Nicoya abarcó 2,700 corales en colaboración con el INA y Bay Island Cruises. (Foto: UNED)
El proyecto de restauración en el Golfo de Nicoya abarcó 2,700 corales en colaboración con el INA y Bay Island Cruises. (Foto: UNED)

El especialista señaló que el coral puede debilitarse tras ese proceso y, en algunos casos, morir. No obstante, el blanqueamiento no supone necesariamente la muerte inmediata de los organismos.

La recuperación puede ocurrir si las temperaturas vuelven a niveles adecuados. Si el calentamiento persiste, aumenta el riesgo de deterioro de los arrecifes.

La UNED reforzó las mediciones en Isla Tortuga

El equipo de restauración incrementó los monitoreos de blanqueamiento coralino y las mediciones de parámetros fisicoquímicos del agua. Entre las variables evaluadas están la temperatura, la salinidad y otros indicadores sobre la calidad del ambiente marino.

La información permitirá observar cómo responden los corales después del traslado a mayor profundidad. Los resultados también servirán para determinar las condiciones necesarias para continuar las labores de restauración.

Lizano sostuvo que la medida de trasladar las estructuras ha dado resultados favorables hasta el momento. “En primera medida, y la que más nos ha funcionado hasta el momento, fue la de poder trasladar las estructuras de jardinería de corales que teníamos a una profundidad de cinco metros a una profundidad de trece metros”, detalló.

Los arrecifes coralinos cumplen funciones para diversas especies marinas, que los utilizan como espacios de alimentación, refugio y reproducción. Su deterioro podría afectar también actividades vinculadas con la pesca y el turismo.

El investigador consideró que los eventos de calor extremo requieren acciones de conservación y seguimiento permanente. El proyecto busca fortalecer la capacidad de respuesta de los arrecifes ante condiciones que podrían presentarse con mayor frecuencia.

Temas Relacionados

Costa RicaConservación marinaEl Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica registra 6,285 casos de dengue y 974 de chikungunya en lo que va de 2026

Según el último informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud, el aumento del 36% en las infecciones por dengue y la concentración de brotes en cantones prioritarios han acelerado las inspecciones domiciliarias y la eliminación de más de 3,1 millones de criaderos

Costa Rica registra 6,285 casos de dengue y 974 de chikungunya en lo que va de 2026

Siete de cada diez costarricenses no utilizan un presupuesto formal para controlar sus gastos, revela encuesta

Un estudio de la Oficina del Consumidor Financiero revela que los jóvenes son quienes menos utilizan herramientas para administrar su dinero, mientras que la educación y los ingresos influyen en los hábitos financieros.

Siete de cada diez costarricenses no utilizan un presupuesto formal para controlar sus gastos, revela encuesta

Costa Rica detiene a salvadoreño buscado desde hace 12 años por presunto abuso contra un menor de edad

El extranjero fue localizado durante un operativo policial en Los Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua. También registra causas judiciales en El Salvador relacionadas con drogas y conducción bajo sus efectos.

Costa Rica detiene a salvadoreño buscado desde hace 12 años por presunto abuso contra un menor de edad

Universidad de Costa Rica rechaza recorte de USD 17.7 millones a universidades públicas y advierte posible acción ante la Sala IV

El Consejo Universitario pidió a los diputados detener la reducción presupuestaria y advirtió que podría afectar becas, sedes regionales, investigación y otros proyectos de educación superior.

Universidad de Costa Rica rechaza recorte de USD 17.7 millones a universidades públicas y advierte posible acción ante la Sala IV

“La asesina del bikini”: sospechosa de matar a estadounidense en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

La mujer de 22 años es investigada por el homicidio de Marc Fleming, ocurrido en un condominio de Playas del Coco. Fue capturada en Alajuelita después de permanecer varias semanas prófuga.

“La asesina del bikini”: sospechosa de matar a estadounidense en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

TECNO

Trevor y Michael jugarán GTA VI en directo: los actores de GTA V planean volver con Vice City

Trevor y Michael jugarán GTA VI en directo: los actores de GTA V planean volver con Vice City

Por qué empotrar el refrigerador y el honro a la pared puede ser un problema en la cocina

WhatsApp cambia sus ajustes y copias de seguridad: las novedades que llegan a Android y iPhone

Rescatistas de EE.UU. y Canadá ya atienden excursionistas que siguieron rutas inventadas por IA

De pago a gratis por tiempo limitado: el perturbador juego de terror en ‘pixel art’ que se puede reclamar en Steam

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

MUNDO

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel

Irán dijo que una nueva guerra con Estados Unidos podría durar más que la anterior y condicionó la reapertura de Ormuz

Una semilla germinó en su ojo durante cuatro meses y estuvo a punto de dejarlo ciego

China reforzará el control sobre el patrimonio, las relaciones y la actividad en línea de los dirigentes del Partido Comunista

La Policía de Polonia defendió el operativo de seguridad en el Tribunal Constitucional y dijo que se ajustó a la ley