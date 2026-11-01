Corales costarricenses registran blanqueamiento por las altas temperaturas vinculadas a El Niño

La Universidad Estatal a Distancia trasladó los viveros de coral de Isla Tortuga de cinco a 13 metros de profundidad para mitigar el estrés térmico. (Foto: UNED)

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Los viveros de coral de Isla Tortuga fueron trasladados de cinco a 13 metros de profundidad por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), ante las altas temperaturas registradas en el océano Pacífico y con el objetivo de disminuir el estrés de los organismos.

El cambio abarcó 2,700 corales instalados en estructuras de jardinería coralina. La medida forma parte del proyecto de restauración que desarrolla la institución junto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la empresa Bay Island Cruises en el Golfo de Nicoya.

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El traslado busca encontrar condiciones de temperatura más favorables para los corales durante el fenómeno de El Niño de 2026-2027. La universidad también suspendió de forma temporal las tareas de fragmentación, jardinería y colocación de nuevas estructuras.

El investigador de la UNED Yeison Lizano Rojas, encargado del proyecto en Isla Tortuga, indicó que el calentamiento de las aguas superficiales puede generar condiciones adversas para distintos organismos marinos, incluidos los arrecifes coralinos.

“El problema de este fenómeno, o sus efectos, es que genera un calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico y, como consecuencia, genera adversidades para diferentes organismos marinos, entre ellos los arrecifes coralinos”, explicó Lizano.

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Las altas temperaturas pueden causar blanqueamiento coralino

Según el investigador, uno de los efectos asociados al aumento de la temperatura es el blanqueamiento coralino. Este proceso ocurre cuando se altera la relación entre los corales y las zooxantelas, algas microscópicas que les aportan nutrientes y energía.

Estas algas proporcionan más del 90% de los nutrientes y la energía que necesitan los corales. Si las condiciones de estrés térmico se prolongan, los organismos pueden expulsarlas y perder su coloración.

“Si estas condiciones adversas persisten durante un tiempo prolongado, el coral, como mecanismo de defensa, expulsa estas zooxantelas e inicia un proceso que se conoce como blanqueamiento”, afirmó Lizano.

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El proyecto de restauración en el Golfo de Nicoya abarcó 2,700 corales en colaboración con el INA y Bay Island Cruises. (Foto: UNED)

El especialista señaló que el coral puede debilitarse tras ese proceso y, en algunos casos, morir. No obstante, el blanqueamiento no supone necesariamente la muerte inmediata de los organismos.

La recuperación puede ocurrir si las temperaturas vuelven a niveles adecuados. Si el calentamiento persiste, aumenta el riesgo de deterioro de los arrecifes.

La UNED reforzó las mediciones en Isla Tortuga

El equipo de restauración incrementó los monitoreos de blanqueamiento coralino y las mediciones de parámetros fisicoquímicos del agua. Entre las variables evaluadas están la temperatura, la salinidad y otros indicadores sobre la calidad del ambiente marino.

La información permitirá observar cómo responden los corales después del traslado a mayor profundidad. Los resultados también servirán para determinar las condiciones necesarias para continuar las labores de restauración.

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Lizano sostuvo que la medida de trasladar las estructuras ha dado resultados favorables hasta el momento. “En primera medida, y la que más nos ha funcionado hasta el momento, fue la de poder trasladar las estructuras de jardinería de corales que teníamos a una profundidad de cinco metros a una profundidad de trece metros”, detalló.

Los arrecifes coralinos cumplen funciones para diversas especies marinas, que los utilizan como espacios de alimentación, refugio y reproducción. Su deterioro podría afectar también actividades vinculadas con la pesca y el turismo.

El investigador consideró que los eventos de calor extremo requieren acciones de conservación y seguimiento permanente. El proyecto busca fortalecer la capacidad de respuesta de los arrecifes ante condiciones que podrían presentarse con mayor frecuencia.

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