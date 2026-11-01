“La Toretto” llega a juicio por la muerte de Walter Armand: las claves del caso y la pena que enfrenta

El hombre falleció producto de las graves heridas. El video del choque

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La madrugada del 12 de abril de 2024, Walter Armand circulaba en su motocicleta por las calles de Tolosa, en La Plata, cuando fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por Felicitas Alvite (23), conocida como “La Toretto”. El motociclista murió y el choque, que quedó registrado por cámaras de seguridad, derivó en una investigación judicial que ahora llega a su instancia decisiva.

Este lunes 2 de noviembre, más de dos años y medio después del hecho, Alvite comenzará a ser juzgada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla entre 8 y 25 años de prisión.

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El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata y también tendrá como acusada a Valentina Velázquez, amiga de la conductora, investigada por su presunta participación en una prueba de velocidad o destreza con vehículos.

Felicitas Alvite, la imputada; Walter Armand, la víctima fatal; y la amiga de "La Toretto", Valentina Velázquez, que también será juzgada

Alvite llegará al juicio bajo prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo en mayo de 2025 y que generó fuertes cuestionamientos de la familia de Armand. En octubre pasado, el tribunal rechazó un nuevo pedido de la joven para salir de su casa dos veces por semana y trabajar en un estudio jurídico.

El proceso se extenderá durante cinco jornadas consecutivas, hasta el viernes 6 de noviembre. Según informó la agencia Noticias Argentinas, está prevista la participación de cerca de 100 testigos, propuestos por la Fiscalía, la querella y las defensas.

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La acusación estará representada por el fiscal Martín Chiorazzi. Por su parte, los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando intervendrán en representación de la familia de la víctima. La defensa de Alvite estará a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Velázquez contará con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

A horas del comienzo del debate, Gliemmo aseguró a NA que su defendida se encuentra “ansiosa” ante la posibilidad de conocer finalmente una resolución judicial.

Felicitas Alvite tiene 23 años y enfrenta una pena que podría ir de 8 a 25 años de cárcel (NA)

Qué dijo “La Toretto” ante la Justicia

La versión de Alvite sobre lo sucedido aquella madrugada será uno de los puntos centrales del juicio. La joven declaró ante el fiscal Fernando Padován el 3 de mayo de 2024, después de entregarse a la Policía, y reconoció haber conducido de manera imprudente, aunque negó haber participado de una picada.

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Durante la indagatoria explicó que aquella noche salió con amigos y que, como no conocía bien el recorrido, decidió seguir el automóvil que circulaba delante de ella.

También aseguró que nunca miró el velocímetro y que advirtió la presencia de la motocicleta cuando ya era demasiado tarde para evitar el impacto.

La declaración se extendió durante varias horas y debió interrumpirse cuando Alvite sufrió una crisis de angustia que requirió asistencia médica.

Al finalizar aquella audiencia, Gliemmo sostuvo que su clienta reconocía su responsabilidad por lo ocurrido, pero rechazó la acusación de homicidio doloso. La defensa argumentó que la joven no tuvo intención de matar y que no existió una carrera clandestina entre los vehículos.

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El posteo que le valió el apodo de "La Toretto"

Esa posición se contrapone con la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que Alvite circulaba a alta velocidad, atravesó semáforos en rojo y aceptó el riesgo de provocar un resultado fatal. Las imágenes de las cámaras municipales, junto con las pericias y los testimonios incorporados al expediente, serán fundamentales para determinar las circunstancias del choque.

Antes del hecho, Alvite compartió una publicación en TikTok que luego se viralizó y le valió el apodo de “La Toretto”. “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la ‘Toretto’”, decía el mensaje, acompañado por la frase “Tan competitiva que duele”. Sus abogados sostuvieron que se trataba de un desafío viral y que fue sacado de contexto.

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Durante la investigación también se conocieron mensajes que Alvite intercambió con familiares y amigas después de la muerte de Armand. En uno de ellos, fechado el 19 de abril, pidió que pusieran sus perfiles de Instagram en privado y evitaran responder consultas, al considerar que los mensajes podían ser utilizados en su contra.

El contenido de esas conversaciones fue incorporado a la causa y formó parte de los elementos evaluados por la Justicia durante la investigación.

Los chats de la acusada y su familia

La prisión domiciliaria, los pedidos rechazados y el reclamo de la familia de la víctima

Alvite estuvo detenida en una unidad penitenciaria hasta que, en mayo de 2025, comenzó a cumplir arresto domiciliario. Desde entonces, su defensa presentó pedidos para flexibilizar las condiciones de detención, entre ellos autorizaciones para trabajar como niñera y, más recientemente, para realizar tareas administrativas en un estudio jurídico. Ambos planteos fueron rechazados.

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El último pedido generó una nueva reacción de la familia de Armand. Su hermano Milton cuestionó que la acusada permaneciera en su casa sin tobillera electrónica y reclamó que el juicio permitiera establecer las responsabilidades por la muerte de Walter.

En declaraciones a NA, expresó: “Estamos con mucha esperanza de que de una vez por todas se haga Justicia, pero también con dolor por tener que atravesar este proceso”.

Para la familia, el comienzo del debate representa la posibilidad de obtener una respuesta judicial después de más de dos años. Para la defensa, en cambio, será la chance de discutir la calificación penal y sostener que la conducta de Alvite debe ser considerada un homicidio culposo.

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La diferencia no es menor: mientras el homicidio simple con dolo eventual contempla penas de 8 a 25 años de prisión, una condena por homicidio culposo vial supondría una escala penal considerablemente inferior.