Con muchos puntos flojos: el boletín de River Plate en la derrota ante Boca en la Bombonera

River Plate tuvo una floja actuación en la Bombonera y cayó por 1-0 (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

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Con 23 unidades hoy figura en la cuarta posición en la Zona B (podría ser pasado por Belgrano o Barracas Central, que se miden esta tarde) y en el octavo lugar de la Tabla Anual con 52, a cinco de Argentinos Juniors. En la última fecha visitará al descendido Aldosivi.

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Los puntajes de River Plate:

Santiago Beltrán (5): Tuvo una tarea aceptable en un partido con pocas intervenciones decisivas bajo los tres palos. Respondió cuando Boca buscó remates directos y no tuvo responsabilidad absoluta en el cabezazo de Di Lollo. No obstante, con la pelota en los pies mostró algunas imprecisiones, sobre todo cuando River necesitaba salir rápido desde el fondo y debía evitar pérdidas cerca de su área.

Gonzalo Montiel se fue expulsado sobre el final del partido (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Gonzalo Montiel (3): El contexto le impidió pasar al ataque con frecuencia. Debió priorizar la marca y el retroceso ante los avances de Boca por su sector. Contuvo varias acciones y sostuvo intensidad en un partido que demandó esfuerzo defensivo permanente. En el cierre fue expulsado por una infracción sobre Lautaro Blanco, una acción que dejó a River con nueve jugadores y sin opciones de empujar con mayor decisión en los últimos minutos.

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Lucas Martínez Quarta (-): Su expulsión al inicio del partido marcó el desarrollo del encuentro. La jugada obligó a River a sacar a Lucas Beltrán para reordenar la defensa y dejó al equipo en inferioridad numérica durante casi todo el Superclásico. No lleva calificación porque disputó apenas ocho minutos.

Nicolás Otamendi (4): Tuvo un encuentro irregular. En varios pasajes respondió con firmeza en los duelos, tanto por arriba como a ras del piso, y asumió una función de referencia en una defensa que debió sostenerse con un hombre menos. Sin embargo, también protagonizó una pérdida peligrosa que pudo haber terminado en una ocasión clara para Boca.

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Marcos Acuña (3): Si bien logró contener a Leo Flores y se mostró activo en la marca, en muchas ocasiones abusó del juego brusco. Recibió una amarilla temprana que lo condicionó y tuvo discusiones con el árbitro.

Tobías Andrada (3): No logró afirmarse en un partido que le exigió demasiado desde lo físico y lo táctico. Tuvo dificultades para manejar la pelota, cometió errores en pases simples y no consiguió ordenar el mediocampo. Cuando debió ubicarse como volante central, sufrió la falta de referencias cercanas y quedó expuesto ante los ataques de Boca.

Lucas Silva (2,5): Empezó con intención de participar, pero perdió precisión después de la expulsión de Martínez Quarta. Quedó sobrepasado por las exigencias del encuentro, con pérdidas que permitieron transiciones peligrosas de Boca. También sufrió en los duelos y no encontró claridad para salir desde el fondo. Fue reemplazado en el entretiempo.

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Tomás Galván (3): Tuvo poca participación en la elaboración. Le tocó colaborar en la ocupación de espacios y en la marca, una función que redujo su margen para intervenir cerca del área rival. No logró conectarse con los delanteros ni convertirse en una alternativa de pase para sus compañeros.

Thiago Almada (4): Mostró compromiso para retroceder y colaboró en el esfuerzo defensivo. Intentó recibir para darle una salida al equipo y tuvo algunos pasajes con pelota, aunque jugó lejos del arco rival y no consiguió generar desequilibrio. Le faltó gravitación en ataque.

Ángel Correa (4): Fue el futbolista que más intentó en ofensiva. Buscó recibir entre líneas, se movió para generar una opción de descarga y trató de avanzar con pelota dominada cuando River encontraba espacios. Le faltó compañía cerca del área y no tuvo demasiadas oportunidades para finalizar las jugadas.

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Lucas Beltrán (-): Salió a los 10 minutos por la expulsión de Martínez Quarta. Había mostrado movilidad y predisposición para presionar, pero el cambio táctico obligó a River a prescindir de un delantero para recomponer la última línea.

Lautaro Rivero (4): Entró de manera temprana para cubrir la salida de Martínez Quarta. Perdió la marca de Di Lollo en el gol de Boca, una acción que terminó siendo decisiva. Después se recuperó con cruces importantes y varias intervenciones para evitar que el rival ampliara la diferencia.

Lautaro Pereyra (4): Ingresó en el complemento y mostró voluntad para encarar. Tuvo un comienzo activo, con intención de pedir la pelota y romper hacia adelante, pero fue perdiendo influencia a medida que River quedó cada vez más replegado.

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Juan Cruz Meza (4): Le tocó asumir una función central en el mediocampo y cumplió desde la entrega. Intentó participar, ofreció intensidad y buscó recuperar en una zona donde Boca tuvo mayor control.

Sebastián Driussi (4): Tuvo algunos intentos de asociación con Correa, aunque River ya tenía pocas herramientas para atacar. Tras la expulsión de Montiel, el equipo quedó con nueve jugadores y sus intervenciones se redujeron.

Giovanni González (-): Ingresó en los minutos finales, con el partido ya definido por la desventaja y la inferioridad numérica de River.

Leo Ponzio (3,5): Si bien la expulsión le cambió por completo todos los planes, el entrenador de River Plate nunca le encontró la vuelta al partido y con sus cambios tampoco logró revertir la situación.

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