La sorpresiva decisión de Arruabarrena con el equipo de Boca Juniors a menos de 72 horas para el Superclásico ante River Plate

El Vasco Arruabarrena evitó confirmar quiénes serán los compañeros de Miguel Merentiel en la ofensiva

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Boca Juniors se prepara para un nuevo Superclásico ante River Plate. El encuentro de este domingo desde las 15:00 en La Bombonera es clave para las aspiraciones del dueño de casa en la lucha por la Tabla Anual y el entrenador Rodolfo Arruabarrena eligió jugar al misterio a menos de 72 horas del pitazo de Nicolás Ramírez.

El entrenamiento de este jueves en Ezeiza estuvo marcado por la sorpresiva decisión del Vasco de mezclar a los futbolistas y evitar parar un once titular. De esta manera, evitó dar indicios sobre la formación que recibirá al Millonario en el cruce correspondiente por la fecha 15 del Torneo Clausura.

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Esta postura postergó la confirmación en torno a la única duda que rodea a la alineación: ¿quiénes serán los acompañantes de Miguel Merentiel en la ofensiva? La Bestia es un número puesto para ser de la partida este fin de semana, por encima de Enner Valencia, quien solo completó los 90 minutos en dos ocasiones con esta camiseta.

Los interrogantes llevan a que haya tres apellidos para dos lugares: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco. Más allá de que no tuvo grandes actuaciones sostenidas en el tiempo, el colombiano tuvo chispazos que le hicieron ganar partidos al Xeneize con sendas asistencias a Merentiel ante Vasco da Gama en Brasil y a Jagger Herrera contra Independiente.

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Boca Juniors no repetiría el equipo que venció a Independiente en Avellaneda (Créditos: Fotobaires)

Estos aportes podrían meterlo a la formación desde el minuto cero y, en ese caso, saldrían del equipo Velasco o Flores, quienes jugaron el último encuentro en Avellaneda. El juvenil de 19 años no viene teniendo su mejor versión en los últimos partidos, mientras que la retirada del ex hombre del Rojo le imprimiría una dosis de vértigo a la ofensiva con Villa y Flores a los costados.

En otro orden, Lautaro Blanco regresaría al lateral izquierdo en lugar de Malcom Braida y Leandro Paredes seguiría escoltado en la mitad de cancha por Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

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Arruabarrena no puede contar para este duelo decisivo con cuatro futbolistas. El caso más severo es el arquero Agustín Marchesin, quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estaría en condiciones de regresar a principios de 2027.

En diferente sentido, Tomás Belmonte fue operado de una rotura de meniscos en la rodilla derecha a fines de septiembre pasado. Ya volvió a entrenarse con el resto del grupo y busca ponerse a punto desde lo físico y futbolístico. “Si las cosas se hacen bien, en 30 días tiene que estar jugando”, había declarado el entrenador sobre los tiempos de recuperación.

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Rodolfo Arruabarrena perdió tres partidos en 25 compromisos de este segundo ciclo como entrenador de Boca Juniors (Créditos: Fotobaires)

Por último, Tomás Aranda pasó por el quirófano por una fractura de peroné el 27 de agosto y su evolución positiva mantiene la ilusión del cuerpo técnico para verlo de vuelta a disposición antes de fin de año. El último nombre es el de Adam Bareiro, quien se trató de manera quirúrgica una discopatía lumbar. La primera quincena de noviembre será clave para estimar si los dos jugadores volverán a estar al 100% de su físico para jugar algunos de los encuentros que le restan a Boca de acá a fin de año.

El Xeneize cerrará la Fase Regular ante Defensa y Justicia como local en un compromiso con fecha y hora a definir. A la espera de encarar los Playoffs del Clausura, ya sabe que el 14 de noviembre chocará con Banfield por las semifinales de la Copa Argentina y, siete días más tarde, se enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.

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La probable formación de Boca Juniors para enfrentar a River Plate

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.