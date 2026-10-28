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Murió Eulalia Marzetti, la mamá del entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni

La madre del DT campeón del mundo falleció a los 74 años a raíz de complicaciones derivadas de un cuadro de salud

Murió la mamá de Lionel Scaloni
Murió la mamá de Lionel Scaloni
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Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, falleció este martes a los 74 años en la localidad de Pujato a raíz de complicaciones derivadas de un cuadro de salud que sobrellevaba desde hacía ya varios años.

La noticia fue confirmada por la AFA a través de un comunicado en sus redes sociales. “La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!“.

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Acto seguido, el presidente Claudio Chiqui Tapia dejó su propio mensaje. “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”, escribió.

Según informaron fuentes cercanas a la familia a Radio 2 de Rosario, el velatorio será íntimo por decisión de su círculo más próximo. Marzetti residió durante toda su vida en Pujato, una comunidad situada a unos 40 kilómetros de Rosario, donde formó su hogar junto a su esposo, Ángel Scaloni. En esa localidad nacieron y crecieron los tres hijos del matrimonio: Mauro, Lionel y Corina. Además de su dedicación al ámbito familiar, Marzetti ejerció durante varios años como jueza de paz en el juzgado local, una labor que le otorgó un vínculo estrecho y continuo con los vecinos del pueblo.

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Justamente, desde la cuenta en Instagram de Scala Bakery, la panadería de la cual es dueña Corina, subieron un breve comunicado que dice: “Hoy, miércoles 28, nuestros locales permaneceran cerrados por motivos personales”.

El mensaje de la hermana de Lionel Scaloni tras la muerte de su madre

La salud de la madre del seleccionador se deterioró a mediados de 2021, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió internación y un prolongado proceso de rehabilitación. Aquel episodio se produjo apenas diez días antes del comienzo de la Copa América disputada en Brasil, certamen que culminó con la consagración del conjunto nacional tras 28 años sin títulos oficiales en la categoría mayor.

Durante aquel ciclo competitivo, Lionel Scaloni hizo públicas las dificultades personales que atravesaba su núcleo íntimo. En la conferencia de prensa posterior a la victoria final frente al elenco local en el estadio Maracaná, el técnico dedicó el campeonato a su madre con una mención directa: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”. Semanas más tarde, su padre, Ángel, también padeció un cuadro similar, lo cual obligó a ambos progenitores a continuar tratamientos médicos en centros especializados.

La inquietud del estratega persistió durante las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo. En octubre de 2021, luego de un triunfo ante Perú en el estadio Monumental, el DT campeón del mundo con Argentina reconoció ante los medios de comunicación que su atención estaba condicionada por la situación doméstica. “No estoy para pensar en el Mundial”, señaló en esa oportunidad al aludir a las circunstancias que afectaban a Eulalia Marzetti y a su padre. Pese al transcurso del tiempo y la posterior conquista de nuevos títulos, la evolución médica de su madre se mantuvo reservada dentro del ámbito privado de la familia en Santa Fe.

Lionel Scaloni padres
Ángel y Eulalia, los papás de Lionel Scaloni

El comunicado de la AFA por la muerte de la mamá de Scaloni:

La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti.

El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!

tuit AFA
El comunicado de la AFA por la muerte de la mamá de Scaloni

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