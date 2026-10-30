Hugo, el hondureño que voló diez metros, rompió el cristal con una pata de mesa y escapó del choque de trenes

El hondureño relató que las herramientas de auxilio fallaron tras el impacto en Toledo, por lo que desarmó el mobiliario del vagón para abrir una vía de evacuación entre el humo y los escombros. (Cortesía: HCH)

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El hondureño Hugo sobrevivió al choque de dos trenes ocurrido el miércoles en Urda, Toledo, cuando un AVE que viajaba hacia Sevilla embistió a un Iryo detenido en la vía. El accidente dejó 69 fallecidos y decenas de heridos.

El siniestro ocurrió a las 8:54. El AVE llevaba 378 pasajeros registrados por Renfe, mientras que el Iryo transportaba a 174 personas, incluido un bebé, según información de Infobae.

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Hugo, que trabaja en la construcción de jardines, se dirigía a Córdoba para supervisar una obra. Había subido al tren y, tras media hora de marcha, la formación se detuvo entre ocho y 10 minutos antes de que el conductor avisara que reanudarían el recorrido.

El sobreviviente contó que se trasladó con un compañero desde el vagón ocho, cercano al conductor, hasta la cafetería situada en el otro extremo del tren. El impacto ocurrió cuando regresaban a sus asientos y atravesaban el quinto vagón.

El impacto y la salida por el cristal de emergencia

El golpe no estuvo precedido por otra advertencia, relató Hugo durante una entrevista exclusiva con HCH. “No escuché nada, solo sentí que volé. Eso es claro, volé como a diez metros y empezó como un terremoto todo. Los asientos del tren arrancándose, gente gritando, gente sin piernas, gente con la cara deshecha”.

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El trabajador detalló los momentos posteriores al impacto entre dos convoyes de alta velocidad, recordando cómo voló diez metros y ayudó a los lesionados mientras temía el inicio repentino de las llamas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el descarrilamiento, aseguró que varias personas cayeron sobre él dentro del vagón. Cuando el tren se detuvo, logró liberarse de los heridos que tenía encima y buscó una forma de salir.

Los martillos destinados a romper los cristales de emergencia no funcionaron, según su relato. “Entonces, entre la adrenalina, nervios y todo, yo he deshecho una mesa, he sacado la pata de la mesa y con eso pude romper el cristal de emergencia, y ahí empezamos a salir todos”.

Hugo señaló que quienes podían moverse abandonaron el tren por esa abertura, mientras que los pasajeros con heridas graves debieron ser rescatados. Al llegar al exterior, describió escenas de personas con amputaciones y lesiones mortales.

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El momento que más lo afectó fue ver a su compañero intentar rescatar a una joven que tenía ambos pies cortados. “Y eso no pude yo, por más que quisiera ayudarle, no pude ayudarle, porque no estaba preparado, ya venía con nervios”, dijo.

El hondureño afirmó que, durante los primeros instantes posteriores al choque, temió que otro tren los impactara por detrás o que el vagón se incendiara. Su prioridad, explicó, era salir y que los demás pasajeros también lograran hacerlo.

El choque entre un tren AVE y un Iryo en el municipio de Urda provocó 69 muertos y decenas de heridos. REUTERS/Ana Beltrán

Hugo consideró que sobrevivió porque se había alejado del lugar donde originalmente debía viajar. El vagón en el que pensaba permanecer quedó devastado tras el impacto.

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Hasta la fecha no se conoce datos de centroamericanos fallecidos en el accidente. Sin embargo otros países como Argentina confirmó que una ciudadana del país figura entre los fallecidos y que hay varios heridos. Entre las personas aún buscadas está Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el coche ocho de un AVE de Renfe.

La Guardia Civil recibió 64 denuncias de familiares de posibles víctimas españolas y extranjeras. Para avanzar en la identificación de los desaparecidos, habilitó oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para recopilar información y muestras de ADN.

Italia reportó que nueve de sus ciudadanos residentes en España viajaban en el tren: tres siguen sin ser localizados, cinco resultaron ilesos y uno está hospitalizado. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, pidió crear una unidad de crisis en la embajada para coordinar las gestiones con la Policía y las autoridades sanitarias españolas.

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El personal de rescate trabaja en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España, el 28 de octubre de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

México confirmó un ciudadano desaparecido y siete heridos leves, todos dados de alta. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que su embajada en Madrid activó el protocolo de protección consular y que la desaparición fue notificada a la Guardia Civil de Toledo.

También permanecen sin información Sharona, una ciudadana canadiense, y Alice, estadounidense, quien viajaba con familiares de la primera. Una sobrina relató a ABC: “Viajaba en el tren con la novia de mi primo, con mi primo y con mi tío. Los chicos están bien, pero de mi tía y de Alice, la novia de mi primo, que es estadounidense, por el momento no tenemos noticias”.

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La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que dos ciudadanos japoneses estaban entre los pasajeros, aunque no se informó cuál era su estado. Corea del Sur comunicó varios heridos entre sus nacionales y el presidente Lee Jae Myung indicó que la embajada envió a un cónsul para evaluar la situación, asistir a los afectados y colaborar con su eventual traslado.