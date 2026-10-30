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Tras ganar el BOAT, Cristiano Ronaldo convirtió un hat-trick en Arabia Saudita: cómo quedó en la carrera por los 1.000 goles

El luso fue determinante en solo 15 minutos con Al-Nassr para sellar el triunfo ante Al Kholood tras el empate, mientras se acerca a completar la marca soñada

El delantero portugués cada vez más cerca de los 1.000 goles convirtió un hat-trick ante Al Kholood
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Cristiano Ronaldo firmó un hat-trick en 15 minutos y condujo la victoria por 5-3 de Al-Nassr ante Al Kholood en la liga de Arabia Saudita. El resultado permitió que el equipo del delantero portugués alcanzara las 28 unidades y quedara igualado en puntos con Al-Qadisiya, que ocupa el primer puesto de la clasificación. La actuación del atacante resultó decisiva en un partido que había llegado al descanso con un marcador abierto y sin un ganador definido.

El portugués había sufrido antes una anulación por fuera de juego, pero encontró su revancha después de la igualdad 2-2. A los 66 minutos, Ángelo llevó la jugada por la izquierda y entregó la pelota de primera a João Félix, quien asistió a Ronaldo dentro del área. El delantero quedó frente al arco y solo debió empujarla para establecer el 3-2, con una definición desde la línea del área chica que modificó el desarrollo del encuentro.

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Cristiano Ronaldo marcó tres veces en apenas un cuarto de hora y alcanzó las 984 conquistas profesionales (REUTERS/Stringer)
Cristiano Ronaldo marcó tres veces en apenas un cuarto de hora y alcanzó las 984 conquistas profesionales (REUTERS/Stringer)

El tridente volvió a inclinar el partido pocos minutos más tarde. A los 72, Ángelo condujo un nuevo avance ofensivo y buscó a João Félix, quien amagó ante la marca, se perfiló hacia adentro y lanzó un centro cuando la pelota parecía cerca de salir por el fondo. Ronaldo apareció en el área para conectar un cabezazo y ampliar la ventaja de Al-Nassr, en una acción que provocó la reacción efusiva del público presente en el estadio.

El tercer gol del portugués llegó a los 81 minutos y completó una secuencia ofensiva en la que también intervino Sadio Mané. El senegalés no logró vencer al arquero Hamed Abdullah en un mano a mano, aunque recuperó la pelota tras el rechazo y se la cedió a Ronaldo. El delantero definió sin marca para sellar su triplete, mientras João Félix cerró el partido con cuatro asistencias, incluidas las que permitieron los dos primeros tantos del primer tiempo.

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La nueva cifra goleadora del atacante se inserta en una discusión que todavía no tiene una resolución unificada entre los registros estadísticos. Ronaldo había celebrado frente a Al Faisaly, por la jornada 11, un tanto que habría elevado su cuenta desde los 981 goles previos. La página oficial del torneo saudita se lo adjudicó al portugués, aunque OPTA, proveedor de estadísticas deportivas, lo contabilizó como un gol en contra del brasileño Andrei Girotto, una situación que el diario español Marca calificó como un “gol fantasma”.

El delantero portugués fue como la figura del partido (REUTERS/Stringer)
El delantero portugués fue como la figura del partido (REUTERS/Stringer)

Sin incluir esa anotación discutida, Cristiano Ronaldo alcanzó los 984 goles profesionales tras la victoria de Al-Nassr. El portugués persigue una marca que ningún futbolista ha conseguido: llegar a los 1.000 tantos durante su carrera. Según esa cuenta, al delantero le restan 16 conversiones para alcanzar esa cifra, mientras que su desempeño ante Al Kholood le valió una nueva distinción como figura de la cancha y sostuvo la serie de triunfos de su equipo.

La distancia con Lionel Messi continúa como otro elemento de referencia en la carrera goleadora de Ronaldo. El argentino suma 936 goles en 1.184 partidos como profesional y se mantiene a más de 40 tantos del atacante europeo. El rosarino tendrá una nueva oportunidad para reducir esa diferencia este domingo, cuando Inter Miami enfrente a New England por la MLS desde las 21:00, hora argentina.

El triplete del portugués se produjo después de que ganara la votación del “Balón de Oro más grande de la historia, impulsada por la página oficial del Balón de Oro. La elección estaba limitada al voto del público y requería el pago de un euro por cada participación. Tras el cierre del plazo para sufragar, se oficializó que Ronaldo fue elegido por el galardón que obtuvo en 2008, mientras que la edición conseguida por Messi en 2012 quedó en el segundo lugar.

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