Daniel González, a días de renunciar a su cargo en el Gobierno: “El RIGI no puede solucionar todos los problemas de los argentinos”

El ex secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González

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Desde Santa Fe - El flamante ex secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, estuvo a cargo del cierre de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contó con unos 4.500 asistentes, y aseguró que no se le puede pedir al programa que solucione los problemas que la Argentina acarrea desde hace décadas.

“¿Cómo no se nos ocurrió antes?”, bromeó González, quien renunció el viernes pasado, sobre el evento. Agradeció a las compañías que participaron del encuentro y explicó que el objetivo del Gobierno es generar las condiciones para que el sector privado pueda desarrollarse y tender puentes entre las grandes inversiones y las empresas que podrían beneficiarse de manera indirecta.

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En ese sentido, dijo que muchas firmas necesitan más información “para que puedan beneficiarse de un régimen que, a todas luces, es increíblemente exitoso”.

González consideró que el RIGI permitió comenzar a resolver uno de los problemas estructurales de la economía argentina: la escasez de dólares. Según planteó, los proyectos mineros, junto con las inversiones en energía, fundamentalmente en petróleo y gas, permitirán que, en los próximos cinco a siete años, la Argentina prácticamente duplique sus exportaciones.

El gobernador Maximiliano Pullaro en la Ronda de Negocios RIGI

No obstante, advirtió que los resultados no serán inmediatos. “No podemos pedirle al RIGI que solucione en dos años todos los problemas de los argentinos. Va a tomar tiempo. Las inversiones están sucediendo, es una realidad”, señaló.

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Además, remarcó que el proyecto de mayor envergadura del RIGI todavía no se aprobó, por lo que el volumen de inversiones podría ampliarse fuertemente.

Estimó que la Argentina contará con una base de inversiones de entre USD 10.000 millones y USD 15.000 millones anuales durante varios años. González piensa que es importante aprender de las experiencias de los primeros años de implementación del RIGI, tanto de los avances como de aquello que no funcionó.

“Hay 50 proyectos que han aplicado al régimen y creemos que muchos más lo van a hacer. Tenemos una base mínima de inversiones en la Argentina para los próximos años, para este Gobierno y para el que viene, que no habíamos visto nunca”, afirmó el ex funcionario.

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Por último, expresó su expectativa de que se concreten más espacios de este tipo para ampliar la participación de las empresas proveedoras. “Ojalá podamos hacer más rondas. Vamos a hacer una más rápidamente para que todos lo podamos aprovechar”, concluyó.

Cabe recordar que González anunció la renuncia a su cargo la semana pasada y, de momento, no será reemplazado. Según pudo saber este medio, apunta a reinsertarse en el sector privado el próximo año. Su paso por la función pública llegó a su fin, en línea con lo acordado desde un principio, cuando se estableció que sería por un período limitado.

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Reunión de 2.400 empresas

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, detalló que el encuentro reunió a unas 2.400 empresas, por encima de las 2.100 que se habían inscripto inicialmente.

Puccini dijo que, pese a la compleja coyuntura que atraviesa la Argentina, sectores como la minería, el gas y el petróleo representan un nuevo motor de crecimiento.

Al respecto, trazó un paralelismo con el desarrollo del campo y la industria nacional: el crecimiento agropecuario estuvo acompañado por una red de empresas, avances tecnológicos, innovación y conocimiento científico. Según afirmó, ese entramado productivo es el que Santa Fe puede aportar a las nuevas actividades extractivas.

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“Por más que algunos desarrollos puedan venir desde afuera, las soluciones las tenemos aquí adentro”, enfatizó. Como ejemplo, mencionó a una compañía santafesina que fabrica trépanos para la industria petrolera y utiliza tecnología láser para reparar herramientas y repuestos, a fin de extender su vida útil.

Por último, valoró el alcance federal de la iniciativa y sostuvo que la ronda benefició al conjunto del país: “Hoy acá ganamos todos, ganó la Nación y ganaron las provincias”.

El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, resaltó que la ronda de negocios cumplió su objetivo y dejó una vara alta para futuras ediciones. A su vez, explicó que la elección de Santa Fe buscó acercar la actividad minera a una provincia sin tradición en el sector, pero con un importante entramado metalmecánico.

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Durante la jornada, realizada en la Estación Fluvial de Rosario, autoridades provinciales y ejecutivos de grandes empresas abordaron las oportunidades que abren los proyectos de inversión para la industria local.

Las actividades incluyeron exposiciones sobre desarrollo regional, integración productiva, competitividad y experiencias de proveedores mineros.