Estados Unidos restringe visas a organizadores de caravanas migrantes

Foto de archivo: Migrantes portan una bandera hondureña mientras caminan en caravana hacia la frontera norte con Estados Unidos, en Tapachula, México, el 11 de enero de 2025. REUTERS/Damian Sanchez

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La administración de Donald Trump anunció este jueves que restringió visas a más de 15 personas acusadas de organizar, facilitar o promover caravanas migrantes con destino a Estados Unidos. La medida alcanza a individuos que, según el Departamento de Estado, reclutaron y coordinaron grupos que atraviesan Centroamérica y México rumbo a la frontera sur estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que Washington aplicará controles adicionales sobre quienes participen en esas actividades y soliciten una visa. La política también contempla la posibilidad de rechazar o revocar permisos de ingreso al país.

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“Las investigaciones indican que ciertas personas reclutaron, coordinaron y dirigieron a grandes grupos de inmigrantes que viajaban a través de Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El anuncio ocurre en momentos en los que una caravana que partió de Honduras avanza por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses no divulgaron la identidad, nacionalidad ni el papel específico de las personas alcanzadas por las restricciones. El anuncio se produjo cinco días antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump.

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Foto de archivo: Migrantes caminan en caravana rumbo a la frontera norte con Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, 20 de enero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Controles adicionales para solicitantes de visa vinculados a caravanas

El gobierno estadounidense sostuvo que las investigaciones identificaron a personas que “reclutaron, coordinaron y dirigieron” a grupos numerosos de migrantes durante su trayecto por Centroamérica y México. Según el comunicado, esas acciones tienen como objetivo facilitar el ingreso irregular al territorio estadounidense.

La administración afirmó que está dispuesta a usar su política de restricciones de visa contra quienes organicen, promuevan, respalden o financien caravanas migrantes. También advirtió que los participantes de esos grupos podrían enfrentar un examen adicional si piden autorización para viajar a Estados Unidos.

“Cualquier persona involucrada en facilitar o participar en esa actividad ilegal será considerada para restricciones de visa”, indicó el Departamento de Estado. La dependencia añadió que el cruce no autorizado de la frontera sur puede derivar en arrestos, detenciones, deportaciones y prohibiciones futuras de ingreso.

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Migrantes rezan antes de partir en una caravana con destino a la frontera norte con Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, 19 de enero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Una caravana salida de Honduras avanza por el sur de México

La decisión forma parte de la estrategia migratoria de Trump, quien regresó a la Casa Blanca en 2025 con la promesa de endurecer los controles fronterizos. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han presentado la reducción de los cruces irregulares como uno de los ejes de su gestión.

Una caravana de cerca de 100 migrantes salió el 20 de septiembre desde San Pedro Sula, Honduras, y se encuentra en el estado mexicano de Chiapas. El grupo busca avanzar hacia el norte de México con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, según informó la agencia EFE.

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El Departamento de Seguridad Nacional ha difundido imágenes y mensajes sobre el recorrido de la caravana en redes sociales. En una de sus publicaciones, la agencia afirmó que Estados Unidos acumula “17 meses de frontera segura”, una expresión que integra el discurso oficial de la administración sobre la política migratoria.

Foto de archivo: Migrantes caminan en caravana rumbo a la frontera norte con Estados Unidos en Tapachula, México, el 26 de enero de 2025. REUTERS/Damian Sanchez

Las caravanas adquirieron visibilidad internacional en octubre de 2018, cuando miles de personas partieron desde Honduras rumbo a Estados Unidos en busca de empleo, seguridad y mejores condiciones de vida. Desde entonces, se convirtieron en asunto recurrente del debate electoral estadounidense.