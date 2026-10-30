Honduras

Estados Unidos restringe visas a organizadores de caravanas migrantes

El Departamento de Estado atribuyó a los afectados tareas de reclutamiento y coordinación de grupos que cruzan Centroamérica y México hacia la frontera sur estadounidense, sin divulgar identidades ni nacionalidades

Foto de archivo: Migrantes portan una bandera hondureña mientras caminan en caravana hacia la frontera norte con Estados Unidos, en Tapachula, México, el 11 de enero de 2025. REUTERS/Damian Sanchez
Foto de archivo: Migrantes portan una bandera hondureña mientras caminan en caravana hacia la frontera norte con Estados Unidos, en Tapachula, México, el 11 de enero de 2025. REUTERS/Damian Sanchez
Guardar

La administración de Donald Trump anunció este jueves que restringió visas a más de 15 personas acusadas de organizar, facilitar o promover caravanas migrantes con destino a Estados Unidos. La medida alcanza a individuos que, según el Departamento de Estado, reclutaron y coordinaron grupos que atraviesan Centroamérica y México rumbo a la frontera sur estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que Washington aplicará controles adicionales sobre quienes participen en esas actividades y soliciten una visa. La política también contempla la posibilidad de rechazar o revocar permisos de ingreso al país.

PUBLICIDAD

“Las investigaciones indican que ciertas personas reclutaron, coordinaron y dirigieron a grandes grupos de inmigrantes que viajaban a través de Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El anuncio ocurre en momentos en los que una caravana que partió de Honduras avanza por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses no divulgaron la identidad, nacionalidad ni el papel específico de las personas alcanzadas por las restricciones. El anuncio se produjo cinco días antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump.

PUBLICIDAD

Foto de archivo: Migrantes caminan en caravana rumbo a la frontera norte con Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, 20 de enero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha
Foto de archivo: Migrantes caminan en caravana rumbo a la frontera norte con Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, 20 de enero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Controles adicionales para solicitantes de visa vinculados a caravanas

El gobierno estadounidense sostuvo que las investigaciones identificaron a personas que “reclutaron, coordinaron y dirigieron” a grupos numerosos de migrantes durante su trayecto por Centroamérica y México. Según el comunicado, esas acciones tienen como objetivo facilitar el ingreso irregular al territorio estadounidense.

La administración afirmó que está dispuesta a usar su política de restricciones de visa contra quienes organicen, promuevan, respalden o financien caravanas migrantes. También advirtió que los participantes de esos grupos podrían enfrentar un examen adicional si piden autorización para viajar a Estados Unidos.

“Cualquier persona involucrada en facilitar o participar en esa actividad ilegal será considerada para restricciones de visa”, indicó el Departamento de Estado. La dependencia añadió que el cruce no autorizado de la frontera sur puede derivar en arrestos, detenciones, deportaciones y prohibiciones futuras de ingreso.

Migrantes rezan antes de partir en una caravana con destino a la frontera norte con Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, 19 de enero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha
Migrantes rezan antes de partir en una caravana con destino a la frontera norte con Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, 19 de enero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Una caravana salida de Honduras avanza por el sur de México

La decisión forma parte de la estrategia migratoria de Trump, quien regresó a la Casa Blanca en 2025 con la promesa de endurecer los controles fronterizos. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han presentado la reducción de los cruces irregulares como uno de los ejes de su gestión.

Una caravana de cerca de 100 migrantes salió el 20 de septiembre desde San Pedro Sula, Honduras, y se encuentra en el estado mexicano de Chiapas. El grupo busca avanzar hacia el norte de México con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, según informó la agencia EFE.

El Departamento de Seguridad Nacional ha difundido imágenes y mensajes sobre el recorrido de la caravana en redes sociales. En una de sus publicaciones, la agencia afirmó que Estados Unidos acumula “17 meses de frontera segura”, una expresión que integra el discurso oficial de la administración sobre la política migratoria.

Foto de archivo: Migrantes caminan en caravana rumbo a la frontera norte con Estados Unidos en Tapachula, México, el 26 de enero de 2025. REUTERS/Damian Sanchez
Foto de archivo: Migrantes caminan en caravana rumbo a la frontera norte con Estados Unidos en Tapachula, México, el 26 de enero de 2025. REUTERS/Damian Sanchez

Las caravanas adquirieron visibilidad internacional en octubre de 2018, cuando miles de personas partieron desde Honduras rumbo a Estados Unidos en busca de empleo, seguridad y mejores condiciones de vida. Desde entonces, se convirtieron en asunto recurrente del debate electoral estadounidense.

Temas Relacionados

Donald TrumpVisa Estados UnidosMigrantesCaravanasEstados UnidosEl SalvadorGuatemalaHonduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Congreso de Honduras anula publicación de ley sobre prevención del embarazo adolescente tras veto de Xiomara Castro

El poder legislativo declaró ineficaz la publicación de la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente

Congreso de Honduras anula publicación de ley sobre prevención del embarazo adolescente tras veto de Xiomara Castro

Cartaginés hace historia y clasifica por primera vez a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia de Honduras

El conjunto costarricense resistió la presión en Tegucigalpa y consiguió un empate que le permitió dejar fuera a uno de los clubes más importantes de la región

Cartaginés hace historia y clasifica por primera vez a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia de Honduras

Honduras recibirá dólares decomisados a la fallecida senadora colombiana Piedad Córdoba

El dinero fue retenido en el aeropuerto internacional de Palmerola cuando la política intentaba viajar hacia Colombia vía Panamá y no pudo justificar su procedencia.

Honduras recibirá dólares decomisados a la fallecida senadora colombiana Piedad Córdoba

¿Hacía donde se encaminan las nuevas reformas penales en Honduras?

Las reformas aprobadas elevan las condenas para integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales, y permiten allanamientos sin orden judicial previa en determinados operativos. Además ,amplían de 24 a 48 horas el plazo para presentar a ciertos detenidos ante la autoridad

¿Hacía donde se encaminan las nuevas reformas penales en Honduras?

Bajo el nuevo régimen antiterrorista en Honduras, 40 pandilleros solo tienen 30 minutos de sol al día

La normativa aprobada por el Congreso Nacional en septiembre prohíbe las visitas íntimas, establece requisas diarias y permite únicamente 30 minutos de exposición al sol para los privados de libertad sometidos a medidas de máxima seguridad

Bajo el nuevo régimen antiterrorista en Honduras, 40 pandilleros solo tienen 30 minutos de sol al día

TECNO

Neuralink logra que una persona se comunique por teléfono mediante señales cerebrales

Neuralink logra que una persona se comunique por teléfono mediante señales cerebrales

Reddit pasará a exigir inicio de sesión tras perder más de un millón de visitas semanales desde buscadores

Utiliza Gemini de Google para conseguir trabajo: ingresa este prompt en la IA para mejorar la hoja de vida

Las centrales de gas para centros de datos borrarían 15 años de reducción de emisiones de CO2 en Estados Unidos

“Mi mayor decepción con estudiantes de MBA es que siempre quieren hacer lo que estaba de moda hace 5 años”: Sam Altman, creador de ChatGPT

ENTRETENIMIENTO

Patrick Stewart: las emotivas despedidas de Hugh Jackman y otras estrellas de Hollywood tras la muerte de la estrella de ‘X-Men’

Patrick Stewart: las emotivas despedidas de Hugh Jackman y otras estrellas de Hollywood tras la muerte de la estrella de ‘X-Men’

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

El hijo de Michael Jackson impulsa una campaña para que “Thriller” alcance el número uno de las listas musicales

Netflix convertirá PUBG en una serie live-action protagonizada por Donald Glover

¿Margot Robbie regresará como Harley Quinn? Esto dijo James Gunn

MUNDO

El régimen iraní confirmó que recibió una carta de JD Vance pero todavía no respondió a Washington

El régimen iraní confirmó que recibió una carta de JD Vance pero todavía no respondió a Washington

El Shin Bet investiga una presunta injerencia extranjera en las elecciones legislativas de Israel

El Gobierno anunció el despliegue de 70.000 agentes ante el riesgo de violencia durante las protestas de Halloween en Francia

Los hutíes reivindican seis ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos de Arabia Saudita

Terminó el recuento en Israel: el Likud fue el partido más votado pero Netanyahu quedó lejos de alcanzar la mayoría