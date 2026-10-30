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Tras la muerte de Patrick Stewart, se viralizó su increíble anécdota con Messi y Antonela Roccuzzo: “Conocí a un Dios esta noche”

La estrella de Hollywood ideó una estrategia improvisada para lograr un encuentro con el futbolista argentino en 2017. Los detalles del desopilante plan

El reconocido actor Patrick Stewart reveló en 2017 su plan para conocer a Lionel Messi
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Patrick Stewart falleció a los 86 años el miércoles en su casa de Los Ángeles, según informó The Hollywood Reporter. El actor inglés, reconocido por encarnar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y al profesor Charles Xavier en la saga X-Men, padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Su representante comunicó ese diagnóstico a la prensa este jueves. Entre los recuerdos de su trayectoria apareció un encuentro que tuvo con Lionel Messi, motivado por la admiración de su esposa, la cantante estadounidense Sunny Ozell, hacia el futbolista argentino.

El cruce ocurrió en 2017, durante la gala de los premios The Best que organizó la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en Londres. Stewart asistió al evento junto a Ozell, quien no seguía el fútbol hasta que vio jugar al entonces futbolista del Barcelona. La cantante se convirtió en admiradora del rosarino y acompañó al intérprete hasta sus últimos momentos.

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El actor contó que había preparado un plan para presentarle a su esposa al delantero. “Sabía que él iba a estar en ese evento, y le dije a mi esposa: ‘Si está ahí, haré todo en mi poder para poner a los dos cara a cara’. Y ella me dijo: ‘¿Y qué pasa si él se convierte en mi ‘permitido?’. Le respondí: ‘Por mí está bien’”, reveló Stewart en una entrevista con la Fundación SAG-AFTRA que se volvió viral. La declaración mostró el tono distendido con el que la pareja vivió una situación que Ozell esperaba desde hacía tiempo.

Patrick Stewart, el Profesor Charles Xavier de X-Men, reveló detalles de su encuentro con Lionel Messi (@SirPatStew)
Patrick Stewart, el Profesor Charles Xavier de X-Men, reveló detalles de su encuentro con Lionel Messi (@SirPatStew)

El acceso al astro argentino resultó más difícil de lo previsto por el dispositivo de seguridad de la ceremonia. Stewart explicó: “Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo, y el otro gran argentino… Diego Maradona, la Mano de Dios. Choqué contra la puerta de seguridad. ‘Con permiso, con permiso’, decía. ‘Soy Patrick Stewart’, me avergoncé”. El intérprete recordó esa escena con humor, pese a que debía sortear los controles para cumplir la promesa que había hecho.

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El actor relató que, cuando logró acercarse, tuvo dificultades para ubicar a Messi entre los asistentes. “No podía ver a Leo”, continuó. “No estaba ahí. De hecho se había dado vuelta e inclinado sobre su asiento. Y es bastante bajo, así que se desvaneció detrás de todos. Me paré detrás de él y se incorporó, giró y quedamos cara a cara. Y verán, su cara… esto es muy emocionante para mí… Simplemente resplandeció ante mí. Y le dije: ‘Señor Messi, por favor, mi esposa…’”, agregó.

Lionel Messi, Patrick Stewart, Antonela Roccuzzo y Sunny Ozell (@madameozell)
Lionel Messi, Patrick Stewart, Antonela Roccuzzo y Sunny Ozell (@madameozell)

El encuentro terminó con la fotografía que Ozell quería junto al ídolo argentino. Stewart aclaró que él tomó la imagen, pero la situación tuvo un desenlace inesperado cuando Antonela Roccuzzo también quiso llevarse un recuerdo con el actor. “Ahí estrecharon sus manos. Y les dije: ‘Por favor, ¿puedo tomarles una foto juntos?’. Así que yo les tomé la foto, no fue una selfie. Tomé la foto de mi esposa con Messi, uno al lado del otro, y entonces su esposa (Antonela Roccuzzo) dijo: ‘¡Y yo quiero una foto con usted!’”.

Ozell publicó luego la fotografía en Instagram y describió la dimensión que tuvo para ella conocer a Messi. “Después de haber trabajado en restaurantes elegantes de Nueva York durante años, me encontré con muchas personas importantes y me volví bastante inmune a los nervios. Y, para ser honesta, no hay muchos seres humanos vivos en el mundo que me encantaría conocer. ¿Pero Messi? ¿Lionel Messi? Puedes apostar tu dulce trasero que me asusté”. Stewart también compartió una selfie con el futbolista en Twitter y escribió: “¡Conocí a un Dios esta noche!”.

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