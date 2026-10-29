La importante obra en el Autódromo de Buenos Aires para avanzar con el sueño de la F1: la fecha clave para concretar las negociaciones

Comenzaron las obras de pavimentación y asfaltado en el Autódromo de Buenos Aires

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El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez cumplirá 75 años el 9 de marzo de 2027 y atraviesa la reforma estructural más grande de su historia. Este miércoles comenzó el asfaltado del nuevo circuito para recibir al MotoGP y en los próximos días podría haber avances en las negociaciones para recuperar a la Fórmula 1.

Solo quedan de pie 14 tribunas, once de la recta principal que fueron edificadas en 1951 y tres de la zona del Talud, construidas para el Gran Premio de F1 de 1996. Se suma el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), que desde 1931 es la mutual de los pilotos. El resto del predio de 239 hectáreas (a las 189 originales se sumaron 50 del Parque Ribera Sur), el más grande de la Ciudad, a diario tiene una escenografía con 150 operarios, decenas de máquinas y camiones de una obra que supera el 60 % y que está pautada que se termine a fines de enero o principios de febrero. El 10 y 11 de marzo, como adelantó este medio, se hará una prueba y simulacro con una fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, que se nutre con sus divisionales GP3 Cup (Yamaha R3), SportBike, Supersport 600 y SuperBike 1000.

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Esta semana hubo novedades importantes y entre ellas fue el comienzo del asfaltado en el trazado de 4,3 kilómetros para el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad (MotoGP, Moto2 y Moto3), que se presentará del 9 al 11 de abril de 2027, aunque también se extenderá a la fase 2 iniciada en agosto que es la extensión a la llamada Horquilla Larga, que consiste en dos rectas unidas por una curva que está cerca del ingreso principal del Coliseo porteño. Así el escenario quedará en condiciones para estar listo ante una eventual vuelta de la F1. La otra obra determinante para cumplir ese objetivo es el nuevo túnel al final de la recta principal a la altura de la nueva primera curva.

Una decena de máquinas trabajan en la pista (Crédito: Gentileza Prensa GCBA)

Cada vez que se reforma un autódromo hay tres puntos vitales: es la infraestructura, seguridad y la pista. Respecto a este último punto, como anticipó Infobae, se trata de 43.000 toneladas de asfalto especial, distribuidas en tres capas:

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▪️Primera capa (base): mezcla AM3 - AC19, de 8 centímetros de espesor (actualmente en ejecución).

▪️Segunda capa (intermedia): mezcla AM3 - AC12, de 5 centímetros de espesor.

▪️Tercera capa (rodamiento): mezcla HIMA - AC12, de 4 centímetros de espesor, que constituirá la superficie final sobre la que circularán los vehículos.

La empresa a cargo de la obra, Autopistas Urbanas (AUSA) incorporó en Argentina el sistema SmoothRide para pavimentar la superficie de un circuito destinado a vehículos de competición y reproducir con precisión el diseño elaborado por el ingeniero alemán Hermann Tilke. La herramienta permite corregir las imperfecciones de la pista mediante tres fases de medición, diseño y asfaltado automatizado.

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Panorámica de la obra. A la derecha puede verse el nuevo cerco perimetral y la calle de servicios (Crédito: Gentileza Prensa GCBA)

La tecnología ya fue utilizada en trazados donde corre la F1: Yas Marina Circuit, en Abu Dhabi; Marina Bay Street Circuit, en Singapur; el Circuito Internacional de Shanghái, en China; Miami, en Estados Unidos; y Silverstone, en Gran Bretaña.

El procedimiento comienza con un escaneo continuo de alta velocidad que captura millones de puntos topográficos y genera una nube tridimensional de la superficie. Luego, un programa especializado calcula los espesores de fresado y de mezcla asfáltica necesarios en cada milímetro para respetar las pendientes, los peraltes y las zonas de escape del trazado.

En la etapa final, el modelo digital 3D se carga en las máquinas pavimentadoras equipadas con el sistema RD-MC (Ride Control). Sensores ultrasónicos y receptores satelitales GNSS identifican la posición de cada equipo en tiempo real, mientras el sistema ajusta de forma automática la plancha y el espesor del material colocado. Se espera que para fines de diciembre o principios de enero termine el asfaltado.

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La transformación del predio contempla la renovación de los accesos existentes y la incorporación de dos nuevos ingresos: uno sobre la avenida 27 de Febrero, en el sector del talud, y otro sobre avenida Roca al 5900. Ambos tendrán muros de ladrillos macizos, revestimientos y estructuras metálicas con la numeración de cada entrada, además de portones y pórticos destinados a señalización y publicidad.

Son 43.000 toneladas de asfalto con tres capas (Crédito: Gentileza Prensa GCBA)

Ya puede verse parte del nuevo cerco perimetral que forma parte de un sistema rígido de hormigón, que combinará sectores pre moldeados permeables con bloques de hormigón de tres metros de altura libre. También se ve una de las calles para los vehículos de servicios (bomberos, ambulancias, banderilleros y prensa). El límite con el parque Ribera Sur será el único tramo que conservará el alambrado original. La obra iniciada en enero de este año corresponde a una inversión estatal de 150 millones de dólares.

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Respecto de las negociaciones para repatriar a la Máxima ausente desde el 12 de abril de 1998, el día que Michael Schumacher ganó con la Ferrari, este medio pudo saber que podrían haber avances concretos el mes próximo. Es posible que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Jorge Macri, viaje a Brasil para reunirse con Stefano Domenicali el CEO de Formula One Management (FOM), la empresa que es dueña de lo derechos comerciales de la F1. De concretarse, la reunión está prevista para el viernes próximo en las oficinas que FOM tendrá en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en el marco del Gran Premio de San Pablo.

En el plano local, junto al GCBA el trabajo está a cargo de la Ciudad y del promotor local, el Grupo OSD a cargo del ex piloto del Rally Dakar, Orly Terranova. Se trata de una empresa de gran experiencia en eventos internacionales del deporte motor y logró recuperar el MotoGP en 2014 cuando se corrió en Termas de Río Hondo, y del Mundial de Superbike, en El Villicum de San Juan. Ambos fueron autódromos nuevos, algo similar a lo que pasa con el Oscar y Juan Gálvez.

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Cabe aclarar que en un marco normal, el esperado retorno no se concretaría hasta 2029 debido a que los próximos contratos que se vencerán serán en 2028, con México, Singapur y Portugal. Aunque el punto a favor de Argentina es la posibilidad de ocupar una plaza en caso de que el conflicto de Medio Oriente continúe. Todo quedará supeditado a lo que ocurra con la fecha del MotoGP, que será una prueba de fuego para la Ciudad en función de mostrar al mundo que tendrá un circuito acorde a las condiciones, es decir el Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Clase A de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

150 operarios trabajan a diario (Crédito: Gentileza Prensa GCBA)

Otro tema determinante es lo presupuestario. El canon anual para Argentina sería de 40 millones de dólares en un contrato a cinco años. En ese marco ya intervendrían empresas privadas que acompañarían la inversión del GCBA. Aunque se espera que los fondos puedan conseguirse debido a lo redondo que sería el negocio ante el fenómeno generado por Franco Colapinto con su road show, que convocó a 600.000 personas en Palermo. Además, las ansias de los fanáticos de volver a ver a la F1 en vivo y en directo después de tres décadas y jóvenes que nunca tuvieron esa posibilidad.

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En lo institucional, el apoyo es incondicional. Así lo remarcó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en el congreso que la entidad rectora hizo en Buenos Aires el mes pasado.

En cuanto al autódromo porteño, pasará a tener una capacidad de 90.000 espectadores para el certamen mundial de las dos ruedas y 120.000 para la F1. La pista que se construye para una posible vuelta de la F1 será de 4.900 metros con 15 curvas, 9 a la derecha y 6 a la izquierda, con un ancho que tendrá 18 metros en la recta principal y 12 en el resto del trazado. Los autos alcanzarán una velocidad máxima de 340 km/h, con un promedio de 225 km/h y un tiempo de vuelta estimado en un minuto y dieciocho segundos. La nueva horquilla (otro futuro lugar desafiante) tendrá un peralte de 10 grados. Mientras que para el MotoGP, que regresará a Buenos Aires en 2027 luego de 28 años, tendrá un circuito de 4.300 metros, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h.

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Desde el 18 de enero de 1953 y con interrupciones, fue sede de los 20 Grandes Premios de F1 de la República Argentina puntuables entre 1953/60 (salvo 1959), 1972/81 y 1995/98. También recibió 10 visitas del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad (MotoGP y sus categorías menores), que volvió al país en 2014 en Termas de Río Hondo, pero regresará al Oscar y Juan Gálvez luego de 28 años. Además, nueve ediciones de los 1.000 Kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, válido por el Campeonato Mundial de Autos Sports, hoy FIA WEC. En 1954/56/57/58/60 se empleó un híbrido entre el Autódromo y la Avenida General Paz con 9.476 metros. En 1955 llegó a extenderse a más de 17 kilómetros corriendo también por la Autopista Ricchieri. Luego, entre 1970 y 1972, se corrió con la extensión de las dos rectas del fondo, el Curvón Salotto y la Chicana de Ascari, y se empleó el dibujo N° 14, que era el 15 (combinación del 9 con el 12) con la extinta última horquilla cerca del arco en el ingreso principal.

El Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez se convertirá a principios de 2027 en el más moderno del mundo. Habrá valido la pena su cierre para una mega obra que merece la historia del Coliseo porteño que comienza a vestirse de gala para recibir otra vez a las categorías internacionales de primer nivel.