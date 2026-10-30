Costa Rica reforzará vigilancia en cementerios, iglesias y bares durante Halloween para evitar actos vandálicos

Cementerios y templos religiosos tendrán recorridos policiales preventivos para evitar actos vandálicos durante las celebraciones de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fuerza Pública de Costa Rica anunció que intensificará los operativos de seguridad durante la celebración de Halloween, el próximo sábado 31 de octubre, con vigilancia especial en cementerios, templos religiosos, centros comerciales y alrededores de bares, ante la posibilidad de que se registren actos vandálicos, fiestas clandestinas o incidentes relacionados con las actividades de esa noche.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que mantendrá presencia policial en diferentes regiones del territorio nacional, con el propósito de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a las personas que participen en las celebraciones.

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La institución explicó que los operativos estarán dirigidos principalmente a sitios donde se espera una alta concentración de personas, así como establecimientos comerciales y espacios públicos que suelen recibir visitantes durante esta fecha.

Aunque las autoridades no precisaron la cantidad de oficiales que participarán en los dispositivos de seguridad, confirmaron que se mantendrán recursos policiales disponibles en todo el país para atender eventuales incidentes.

La Fuerza Pública reforzará la vigilancia durante Halloween, con operativos especiales en diferentes regiones de Costa Rica este sábado 31 de octubre. (Imagen ilustrativa Infobae)

Policía pide a padres acompañar a sus hijos cuando salgan a pedir dulces

La seguridad de los menores de edad también será una prioridad durante la jornada, particularmente por la costumbre de salir disfrazados a recorrer barrios y comunidades para solicitar golosinas.

La Fuerza Pública hizo un llamado a los padres de familia para que acompañen a sus hijos durante estas actividades y mantengan supervisión constante mientras se encuentran fuera de sus viviendas.

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Esta recomendación busca disminuir los riesgos asociados con la presencia de menores en calles, espacios públicos y lugares donde puedan concentrarse numerosas personas.

Las autoridades consideran importante que los adultos responsables permanezcan atentos a los desplazamientos de los niños y eviten que realicen recorridos sin supervisión.

El llamado cobra relevancia porque Halloween reúne distintas actividades en una misma jornada, desde celebraciones familiares hasta fiestas nocturnas dirigidas a personas adultas.

En ese contexto, la Policía procura reforzar las medidas de prevención tanto en comunidades residenciales como en zonas de mayor actividad comercial.

Las autoridades recomendaron a los padres de familia acompañar a sus hijos durante los recorridos por comunidades para pedir golosinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigilarán la denominada caravana del payaso

Otra de las actividades que estarán bajo vigilancia policial será la denominada “caravana del payaso”, mencionada expresamente por el Ministerio de Seguridad Pública entre los eventos que recibirán atención durante este Halloween.

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La institución confirmó que desplegará vigilancia para prevenir situaciones de riesgo en carretera relacionadas con esta actividad.

La medida forma parte de los dispositivos preventivos que se desarrollarán durante la celebración, considerando que algunas actividades pueden trasladarse a espacios públicos y vías de circulación.

Costa Rica también celebrará el Día Nacional de la Mascarada

El 31 de octubre no solamente estará marcado por Halloween. En Costa Rica también se conmemora el Día Nacional de la Mascarada Costarricense, una fecha dedicada a reconocer una de las tradiciones culturales más representativas del país.

Durante esta celebración, distintas comunidades organizan actividades con mascaradas tradicionales, cimarronas, bailes y encuentros culturales, que reúnen a familias y visitantes.

Las mascaradas forman parte del patrimonio cultural costarricense y se caracterizan por la utilización de grandes figuras elaboradas artesanalmente, que representan personajes tradicionales, históricos o populares.

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La música de cimarrona suele acompañar estas actividades, que mantienen una importante presencia en diferentes localidades del territorio nacional.

Por esa razón, el Ministerio de Seguridad Pública indicó que los operativos también comprenderán las celebraciones vinculadas con esta tradición.

La institución señaló que los oficiales velarán por que las actividades culturales se desarrollen de manera segura y que las personas puedan disfrutar de los encuentros comunitarios sin inconvenientes.

De esta manera, Halloween y el Día Nacional de la Mascarada Costarricense coincidirán el sábado 31 de octubre, una jornada en la que se espera la realización de distintas actividades recreativas y culturales.

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