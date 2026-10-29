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‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ confirma su estreno en PlayStation 5 y Xbox Series

La versión para consolas se habilitará el 3 de noviembre de este año

Solo Leveling: Arise Overdrive, de Netmarble.
Solo Leveling: Arise Overdrive, de Netmarble.
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Solo Leveling: Arise Overdrive llegará a PlayStation 5 y Xbox Series, según anunciaron la editora Netmarble y el estudio Netmarble Neo. El RPG de acción protagonizado por Sung Jinwoo, disponible actualmente en PC, se habilitará desde el 3 de noviembre.

Fecha, horarios y tiendas digitales

El lanzamiento terminará con la exclusividad temporal de la versión para computadoras. El juego se comercializa en PC mediante Steam y Microsoft Store, mientras que las ediciones para consolas ya cuentan con páginas en PlayStation Store y Xbox Store.

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Netmarble confirmó que el juego tendrá voces en inglés, japonés y coreano. También incluirá subtítulos en español, un dato importante para quienes quieran seguir la historia y comprender las descripciones de armas, habilidades y sistemas de progresión.

La obra original es un webtoon que, de acuerdo con la descripción publicada por Netmarble, acumula 14.300 millones de visualizaciones en todo el mundo. Su adaptación jugable vuelve a contar el crecimiento de Jinwoo desde sus inicios como cazador de rango E, aunque incorpora capítulos y aventuras creados específicamente para esta versión.

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Combate, habilidades y progresión

Solo Leveling: Arise Overdrive es un ARPG, es decir, un juego de rol centrado en combates de acción en tiempo real. Los jugadores pueden modificar el estilo de pelea de Jinwoo mediante diferentes armas, combinaciones de habilidades y un árbol de progresión dividido en ocho avances de profesión.

El sistema permite esquivar ataques con Evasión extrema y responder con un contraataque al ejecutar un bloqueo perfecto. Estas mecánicas premian la precisión y buscan que el combate dependa tanto del equipo elegido como del momento en que se utilizan las acciones defensivas.

La progresión también incluye el Despertar del monarca, un sistema ligado a la transformación de Jinwoo en el Señor de las Sombras definitivo. El protagonista sucede a Ashborn y obtiene habilidades que pueden adaptarse a distintas situaciones de combate, desde enfrentamientos individuales hasta batallas contra grupos numerosos.

Otro componente central será la fabricación de armas. Los monstruos derrotados dejan materiales que pueden utilizarse para crear nuevo equipamiento, incluidas piezas procedentes del webtoon como el Colmillo venenoso de Kasaka y las Dagas del Rey Demonio. Este sistema vincula la exploración y las peleas con la mejora permanente del personaje.

Solo Leveling: Arise Overdrive, de Netmarble.
Solo Leveling: Arise Overdrive, de Netmarble.

Cooperativo y contenido basado en el webtoon

Además de la campaña protagonizada por Jinwoo, el juego incorpora incursiones cooperativas para cuatro participantes. Estas misiones enfrentan al grupo contra poderosos comandantes y permiten elegir entre combatir con el personaje principal o formar un equipo con otros cazadores.

Las incursiones amplían las opciones para quienes prefieran jugar acompañados, pero la historia principal mantiene como eje el recorrido de Jinwoo hasta convertirse en el cazador más fuerte. El contenido combina acontecimientos conocidos del webtoon con capítulos exclusivos, por lo que la adaptación no se limita a reproducir las escenas originales.

Netmarble también prepara Solo Leveling: Karma, un proyecto diferente planteado como un RPG de acción roguelike para PC, iOS y Android. En ese tipo de juego, cada partida propone recorridos y mejoras que pueden cambiar entre intentos. Arise Overdrive, en cambio, se enfoca en la progresión de Jinwoo, la fabricación de equipo y las incursiones cooperativas.

Las ediciones de PS5 y Xbox Series quedarán disponibles de forma simultánea durante la tarde del 3 de noviembre en los horarios de Estados Unidos indicados por Netmarble.

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