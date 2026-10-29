A la espera de Messi y Cristiano Ronaldo, los nombres de la primera lista de confirmados para el partido despedida de Tevez en la Bombonera

Tevez ya tiene varios nombre confirmados para su partido despedida (Imagen Ilustrativa de Infobae)

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A menos de dos meses para que se lleve a cabo el evento y a la espera de la posible confirmación de quienes serían los invitados estelares de esta gala, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Infobae tuvo acceso exclusivo a la lista de invitados que ya dio el OK para asistir al partido despedida de Carlos Tevez en la Bombonera el próximo domingo 20 de diciembre. Varios ídolos de Boca Juniors y estrellas internacionales que jugaron con el Apache le avisaron que estarán presentes en su última función.

Según pudo averiguar este medio, los ex Boca Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna van a ponerse los pantalones cortos para volver a pisar el césped del estadio Alberto J. Armando. Y lógicamente estará presente Juan Román Riquelme, presidente de la entidad de la Ribera, con quien Tevez coordinó la organización del evento, aunque todavía no está definido que el 10 también salte al césped. Además, otros ex futbolistas vinculados a la selección argentina también levantaron el pulgar: Sergio Kun Agüero, Pablo Zabaleta (con quien Carlos convivió además en Manchester City), Esteban Cuchu Cambiasso y Gabriel Omar Batistuta, quien hace poco presenció un evento en Fiorentina.

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En el rubro internacional, Tevez ya consiguió dos arqueros: el italiano Gianluigi Buffon, con quien compartió vestuario en la Juventus, y el neerlandés Edwin van der Sar, ex Manchester United. El chileno Arturo Vidal, ex colega en la Juve, será otro de los invitados de honor, al igual que el francés Patrice Evra, uno de los grandes amigos extranjeros que le dejó el fútbol al oriundo de Fuerte Apache luego de militar en el United. En tanto, el entrenador italiano Roberto Mancini comandaría al equipo de “Resto del mundo” o “Amigos de Tevez” que enfrentaría a las glorias de un Boca que, a priori, será dirigido por Carlos Bianchi.

¿Qué se sabe hasta ahora del partido despedida de Carlos Tevez?

El anuncio de la despedida de Carlos Tevez (Instagram)

La celebración se realizará antes de las Fiestas, más precisamente el domingo 20 de diciembre, y todavía se esperan novedades por la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino y el portugués solo se enfrentaron dos veces con sus selecciones: Argentina ganó 2-1 un amistoso disputado en febrero en Ginebra, mientras que Portugal se impuso 1-0 en otro encuentro de exhibición jugado en Inglaterra en 2014. Ambos astros también se cruzaron a comienzos de 2023 cuando París Saint Germain, el equipo en el que jugaba el argentino, venció 5-4 a un combinado de figuras de Al Nassr y Al Hilal en la Riyad Season de Arabia Saudita, liderado por Ronaldo. La despedida de Tevez podría ser la primera ocasión en la que ambos compartieran equipo.

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Tevez convivió varios años con Messi en la selección argentina, desde el debut del rosarino en 2005 hasta partidos de la etapa de Gerardo Martino posteriores al Mundial de 2014. Con Ronaldo coincidió en Manchester United entre 2007 y 2009. El ex delantero ya había anticipado su intención de convocar al portugués: “A Cristiano lo voy a buscar yo”. La agenda de ambos jugadores podría facilitar su presencia. Messi se retiró de la selección argentina y solo tendrá compromisos con Inter Miami, que aspira a jugar la final de la MLS el 18 de diciembre. Ronaldo, en conflicto con su seleccionado nacional, terminará su participación con Al Nassr el 14 de diciembre. El club saudí volverá a competir oficialmente en febrero de 2027, por la Liga de Campeones asiática.

Respecto a la fecha del evento, el calendario de Boca condicionó parcialmente la definición debido a que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena pelea por la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Clausura, por lo que su temporada podría extenderse hasta principios o mediados de diciembre. La actividad en el fútbol argentino concluirá con el Trofeo de Campeones que se llevará a cabo el sábado 19 de diciembre en Córdoba, entre Belgrano y el campeón del actual torneo.

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Carlitos sueña con reunir a Messi y Cristiano Ronaldo en la Bombonera

Antes, el conjunto azul y oro aspira a disputar la final de la Copa Argentina, programada de manera tentativa para el miércoles 2 de diciembre. Para llegar a esa instancia debe superar a Banfield en las semifinales el próximo 14 de noviembre (en Mendoza). Antes, el Xeneize definirá la Sudamericana contra Atlético Mineiro, en Barranquilla (Colombia), el sábado 21 de noviembre. Vale mencionar que Tevez buscó separar su despedida de las elecciones del club, a realizarse a fines de 2027, para evitar interpretaciones sobre su figura dentro del marco político.

Se espera por el lanzamiento de las entradas y la confirmación de otras figuras como Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Roberto Abbondanzieri, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Daniele De Rossi, Daniel Osvaldo, Wanchope Ábila, Fernando Gago, Edwin Cardona y Leandro Paredes, entre los vinculados al Mundo Boca, como también Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi, por parte de la Selección. Y en el plano internacional apuntarían a Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Park-Ji Sung, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayner Rooney, entre otros. Así como también podrían figurar personajes de otras disciplinas como el ex tenista Juan Martín del Potro y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.

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La jornada no se limitará al partido, que podría durar menos que dos tiempos de 45 minutos. La organización prevé espectáculos en vivo con bandas elegidas por Tevez y artistas populares, entre los que podrían estar La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno. ESPN transmitirá oficialmente el homenaje. Tevez trabajó como comentarista en esa cadena durante la última Copa del Mundo. El evento lleva como nombre oficial “De alcanzapelotas a leyenda”.