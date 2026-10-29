Netflix convertirá PUBG en una serie live-action protagonizada por Donald Glover

PUBG debutó en 2017 y se convirtió en uno de los videojuegos más populares del género battle royale.(Fuente)

Guardar

Netflix prepara una serie de acción real basada en PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), el popular videojuego de supervivencia que enfrenta a decenas de jugadores en una batalla por ser el último que quede en pie. El proyecto tendrá como protagonista a Donald Glover, quien también asumirá la dirección, el guion y la producción ejecutiva, según informó Variety el 29 de octubre de 2026.

Su hermano, Stephen Glover, participará como coguionista y productor ejecutivo. Ambos volverán a trabajar juntos después de su experiencia en Atlanta, la aclamada serie de FX que tuvo cuatro temporadas.

PUBLICIDAD

Por ahora, no hay detalles oficiales sobre la trama, el resto del elenco o una posible fecha de estreno.

Donald Glover asumirá el reto de llevar el universo de PUBG a una serie de acción real para Netflix (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿De qué trata PUBG, el videojuego que llegará a Netflix?

Publicado por la compañía surcoreana Krafton en 2017, PUBG propone una competencia en la que numerosos jugadores llegan a una isla o a otros escenarios con armas, vehículos y recursos para sobrevivir. El objetivo es derrotar a los rivales hasta que solo quede un participante en pie.

Aunque el juego original no contaba con una trama tradicional, su universo adquirió una historia más amplia con el paso de los años. Según IGN, la mitología oficial presenta a Sergei Kalimnik, un multimillonario que sobrevivió a un ataque soviético en la isla ficticia de Erangel en 1965. Después de vivir 17 días de conflicto, concibió la idea de comprar el territorio y recrear aquella experiencia mediante combates en los que 100 personas deben luchar hasta que solo una sobreviva.

PUBLICIDAD

El universo también incluye otros escenarios y una antigua tradición llamada Magna Venari: The Great Hunt, descrita como la cacería de seres humanos. Sin embargo, no se sabe si la serie utilizará estos elementos.

Krafton, la compañía surcoreana detrás de PUBG, participa en el desarrollo de la adaptación junto con Netflix.

El videojuego alcanzó varios récords Guinness tras su lanzamiento y conserva una amplia comunidad de jugadores casi una década después de su estreno. Según TVLine, entre sus marcas figura el récord de ser el primer videojuego en alcanzar dos millones de jugadores simultáneos en Steam.

Donald Glover y Stephen Glover vuelven a trabajar juntos

Donald Glover es un artista multifacético que ha desarrollado una carrera en la actuación, la escritura, la dirección, la producción y la música, bajo el nombre artístico Childish Gambino. Como músico, ganó varios premios Grammy. Su tema “This Is America”, que obtuvo cuatro galardones en la ceremonia de 2019, entre ellos grabación y canción del año

PUBLICIDAD

Glover alcanzó fama en televisión con su papel de Troy Barnes en la comedia Community. Más tarde creó, protagonizó y produjo Atlanta, ficción que recibió reconocimiento por su propuesta narrativa y su retrato de la vida en esa ciudad estadounidense.

Donald Glover ganó notoriedad con Community y amplió su reconocimiento con Atlanta, serie que creó y protagonizó.

Su trayectoria también incluye títulos como 30 Rock, The Martian, Spider-Man: Homecoming y Solo: A Star Wars Story. Además, participó en la serie Swarm y en la película musical Guava Island, proyectos en los que también colaboró con su hermano.

Por su parte, Stephen trabajó como guionista y productor ejecutivo en Atlanta. También escribió para Mr. & Mrs. Smith, la serie de Prime Video que Donald cocreó junto con Francesca Sloane.

PUBLICIDAD

El equipo de producción de PUBG incluye a Michael Schaefer, de Neon TV; Fam Udeorji, de Gilga; y Taeseok Jang y Sujin Lee, de LV3H, la división de entretenimiento de Krafton.

Otras adaptaciones de videojuegos en Netflix

La serie de PUBG se suma a los proyectos con los que Netflix busca ampliar su oferta de producciones basadas en videojuegos. La compañía también prepara una serie de acción real de Assassin’s Creed y una película de Gears of War. A estos títulos se añaden proyectos animados inspirados en Clash of Clans y Minecraft.

La plataforma ya cuenta con producciones como Cyberpunk: Edgerunners y Splinter Cell: Deathwatch.