8 frases del Vasco Arruabarrena tras la goleada de Boca: de los elogios a Leonel Flores a la figura que se lesionó ante Unión

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Boca Juniors se impuso 3-0 sobre Unión de Santa Fe en la Bombonera y sumó tres puntos clave para acomodarse en los primeros puestos de las tablas de posiciones. En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura, el Xeneize se quedó con la victoria gracias a los goles de Leonel Flores por duplicado y Lautaro Di Lollo. Una vez finalizado el duelo, Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa.

Una de sus declaraciones más destacadas tuvo relación con sus elogios para Flores, quien disputó la última media hora y convirtió sus primeros dos goles en la Bombonera: “Ha aprovechado las oportunidades. Siento que tiene los pies sobre la tierra. Voy a seguir rompiéndole las pelotas a los agentes para que lo cuiden. Sabe que, en estas situaciones, se acerca mucha gente. Desde el lado nuestro y de la Selección lo trataremos de aconsejar, pero después dependerá de él. Las experiencias son únicas y a esta edad es una esponja y debe absorber todo. Es un chico con hambre y ganas. Tiene una familia atrás, que lo respaldó y él tiene que tratar de aprovechar las oportunidades sin presión. Tiene mucho para crecer. Para él es difícil por todo lo que genera en las redes sociales, pero lo veo bastante bien plantado”.

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“Hablamos lo justo y necesario con él. Trato de mandarle mensaje al agente por otro lado. Leo vive en Beccar y se hace una hora y media de viaje. Y me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero, pero son cuestiones que me gustaría que cambiasen. Creo que lo van a solucionar para que se haga 25 minutos de viaje para entrenar y esté más descansado”, comentó el Vasco para mejorar el día a día de una de las promesas de las Juveniles.

Por otro lado, confirmó que Alan Velasco sufrió una lesión en medio del compromiso contra el Tatengue: “Lamentablemente, Alan creo que tuvo un pequeño desgarro. Esperemos poder recuperarlo y tener opciones”. El ex Independiente se retiró a los 60 minutos y Flores lo reemplazó. Este problema físico apareció a solo 10 días del primer encuentro de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama como local.

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*El resumen del partido

El choque contra Unión marcó el inicio de un cargado calendario para la institución: la llave contra Vasco da Gama se suma a la definición de la Tabla Anual. Para reflejar el fixture del cuadro de la Ribera, en el mes de octubre deberá disputar seis partidos.

Además de la eliminatoria contra el cuadro brasileño por el certamen internacional y el reciente duelo contra el conjunto dirigido por Leonardo Madelón, en el Torneo Clausura se medirá contra Instituto (C), Talleres (C) e Independiente. A esto se suma el compromiso contra Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, que se confirmó en las últimas horas para el sábado 14 de noviembre, en medio de la siguiente fecha FIFA.

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De cara a ese cotejo, Rodolfo Arruabarrena evitó quejarse por la elección de esa semana para disputar el cruce con el Taladro, ya que podría perder a figuras clave como Leandro Paredes y Álvaro Montero: “Es la fecha que hay, y nosotros la respetamos. Tenemos que cumplir. Ya veremos cuáles jugadores serán convocados en esa fecha FIFA. Esperemos que no muchos. Que tengan piedad y podamos jugar esa semifinal”.

No obstante, en el corto plazo, Boca se enfrentará el próximo viernes contra Instituto en Alta Córdoba a las 19:30. Tras esto, abrirá la serie de Sudamericana contra Vasco da Gama en La Bombonera el martes 13 desde las 21:30.

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Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa tras el choque entre Boca y Unión (Créditos: Fotobaires)

MÁS FRASES DEL VASCO ARRUABARRENA EN CONFERENCIA DE PRENSA TRAS EL BOCA-UNIÓN

¿Cuál fue la clave para alcanzar un invicto de 16 partidos y ser el único equipo argentino con vida en todas las competencias? “Tener jugadores inteligentes y buenos. Hacer un grupo y después los resultados van ayudando para que crezca la confianza. Hoy hicimos un partido bueno, con algunos altibajos, pero siempre tuvimos el control del partido ante un rival que tiene buen pie, jugadores rápidos y que apostó a agarrarnos mal parados en alguna contra. El equipo está bien. Lamentablemente, en esta semana se nos cayó algún que otro soldado, pero ya los recuperaremos y vamos a ver qué subimos. Hay un gran trabajo de Mariano Herrón (técnico de la Reserva) y Boca Predio. Intentaremos suplir estas bajas momentáneas con algunos chicos”.

El buen nivel de Leandro Lozano: “Es jerarquía. Sabía lo que nos podía dar, pero no voy a hablar mucho porque después Diego Forlán (entrenador de Uruguay) me lo cita a la selección y las fechas vienen complicadas, ja. Es un lateral con proyección, sabe atacar los espacios por dentro y fuera. Y técnicamente es bueno. Se acopló a las sociedades que nos gustan y los compañeros lo van conociendo”.

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La extrema exigencia de Boca Juniors en el tramo final del semestre: “Tenemos que seguir, sabemos que es un mes cargado de partidos. Cada vez el embudo se va haciendo más fino y los partidos son más duros, importantes, tienen otra carga de presión y los chicos se hacen presentes. Estamos en muchas competencias, vamos a tratar de pelear todo, pero no hemos ganado. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Sabemos que el hincha se ilusiona, pero nosotros tenemos que bajar un cambio”.

No descartó contar con Tomás Belmonte para la última parte de 2026: “Esta semana perdí a Toto por un tiempo no tan prolongado, aviso. Tuvo un problema de meniscos y, conociéndolo, en un mes está de vuelta. No sé de dónde sacan que se pierde lo que resta del año. Si las cosas se hacen bien, en 30 días tiene que estar jugando. Se me cayeron jugadores y hay que tratar de analizar bien y ver cuáles chicos nos pueden ayudar. Hay que tratar de sacar la mufa. Anulo mufa por las dudas, me toco un huevo por las dudas, ja”.

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Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual