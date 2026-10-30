A 16 años de prisión condenan a un hombre por el delito de hurto pecuario en Panamá

El hurto pecuario se da en diferentes modalidades, sobre todo en horas de la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre aceptó su responsabilidad penal en tres procesos distintos por hurto pecuario durante la audiencia de acusación celebrada el 29 de octubre de 2026.

Esto le permitió al tribunal validar una condena de 16 años de prisión en su contra, tras la solicitud de acumulación de las investigaciones presentada por la Fiscalía Regional de Chiriquí.

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Los hechos se remontan a enero y febrero de 2026, cuando el acusado ingresó a dos fincas distintas de la comunidad de Baitún, en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, y se apoderó de tres animales.

La Procuraduría General de la Nación indicó que la causa contra este sujeto se inició el 10 de febrero de ese año, fecha en la que, mediante una serie de diligencias judiciales y con apoyo de los estamentos de seguridad, se concretó su aprehensión.

En las audiencias de control de garantías posteriores, el Ministerio Público obtuvo la orden de detención provisional en su contra por su presunta vinculación con los tres casos de hurto de ganado.

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El hato ganadero panameño es de más de un millón de cabezas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro caso judicial, el exadministrador de una entidad pública, investigado por el presunto enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado panameño por cerca de USD 1.322.234,38, continuará detenido de forma provisional mientras avanza la investigación.

La decisión fue confirmada por un Juzgado de Garantías durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.

La jueza aceptó el planteamiento de la Sección Tercera de la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, que sostuvo que persisten los riesgos procesales establecidos antes por el Tribunal de Garantías y ratificados por el Tribunal Superior de Apelaciones.

La Fiscalía consideró que no surgieron nuevas circunstancias que justificaran reducir esos riesgos. Por ello, el tribunal mantuvo la detención al estimarla proporcional, idónea y necesaria para el desarrollo de las pesquisas.

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De igual manera, un comerciante se convirtió este jueves en el decimotercer implicado en la trama de corrupción que afecta al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en Panamá.

Unas esposas metálicas reposan sobre una mesa de acero en un recinto de detención iluminado por luz fluorescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, logró su aprehensión durante la mañana.

El hombre fue detenido en un punto de control de la Policía Nacional, ubicado en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Las autoridades lo señalan por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública y el orden económico.

Con esta nueva aprehensión, la investigación alcanza a 13 personas señaladas por los presuntos delitos de peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del IFARHU.

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El caso había sido elevado a causa compleja el 22 de octubre.

Captura de un sujeto implicado en un caso judicial - crédito Policía Nacional

La Fiscalía Superior Anticorrupción lo señala por presunta malversación y sustracción de cheques de los programas de becas y ayudas económicas de la institución, en el marco de una causa que ya involucra a otras 12 personas por peculado y blanqueo de capitales.

La condición de causa compleja permite a los investigadores ampliar los plazos legales y profundizar en el entramado de responsables, dado el volumen de personas y transacciones involucradas en el expediente.

Las pesquisas de la Fiscalía Superior Anticorrupción apuntan a tres programas sociales que administra el IFARHU. Se trata de las Becas, el Seguro Educativo y el Pase-U, mecanismos destinados a facilitar el acceso a la educación de miles de panameños.

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La presunta sustracción de cheques correspondientes a esos programas constituye el núcleo de la investigación. Los fondos, según la línea de trabajo de los investigadores, debían llegar a sus beneficiarios originales dentro del sistema de ayudas educativas.

El comerciante aprehendido este jueves se suma a una lista que, según se reiteró, ya incluía a otras 12 personas señaladas en la misma causa. La Procuraduría no detalló en su comunicación el perfil ni las funciones previas de los demás implicados.