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Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

El actor británico construyó una carrera de más de cinco décadas en el teatro, el cine y la televisión

Patrick Stewart se mantuvo vigente en Hollywood durante cinco décadas. (Reuters)
Patrick Stewart se mantuvo vigente en Hollywood durante cinco décadas. (Reuters)
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Patrick Stewart falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California.

De acuerdo con un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el actor murió acompañado por su esposa, Sunny Ozell, después de un breve proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

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A lo largo de su trayectoria, el artista construyó una carrera que abarcó el teatro, la televisión y el cine, con papeles reconocidos en las franquicias Star Trek y X-Men.

Según una estimación publicada por Celebrity Net Worth, el actor tenía un patrimonio aproximado de 75 millones de dólares al momento de su fallecimiento.

Patrick Stewart acumuló una fortuna de 75 millones de dólares a lo largo de su carrera.
Patrick Stewart acumuló una fortuna de 75 millones de dólares a lo largo de su carrera.

El patrimonio inmobiliario de Patrick Stewart incluyó propiedades en Estados Unidos y Reino Unido.

Entre las operaciones reportadas figuran la venta de una residencia en Los Ángeles por 6.5 millones de dólares en 2004, la compra de un dúplex en el barrio de Park Slope, Brooklyn, por 2.5 millones de dólares en 2012 y la adquisición de una casa en Hancock Park, Los Ángeles, por 4.3 millones de dólares en 2019.

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En 2016 también vendió una vivienda en Yorkshire por aproximadamente 535 mil libras esterlinas (715,626 dólares).

El salario que recibió Patrick Stewart en ‘Star Trek’

Stewart interpretó al capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: The Next Generation, transmitida entre 1987 y 1994.

Según Celebrity Net Worth, Patrick Stewart comenzó con un salario de 45 mil dólares por episodio, cantidad que posteriormente aumentó hasta 100 mil dólares. Su participación en las películas de la franquicia también representó ingresos importantes.

Patrick Stewart
Patrick Stewart llegó a ganar 100 mil dólares por episodio en 'Star Trek'. (IMDb)

El artista recibió 5 millones de dólares por Star Trek: First Contact (1996), 9.5 millones por Star Trek: Insurrection (1998) y 14 millones por Star Trek: Nemesis (2002). Esta última cantidad incluía ingresos vinculados con sus funciones como productor.

El actor volvió a interpretar a Picard en la serie Star Trek: Picard, estrenada en 2020 y concluida en 2023. Sin embargo, no se han divulgado cifras verificadas sobre su remuneración por esa producción.

En el año 2000, Patrick Stewart incorporó otro personaje a su trayectoria cinematográfica al interpretar al profesor Charles Xavier, también conocido como el Profesor X, en la película X-Men.

Posteriormente retomó el papel en distintas entregas de la franquicia, incluida Logan (2017). Los salarios que recibió por estas películas no se hicieron públicos.

El actor también está previsto a regresar como Charles Xavier en Avengers: Doomsday, película de Marvel cuyo estreno se encuentra programado para el 18 de diciembre de 2026.

Patrick Stewart. Charles Xavier. X-Men. (20th Century FOX)
Patrick Stewart volverá a interpretar al profesor Xavier en 'Avengers Doomsday' (20th Century FOX)

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, Patrick Stewart desarrolló inicialmente su carrera en las artes escénicas. En 1966 se incorporó a la Royal Shakespeare Company, donde permaneció hasta 1982, antes de consolidar su trayectoria en la televisión y el cine estadounidenses.

Durante su carrera recibió dos premios Olivier: uno por su participación en Antony and Cleopatra, en 1979, y otro por Hamlet, en 2008. También obtuvo un premio Grammy por su narración de Peter and the Wolf.

En 2010 fue nombrado caballero por la monarquía británica, reconocimiento que le permitió utilizar el tratamiento de sir. Trece años después publicó sus memorias, tituladas Making It So, en las que abordó distintas etapas de su vida personal y profesional.

Patrick Stewart abordó varios pasajes de su vida en un libro de memorias. (REUTERS/Eric Gaillard)
Patrick Stewart abordó varios pasajes de su vida en un libro de memorias. (REUTERS/Eric Gaillard)

Stewart se casó con la cantante y compositora Sunny Ozell en 2013. Antes estuvo casado con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, Daniel y Sophia.

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