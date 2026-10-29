‘Haunted Paws’ confirma su estreno para mayo de 2027 en consolas y PC

Haunted Paws presenta su tráiler.

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Lazy Flock anunció que Haunted Paws, su juego de terror cooperativo protagonizado por dos cachorros, se estrenará en mayo de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC mediante Steam. La presentación realizada durante Indie World también dejó una demo disponible desde ahora en las consolas de Nintendo.

Dos cachorros dentro de una mansión encantada

Haunted Paws sigue a dos perros que deben entrar en una mansión encantada para rescatar a su amiga humana, secuestrada y encerrada por criaturas malignas. Cada jugador controla a uno de los cachorros y debe colaborar con su compañero para recorrer las habitaciones, descubrir misterios y superar los peligros del edificio.

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La exploración incluye puzles, trampas y acertijos que requieren la participación de ambos personajes. También habrá persecuciones y enfrentamientos contra criaturas relacionadas con la historia de la mansión. Según la descripción oficial, cada enemigo oculta un pasado oscuro y derrotarlo permitirá descubrir sus secretos y liberarlo.

Los protagonistas cuentan con acciones propias de un perro. Pueden ladrar, olfatear, cavar y realizar otras interacciones caninas para investigar los escenarios o avanzar. La información difundida durante Indie World también menciona la posibilidad de orinar, una acción que podría integrarse en la resolución de situaciones o la exploración, aunque Lazy Flock todavía no detalló todos sus usos.

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El estudio describe la propuesta como una combinación de terror y estilo cozy, término utilizado para juegos de tono amable, ritmo accesible y actividades centradas en la cooperación o el cuidado. En este caso, las escenas tiernas entre los cachorros convivirán con ambientes oscuros, huidas y encuentros con seres hostiles.

Personalización y cooperación entre dos jugadores

Antes de entrar en la mansión, cada participante podrá crear su propio cachorro. El editor permitirá elegir entre distintas razas, modificar el color del pelaje, incorporar rasgos particulares y utilizar accesorios. Lazy Flock señala que las herramientas estarán pensadas para que los jugadores puedan recrear a sus perros reales si así lo desean.

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Toda la aventura está diseñada alrededor de dos protagonistas. Los jugadores tendrán que permanecer juntos para investigar habitaciones, resolver mecanismos y escapar de los enemigos. La página de Steam indica que será posible invitar a un amigo para participar sin costo, aunque todavía no se explicaron las condiciones de esa función en cada plataforma.

En las consolas de Nintendo también se menciona compatibilidad con GameShare, el sistema que permite compartir temporalmente un juego compatible con otro usuario para disputar una sesión sin que ambos tengan que comprarlo. La información disponible señala opciones cooperativas locales y en línea, pero no confirma juego cruzado entre consolas, PC y las distintas generaciones de PlayStation o Xbox.

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La combinación de habilidades sencillas, personalización y acertijos busca que los dos jugadores tengan tareas durante el recorrido. El avance también estará acompañado por momentos narrativos vinculados con la amiga secuestrada y con las historias de las criaturas que habitan la mansión.

Haunted Paws, de Lazy Flock

Demo disponible y plataformas confirmadas

La demo de Haunted Paws ya puede descargarse desde la Nintendo eShop en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El anuncio no precisó cuánto contenido incluye, si permite trasladar el progreso a la versión completa ni si la prueba llegará después a otras plataformas.

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El lanzamiento está previsto para mayo de 2027, pero Lazy Flock todavía no comunicó un día concreto ni el precio. La lista confirmada incluye las dos generaciones actuales de Nintendo Switch, las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox Series y PC mediante Steam.

La presencia de versiones para sistemas de dos generaciones permitirá que la aventura llegue tanto a las plataformas actuales como a equipos anteriores. Aun así, faltan detalles técnicos sobre resolución, rendimiento y posibles diferencias entre ediciones.

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Junto con la ventana de lanzamiento, Lazy Flock presentó un nuevo tráiler centrado en la mansión, la cooperación entre los cachorros y las opciones de personalización. Hasta que llegue la versión completa en mayo de 2027, la demo de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 es la única prueba pública anunciada.