Las dos incógnitas que tiene Ponzio de cara al Superclásico: la posible formación de River Plate para enfrentar a Boca Juniors

Leonardo Ponzio deberá definir el 11 inicial del Superclásico (FOTOBAIRES)

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River Plate se prepara para visitar a Boca Juniors en la Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Leonardo Ponzio, entrenador del elenco de Núñez, piensa en la formación inicial que disputará el duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, este domingo desde las 15.

Una de las principales incógnitas que atraviesan al cuerpo técnico del León se sitúa en la mitad de la cancha. Aníbal Moreno fue reemplazado a los 17 minutos en el partido anterior contra Racing y sumó preocupación y, aunque al día siguiente se realizó estudios que descartaron una lesión, el dolor que lo aqueja en la zona lumbar genera incertidumbre sobre su presencia desde el arranque.

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En caso de que Moreno no sea parte del 11 inicial, el juvenil Lucas Silva, quien ingresó por él en el duelo con la Academia, es la alternativa principal que maneja Ponzio, dado que Fausto Vera, descartado por una lesión muscular, no podrá ser de la partida. El que también se mantiene expectante es Mauro Arambarri, uruguayo de 31 años que fue uno de los refuerzos que llegaron al club a principios de semestre, cuando aún el DT era Eduardo Coudet. Por lo pronto, Tobías Andrada, Thiago Almada y Ángel Correa se perfilan como titulares.

Ponzio afrontará su primer Superclásico como DT de River

La zona de la defensa es en donde Ponzio disfruta de más alternativas. Tras la recuperación de Marcos Acuña, el estratega deberá definir si será el Huevo quien ocupe el lateral izquierdo o si mantiene a Francisco Ortega, de correcto desempeño en los partidos que le tocó hacer la banda.

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Además, Ponzio ya tiene disponible a Lucas Martínez Quarta, quien cumplió la suspensión por llegar a las cinco amarillas. De todos modos, Lautaro Rivero sumó sus puntos en la consideración del DT en el duelo con Racing, ya que fue el autor del único tanto y tuvo un desempeño sin sobresaltos al lado de Nicolás Otamendi en la zaga central. Gonzalo Montiel es la pieza clave en el lateral derecho y una fija para Ponzio.

La incógnita en la delantera tiene dos nombres propios: Lucas Beltrán y Sebastián Driussi. El ex Fiorentina pica en punta para ser el nueve del equipo, tras ser titular frente al elenco de Avellaneda, mientras que el delantero con pasado en el Austin FC de la MLS no pudo siquiera hacer la entrada en calor en ese mismo partido por un dolor en la zona lumbar, aunque se entrenó con normalidad y pugna por un lugar.

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El Millonario buscará un triunfo que le permita seguir teniendo chances de clasificar a la Copa Libertadores desde la Tabla Anual. El Millonario llega al duelo con 52 puntos en la acumulada de los Torneos Apertura y Clausura y depende de otros resultados para aspirar al tercer puesto que otorga el cupo al certamen continental.

De todos modos, en caso de clasificarse a los playoffs del Clausura, mantendrá la posibilidad de consagrarse campeón y quedarse con el cupo que se le da al vencedor.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE RIVER PLATE PARA ENFRENTAR A BOCA JUNIORS

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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