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Un ex jugador de la selección argentina fue a juicio en España por un presunto delito de “defraudación de fluido eléctrico”

Nicolás Pareja compareció ante los tribunales de Sevilla. La Fiscalía pidió diez meses de multa como sanción

Un adulto y un joven con camisetas de fútbol posan en la tribuna de un estadio con una pantalla que exhibe el texto Dallas
El exfutbolista argentino Nicolás Pareja compareció ante los tribunales de Alcalá de Guadaíra
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El ex futbolista argentino Nicolás Pareja compareció este martes ante la Justicia española en una causa por un presunto delito leve de defraudación de fluido eléctrico. La Fiscalía pidió una sanción de diez meses de multa y el caso quedó visto para sentencia en Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla.

El procedimiento se centró en una presunta irregularidad en la acometida eléctrica exterior de la vivienda del exdefensor del Sevilla FC, ubicada en la zona del Real Club Sevilla Golf. La denuncia fue presentada por uno de sus vecinos, según informó el diario ABC.

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La audiencia se celebró en la sede judicial de la calle Gestoso, bajo la competencia de la plaza número uno de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra. Pareja acudió a los juzgados para responder por los hechos que se investigan.

El expediente judicial corresponde a un presunto delito leve de defraudación de fluido eléctrico, una figura prevista para casos de consumo o suministro de electricidad obtenidos de forma irregular. La petición fiscal se situó en diez meses de multa, por debajo del máximo contemplado para esta calificación, que puede llegar a 12 meses.

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La posición de Nico Pareja es que la anomalía no fue instalada durante su propiedad. Según explicó a dicho medio, la acometida exterior ya presentaba una situación irregular cuando él adquirió el inmueble junto a su familia. El exjugador afirmó que la irregularidad se detectó tiempo después de su llegada a la casa. Tras ese hallazgo, siempre de acuerdo con su versión, se procedió a regularizar la instalación eléctrica.

La causa parte de la denuncia de un vecino y busca determinar las responsabilidades sobre esa conexión exterior. La vista permitió exponer los argumentos de las partes, aunque no trascendieron otros detalles del contenido de las declaraciones ni de la prueba debatida ante el tribunal.

El juicio quedó a la espera de resolución. La sentencia deberá establecer si existió el delito atribuido y, en ese caso, si corresponde imponer la multa solicitada por el Ministerio Público. Hasta que se conozca ese fallo, no hay una condena firme contra el ex futbolista.

El futbolista Nicolás Pareja grita con el puño cerrado, viste el uniforme blanco del Sevilla FC y lleva un brazalete de capitán
Nicolás Pareja ganó 3 Europa League durante su paso por Sevilla

Pareja nació en Buenos Aires el 19 de enero de 1984 y construyó una carrera que incluyó pasos por Argentina, Bélgica, Rusia, España y México. Se formó en Argentinos Juniors, club con el que debutó en el fútbol profesional antes de trasladarse al continente europeo.

Su primera experiencia en España fue en el Espanyol. Luego continuó su trayectoria en el Anderlecht de Bélgica y en el Spartak de Moscú de Rusia. Desde el fútbol ruso llegó al Sevilla FC para la temporada 2013-2014.

En el conjunto andaluz se convirtió en una alternativa habitual en la defensa durante un ciclo dirigido por Unai Emery. El central formó parte del plantel que ganó tres ediciones consecutivas de la Europa League, en 2014, 2015 y 2016.

Durante su etapa en Nervión, Pareja compartió plantel con futbolistas como Ivan Rakitić, Carlos Bacca, Éver Banega y Kevin Gameiro. Las campañas europeas consolidaron al Sevilla como uno de los equipos con mayor presencia en la competencia continental durante ese período. El argentino permaneció en el club hasta la temporada 2018-2019. Una lesión de rodilla condicionó su actividad en los últimos tramos de su ciclo, antes de que continuara su carrera en el Atlas de México.

Nicolás pareja también supo formar parte de la selección argentina. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y estuvo en el plantel que afrontó la Copa América 2011. Después de su salida del Sevilla, Pareja jugó en el fútbol mexicano y más tarde atravesó un período sin equipo. La operación en una de sus rodillas también incidió en su decisión de retirarse de la actividad profesional. El zaguero anunció oficialmente el final de su carrera el 9 de noviembre de 2020.

Tras dejar el fútbol, volvió a vincularse con el Sevilla FC desde otra función. Integró un cuerpo técnico dentro de la estructura del club, una etapa posterior a su retiro como jugador, con Jorge Sampaoli como técnico principal.

También participó durante dos años en la Kings League, la competición impulsada por el exfutbolista español Gerard Piqué. Esa experiencia lo mantuvo cerca de la actividad deportiva en un formato distinto al fútbol profesional tradicional.

En paralelo, Pareja desarrolló tareas como comentarista en transmisiones deportivas. Su presencia en DAZN incluyó partidos de su exequipo y otros encuentros del fútbol español.

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