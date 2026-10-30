Quienes serán los invitados de “las mesazas”, PH y La Peña de Morfi de este fin de semana

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Nuevo fin desemana, nueva competencia entre El Trece y Telefe por ver quién seduce más a la audiencia. Es que la televisión abierta tendrá cuatro propuestas con figuras de la cultura, el periodismo, la música y el espectáculo durante este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Mirtha Legrand, PH, Podemos Hablar, Juana Viale y La Peña de Morfi ya definieron sus invitados.

El sábado, desde las 21.30 por El Trece, La noche de Mirtha -bajo la conducción de Juana Viale en reemplazo de su abuela- reunirá a cuatro nombres vinculados al análisis político y la actualidad. La conductora recibirá a los periodistas Jorge Fernández Díaz, Alfredo Leuco y Laura Di Marco, junto a Diego Leuco.

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Jorge Fernández Díaz

Laura Di Marco (Candela Teicheira)

La mesa propone una edición atravesada por la agenda nacional, con referentes del periodismo que habitualmente abordan temas políticos, sociales y culturales desde sus respectivos espacios.

En paralelo, Andy Kusnetzoff estará al frente de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar por Telefe. El ciclo suele convocar a cinco invitados de distintos ámbitos para compartir experiencias personales y participar de sus secciones habituales. En esta oportunidad, tendrán que hablar Benjamín Amadeo, la China Ansa, Rafael Ferro, Mercedes Funes y Santiago Maratea.

Banjamín Amadeo, cantante y actor

El actor Rafael Ferro

El domingo, desde las 14 por El Trece, Almorzando con Juana tendrá una mesa que combinará cocina, música, televisión y teatro. Juana Viale recibirá a la cocinera Dolli Irigoyen, al músico Manuel Wirzt, al observador meteorológico y conductor Diego “Jopo” Angeli y a la actriz Débora Nishimoto.

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Irigoyen llegará al ciclo en medio de su actividad en ferias gastronómicas y programas de cocina. Wirzt, por su parte, presentará su presente profesional luego del lanzamiento de su álbum Versiones encontradas, publicado en octubre de 2026.

Dolli Irigoyen

Manuel Wirtz

Nishimoto participa de distintos proyectos teatrales y prepara su primer libro de poesía, mientras que Angeli aportará la mirada vinculada a la meteorología y la actualidad televisiva.

Antes, desde las 12 y en horario especial por Telefe, La Peña de Morfi abrirá su emisión dominical con Diego Leuco y Carina Zampini. La principal presencia musical será la de Luciano Pereyra, quien interpretará sus nuevas canciones y parte de su repertorio.

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El programa también incluirá un musical del universo de Margarita y una presentación de Damaris. Como cada semana, estarán los segmentos de cocina de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, el humor con Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola, y el espacio deportivo Lo del Turco, a cargo de Claudio “Turco” Husaín. La emisión mantendrá así el formato que combina actuaciones en vivo, entrevistas, gastronomía y humor en la pantalla de Telefe.

Lucina Pereyra (José Tetty)

Más que hablar, pudieron gritarse

Por cierto, mucho antes de salir al aire, este viernes, el programa conducido por Andy fue tema en los medios dedicados al espectáculo. La grabación de PH que se desarrolló este jueves a la tarde y se verá al aire recién el sábado, tuvo un momento de máxima tensión cuando Santiago Maratea y La China Ansa protagonizaron un fuerte cruce por la colecta que el influencer encabezó para Independiente. El intercambio subió de tono, obligó a Andy a frenar el programa y dejó a los tres protagonistas dando versiones sobre lo ocurrido.

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Hubo tensión entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH

egún pudo saber Teleshow, los problemas comenzaron desde el inicio de la jornada, prevista para el mediodía de este jueves. Maratea llegó tarde a la grabación y el comienzo debió demorarse. Las preguntas de Ansa no solo apuntaron a la colecta para Independiente, sino también a la que el influencer realizó para un refugio de animales. Esas consultas molestaron a Maratea, quien elevó la voz, se mostró muy alterado, le recriminó los planteos a la periodista y amenazó con abandonar el programa.

A pesar de las versiones, la periodista no lloró, pero se mostró afectada por la reacción del otro invitado. Aunque la grabación se retomó y llegó a su fin, el clima siguió caldeado: Kusnetzoff mantuvo varios cortocircuitos con el influencer durante el resto de la emisión, molesto porque intentó llevar por su cuenta el rumbo del programa.

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La China Ansa explicó en SQP el motivo de su discusión con Santiago Maratea durante la grabación de PH: Podemos Hablar (Video: SQP, América TV)

Lejos de suavizar lo que pasó, Maratea reconoció que perdió la calma. “Yo estaba reenojado y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”, admitió. También dijo que, pensó en abandonar el estudio. “Yo me quiero ir a correr. Si me dejan, me voy a correr”, contó que le pidió a una productora.