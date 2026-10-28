Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y obtuvo el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

Cristiano Ronaldo se quedó con este premio por la edición ganada en 2008 (Créditos: Reuters/Jason Cairnduff)

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A comienzos de octubre, la página oficial del Balón de Oro inició una elección para determinar al “Balón de Oro más grande de la historia”, en la que podía participar únicamente el público a través de un voto supeditado al cobro de un euro por cada participación. En las últimas horas, finalizó el tiempo permitido para dejar el sufragio y se oficializó que el ganador de este premio fue Cristiano Ronaldo, quien se lo llevó por el galardón de 2008. La edición obtenida por Lionel Messi en 2012 quedó en el segundo escalón.

La nómina incluyó a 10 jugadores que conquistaron este reconocimiento en, al menos, dos oportunidades. Podían ser elegidos Cristiano, Messi, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

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La entrega a Cristiano Ronaldo en 2008 sucedió en una temporada magnífica en la carrera del portugués de 41 años. En aquel momento, el Bicho levantó la Premier League 2007-08, la Champions League 2007-08, la Community Shield de 2008 y el Mundial de Clubes de la FIFA de ese año con el Manchester United. Esto se suma a terminar como máximo goleador en las Ligas de Europa con sus 31 tantos en el campeonato inglés.

Por otro lado, el premio logrado por Lionel Messi en 2012 había significado la cuarta consagración consecutiva del argentino, quien es el máximo ganador después de quedárselo también en 2009, 2010, 2011, 2015, 2019, 2021 y 2023. La elección aludida ocurrió después de fijar el récord goleador en un año calendario con 91 goles en 69 partidos. El podio se completó con la edición de 2017, que se la quedó CR7, luego de levantar la Champions 2016/17 con el Real Madrid. No se informaron los porcentajes de votación, sino únicamente las 32 posiciones del ranking final. Más allá de esto, el lusitano lideraba con amplia comodidad en el primer lugar, según los números expuestos por los propios votantes.

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Lionel Messi jugó en el Barcelona y el PSG antes de arribar al Inter Miami (Créditos: Elsa/Getty Images/AFP)

La iniciativa lanzada por la revista francesa France Football estuvo marcada por las críticas de diferentes medios internacionales. La principal controversia se basaba en que no había límite de participaciones y cada persona debía pagar para dejar su voto. A cambio, se les daban “ventajas exclusivas”, como la descarga de una fotografía conmemorativa y la participación en un sorteo de dos entradas para la ceremonia de la edición 2027. “El Balón de Oro le saca el dinero del bolsillo a los fans con una votación absurda”, cuestionó el diario suizo Bote.ch.

En el mismo sentido, el portal mexicano SDP Noticias señaló que “se ha denunciado un negocio” y que “el esquema comercializa abiertamente una elección histórica y prioriza la capacidad económica de los seguidores por encima del análisis futbolístico verdaderamente objetivo”. Incluso, un usuario de la red social X identificado como “Kanye Wiz7” admitió públicamente haber votado en repetidas ocasiones por su ídolo: “Cristiano Ronaldo está liderando y acabo de votar 30 veces (30 euros) por el GOAT. Lo que sea por mi GOAT”.

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Otra de las opiniones negativas sobre el reconocimiento tuvo relación a la exclusión de Diego Maradona y Pelé, quienes nunca ganaron el Balón de Oro de forma oficial porque el premio estuvo reservado exclusivamente para los futbolistas europeos hasta 1995.

Cabe recordar que Maradona había recibido un Balón de Oro a la trayectoria el 3 de enero de 1995, aunque solo tuvo carácter honorífico y ese trofeo no forma parte de los criterios de elegibilidad del BOAT (Balón de Oro de todos los tiempos). En 2016, la propia France Football realizó una revisión retroactiva y concluyó que, de haber sido elegibles, Pelé habría ganado siete ediciones entre 1958 y 1970, y Maradona se habría quedado con las de 1986 y 1990.

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Alfredo Di Stéfano conquistó en 1989 el único Super Balón de Oro otorgado en la historia tras la deliberación de un jurado. En la imagen, el histórico futbolista está al lado de Diego Maradona en 1995 (Colorsport/Shutterstock)

La organización aclaró que el BOAT no tiene relación con el Super Balón de Oro que entregó hace más de tres décadas: “A diferencia del BOAT, el Super Balón de Oro fue un trofeo oficial, físico e histórico otorgado por France Football solo una vez en la historia. Tuvo lugar en diciembre de 1989 para elegir al mejor ganador de múltiples Balones de Oro de las tres décadas anteriores. Ese singular trofeo, otorgado por un jurado de expertos, antiguos ganadores y lectores, fue entregado a la leyenda del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano. En aquella ocasión, la Saeta Rubia se impuso en la votación a iconos de la talla de Johan Cruyff y Michel Platini, entre otros. Desde entonces, el Super Balón de Oro no se ha vuelto a entregar y, actualmente, no hay fecha oficial fijada para una segunda edición”.

El final de la votación se produce a pocas horas de que se haya entregado el Balón de Oro 2026 a Harry Kane. El goleador del Bayern Múnich superó a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi para quedárselo por primera vez en su carrera, tras haber comandado al Bayern Múnich hacia las coronas en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania, sumado a ser tercero del último Mundial con la selección de Inglaterra.

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Ranking de votos del público al “Balón de Oro de todos los tiempos”

Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi y se quedó con el Balón de Oro de todos los tiempos (Créditos: página oficial del Balón de Oro)

Cristiano Ronaldo — 2008 Lionel Messi — 2012 Cristiano Ronaldo — 2017 Lionel Messi — 2023 Cristiano Ronaldo — 2016 Cristiano Ronaldo — 2014 Lionel Messi — 2015 Cristiano Ronaldo — 2013 Lionel Messi — 2011 Lionel Messi — 2009 Lionel Messi — 2019 Lionel Messi — 2021 Ronaldo Nazário — 2002 Lionel Messi — 2010 Ronaldo Nazário — 1997 Kevin Keegan — 1979 Johan Cruyff — 1974 Michel Platini — 1984 Franz Beckenbauer — 1976 Marco van Basten — 1988 Johan Cruyff — 1971 Johan Cruyff — 1973 Franz Beckenbauer — 1972 Michel Platini — 1985 Marco van Basten — 1989 Alfredo Di Stéfano — 1957 Kevin Keegan — 1978 Marco van Basten — 1992 Michel Platini — 1983 Karl-Heinz Rummenigge — 1981 Alfredo Di Stéfano — 1959 Karl-Heinz Rummenigge — 1980