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La reacción de Sabrina Rojas al escuchar la frecuencia sexual de Flor Vigna: “No queríamos tanta intimidad”

La conductora consideró que la cantante dio más detalles de los esperados cuando le consultaron por su presente amoroso en los Premios Ídolo

La reacción de Sabrina Rojas al escuchar la frecuencia sexual de Flor Vigna
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La respuesta de Flor Vigna sobre su presente sentimental y sexual durante los Premios Ídolo tuvo una repercusión posterior en televisión. Este jueves, Sabrina Rojas reaccionó con sorpresa y desagrado a la confesión de la artista, que habló de la falta de relaciones sexuales y de la forma en que volcó su energía en el trabajo.

Vigna había sido consultada por el amor en la alfombra del evento, pero llevó su respuesta hacia su intimidad. “De corazón, estoy sin coger hace mucho tiempo, pero muy contenta”, expresó. Según explicó, su psicóloga le había planteado la posibilidad de dirigir la libido a otros aspectos de su vida y aseguró que en ese período trabajó de forma intensa.

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Al repasar el fragmento con sus panelistas, Rojas remarcó que la pregunta inicial apuntaba a la vida amorosa de la cantante. “O sea, le preguntaron por el amor”, señaló entre risas, antes de agregar: “No queríamos saber tanta intimidad”.

La conductora entendió que la respuesta fue más allá de lo que esperaba la cronista. “Siento que respondió más de lo que la notera esperaba. Es: ‘¿El amor? No, estoy sin tiempo, pero estoy sin cog...’”, reconstruyó sobre las palabras de Vigna.

El apoyo de Sabrina Rojas a Flor Vigna tras los rumores de separación de su ex Luciano Castro
Sabrina Rojas cuestionó en su programa las declaraciones íntimas que Flor Vigna realizó sobre su vida sexual

Uno de los panelistas bromeó con la reacción que habría generado el comentario si alguien hubiera estado tomando agua en ese momento. Rojas siguió el juego y dijo que sus compañeros advirtieron que podían escupir la bebida al oír la declaración. Otro integrante del panel sugirió que la artista podía estar “un poco famélica”.

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Durante el intercambio, Sabrina Rojas planteó una diferencia entre ambos planos. “Pero una cosa es cog... y otra cosa es el amor”, sostuvo. A continuación, uno de sus compañeros se preguntó si la exposición de Vigna podía ser una manera de mostrarse disponible para conocer a alguien.

Otro panelista interpretó que, cuando una persona siente una necesidad marcada, puede terminar hablando del asunto. El debate se produjo después de que la ex pareja de Luciano Castro revelara que atraviesa una etapa enfocada en el trabajo y el crecimiento personal.

Semanas antes de su aparición en los Premios Ídolo, Vigna se había referido a un período concreto sin actividad sexual durante una charla con Tomás Mazza. En esa conversación, afirmó que llevaba “cuatro o tres meses” sin tener sexo y que también encontraba aspectos positivos en ese momento.

Flor Vigna contó hace cuánto tiempo no tiene relaciones íntimas

“Pero se siente bien la vida sin sexo también”, dijo la bailarina, aunque dejó en claro que mantiene el deseo de formar un vínculo afectivo. “Me puede el amor. Tengo ganas de amor”, manifestó. Cuando Mazza la definió como enamoradiza, ella respondió: “No de cualquier boludo”.

La entrevista había comenzado con una pregunta sobre la posibilidad de volver a hablar con una expareja. Vigna reconoció que retomaría el contacto con una de ellas, aunque evitó identificarla cuando le consultaron si se trataba de Luciano Castro o Nicolás Occhiato. “No te puedo decir con quién”, respondió.

Más adelante, aludió con humor a la inicial de esa persona y prefirió no avanzar sobre el tema. También descartó dar detalles acerca de un participante mexicano con el que fue vinculada tras su paso por un reality. “Vamos a cambiar de tema”, pidió ante la insistencia de su entrevistador.

En los días previos a esa conversación, Vigna había quedado vinculada a Gibrán Zavala Othón, entrenador de boxeo y sobrino del cantante mexicano Yahir, a partir de un encuentro en Ciudad de México. La reunión se produjo después de que ambos expresaran interés por conocerse y compartir una práctica de la disciplina, en medio de la estadía de la argentina en el país.

La bailarina participó de La Casa de los Famosos México 2026, mientras que Zavala Othón tuvo una aparición en el mismo reality durante una dinámica en la que acompañó a su tío. A partir de esas experiencias televisivas, los dos intercambiaron mensajes y surgió la posibilidad de organizar una clase de boxeo.

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