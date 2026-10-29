Taito anuncia ‘Taito Milestones 5′ con diez clásicos para Nintendo Switch

Taito Milestones 5 presenta su tráiler.

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Taito anunció Taito Milestones 5, una nueva colección de diez juegos de arcade que llegará a Nintendo Switch el 28 de enero de 2027 en todo el mundo. Tendrá ediciones física y digital, mientras que Clear River Games se encargará de su publicación en los mercados occidentales.

Fecha, formatos y precios

La edición digital de Taito Milestones 5 tendrá un precio de 29,99 dólares. La versión física costará 39,99 dólares y sus reservas ya están abiertas.

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La primera información sobre el recopilatorio confirmaba únicamente su lanzamiento en Japón, pero los detalles posteriores ampliaron la distribución al resto del mundo para la misma fecha. Los cuatro volúmenes anteriores también llegaron a los mercados occidentales, con ediciones físicas publicadas por Clear River Games o ININ.

La quinta entrega mantiene el formato de sus predecesoras: reunir conversiones de títulos diseñados originalmente para máquinas recreativas. La selección cubre lanzamientos comprendidos entre 1978 y 1990, con propuestas de disparos, deportes, rompecabezas y acción lateral.

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Los diez juegos incluidos

El título más antiguo de la colección es Space Invaders, publicado en 1978. El jugador controla un cañón láser que se desplaza horizontalmente para eliminar oleadas de invasores, mientras utiliza barreras destructibles como protección. La velocidad de los enemigos aumenta a medida que quedan menos en pantalla.

La lista completa también recupera estos nueve juegos:

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Arkanoid: Revenge of DOH (1987) retoma la fórmula de destruir bloques mediante una pelota y una plataforma. Incorpora potenciadores, ladrillos capaces de regenerarse, diseños más exigentes y enfrentamientos contra jefes, incluido un nuevo duelo con DOH.

Crime City (1989) es un juego de disparos y avance lateral protagonizado por dos policías. Su campaña está formada por seis niveles llenos de criminales y admite partidas para dos jugadores.

Extermination (1987) enfrenta al jugador con grupos de enemigos y proyectiles en distintas fases. Permite recoger mejoras para aumentar la potencia de fuego mientras se esquivan ataques.

Final Blow (1988) traslada el boxeo al formato arcade. Sus combates se apoyan en golpes, bloqueos y el cálculo del momento adecuado para atacar.

Football Champ , conocido también como Hat Trick Hero (1990), propone partidos de fútbol breves y controles sencillos, pensados para mantener un ritmo rápido.

Land Sea Air Squad (1986) combina acción a pie con el uso de tanques, barcos y helicópteros tomados durante las misiones. El arsenal incluye ametralladoras y granadas para avanzar por zonas terrestres, marítimas y aéreas.

Marine Date (1981) pone al jugador al control de un pulpo que debe reencontrarse con su pareja. Cada fase funciona como una mezcla de rompecabezas y minigolf submarino: hay que administrar una cantidad limitada de chorros de agua para recorrer el laberinto.

Plump Pop (1987) exige mover un trampolín de un lado a otro para impulsar a un personaje, derrotar enemigos y completar cada escenario.

Sagaia, también conocido como Darius II, llegará en su configuración de tres pantallas. Este shoot ’em up (un juego de disparos centrado en esquivar proyectiles y destruir oleadas) permite pilotar la nave Silver Hawk contra enemigos alienígenas y jefes de gran tamaño. Entre ellos aparece el cangrejo ermitaño Yamato, que utiliza un acorazado como caparazón.

Taito Milestones 5, de Taito

Guardado libre, idiomas y multijugador

Las conversiones para Nintendo Switch incorporarán funciones que no estaban presentes en las máquinas originales. Los jugadores podrán guardar la partida en cualquier momento, una herramienta útil para sesiones portátiles y para títulos diseñados originalmente alrededor de intentos breves y dificultad creciente.

El recopilatorio ofrecerá textos en inglés, japonés, francés, español, italiano y alemán. Varios de los diez juegos permitirán partidas cooperativas locales en una misma consola, aunque Taito no detalló cuáles tendrán disponible esta modalidad.

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Taito Milestones 5 se venderá en formato físico y digital desde el 28 de enero de 2027, y la edición física ya puede reservarse mediante la tienda oficial de Clear River Games.