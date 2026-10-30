Patrick Stewart: las emotivas despedidas de Hugh Jackman y otras estrellas de Hollywood tras la muerte del actor

Patrick Stewart recibe homenajes de Hugh Jackman y otras estrellas. (Reuters)

Guardar

La muerte del actor británico Patrick Stewart, conocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en la franquicia X-Men, generó reacciones de compañeros de profesión, directores y representantes de la industria cinematográfica.

El intérprete falleció el miércoles 28 de octubre, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada el jueves mediante un comunicado publicado en redes sociales por su representante.

PUBLICIDAD

El mensaje informó que Stewart murió después de un “breve y conmovedor recorrido” relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Entre las primeras figuras que expresaron sus condolencias estuvo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien recordó su experiencia trabajando con el actor durante las películas de X-Men.

“Nunca olvidaré la primera vez que vi a Sir Patrick Stewart en el set de la primera película de X-Men. Después de años de conocerlo como el inimitable capitán Picard, me quedé asombrado, y resultó ser todo lo que había visto en pantalla y más: brillante, encantador, cálido, generoso, con una fuerza tranquila y una gran presencia”, expresó.

PUBLICIDAD

Kevin Feige destacó el trabajo de Patrick Stewart durante su paso por Marvel. (AP)

Y añadió: “Fue un verdadero privilegio conocerlo y trabajar con él. Su legado perdura no solo en décadas de trabajo extraordinario, sino también en las muchas, muchas personas a las que guio. Se le extrañará profundamente”.

Los directores Joe y Anthony Russo, responsables de las próximas películas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, también compartieron un homenaje.

“Hemos tenido la suerte de trabajar con algunos de nuestros héroes de la infancia. Y Sir Patrick Stewart siempre será uno de ellos. Gracias por entretenernos a todos, señor. Y por enseñarnos humanidad, tanto dentro como fuera de la pantalla”, escribieron.

PUBLICIDAD

Además, los cineastas lo describieron como “un actor legendario con una presencia inconfundible y una integridad incomparable”.

Marvel Studios y Marvel Entertainment también publicaron un mensaje conjunto en Instagram para recordar su interpretación del profesor Charles Xavier, personaje que el artista comenzó a interpretar en 2000.

Marvel Studios lamentó la muerte de Patrick Stewart.

“Era un talento único, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y los innumerables fans de todo el mundo cuyas vidas tocó con su arte”, señaló la publicación.

Asimismo, recordó que Stewart aparecerá como Xavier en Avengers: Doomsday, cuyo estreno en cines está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

Las reacciones también llegaron desde el elenco de Star Trek: The Next Generation.

Wil Wheaton, quien compartió pantalla con Stewart en la serie, publicó una fotografía junto al actor acompañada del mensaje: “Buen viaje, capitán”.

William Shatner, quien interpretó al capitán James T. Kirk en la serie original, también recordó a Stewart. Ambos coincidieron en la película Star Trek: Generations (1994).

PUBLICIDAD

William Shatner le dedicó unas palabras a Patrick Stewart con quien compartió créditos en Star Trek.

“Sir Patrick Stewart fue un amigo, un colega y un actor magnífico. Desde el escenario hasta el puente de la Enterprise, aportó inteligencia, elegancia y un profundo sentido de humanidad a todo lo que hizo”, escribió Shatner.

Jonathan Frakes, intérprete de William Riker, compartió una imagen de su compañero con las palabras: “Descansa en paz, amigo mío”.

Por su parte, Terry Matalas, responsable de la tercera y última temporada de Star Trek: Picard, escribió: “Oh, capitán, mi capitán. Así es como siempre te recordaré”.

El actor Hugh Jackman, compañero de Patrick Stewart en las películas de X-Men, publicó fotografías junto a él.

Hugh Jackman describió a Patrick Stewart como un hombre extraordinario.

“Hoy perdimos a uno de los grandes del escenario y la pantalla. Y, para mí, a un amigo y ser humano extraordinario. Aprendí mucho de él. Te extrañaré todos los días de mi vida, Patrick Stewart”, expresó.

PUBLICIDAD

Finalmente, la Royal Shakespeare Company, agrupación a la que Stewart perteneció entre 1966 y 1982, recordó su trayectoria teatral y lo definió como una figura destacada del escenario y la pantalla. Durante esos años participó en producciones de obras como Macbeth, El mercader de Venecia y Enrique IV.