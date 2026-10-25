Comenzaron los preparativos en CABA para la visita del Papa: los cortes de tránsito y el armado de las primeras estructuras

El Gobierno porteño comenzó con el armado de estructuras este sábado

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La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina, enmarcada en una extensa gira pastoral por Latinoamérica, ya comenzó a palpitarse en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los primeros cortes de calle para organizar la estructura desde donde hablará el Sumo Pontífice.

Bajo el lema “Argentina, allá vamos”, las palabras del Papa desencadenaron un despliegue organizativo sin precedentes. Entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, el líder de la Iglesia Católica recorrerá no solo la capital del país, sino también localidades clave como Claypole y Luján en la provincia de Buenos Aires, además de realizar un viaje relámpago a la provincia de Córdoba.

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Esta visita, de enorme magnitud institucional y espiritual, obligó a las autoridades porteñas a diagramar un complejo esquema de cortes de calles, desvíos y operativos de seguridad que alterarán significativamente la fisonomía y el tránsito de la Ciudad durante las próximas tres semanas.

Las restricciones al tránsito para la próxima visita de León XIV en el barrio de Palermo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El epicentro de los cortes: avenida del Libertador y el barrio de Palermo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un operativo logístico escalonado para garantizar el montaje de los imponentes escenarios y estructuras tubulares necesarios para los eventos masivos, especialmente aquellos que tendrán lugar en los alrededores del Monumento de los Españoles.

La visita del Papa obligó a las autoridades porteñas a diagramar un complejo esquema de cortes de calles, desvíos y operativos de seguridad

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores extremar la precaución y utilizar vías alternativas para evitar demoras considerables, dado que las restricciones comenzaron el sábado 24 de octubre y se extenderán de manera ininterrumpida hasta el sábado 14 de noviembre.

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El cronograma oficial de cortes en el corredor norte de la ciudad establece las siguientes etapas:

Primer impacto estructural: La madrugada y mañana del sábado 24 de octubre marcaron el inicio de los cortes totales en la avenida del Libertador, abarcando el segmento comprendido entre la avenida Colombia y la avenida Sarmiento. Este cierre absoluto resulta indispensable para la descarga de materiales pesados y la instalación de las estructuras primarias que darán soporte a los actos de la visita pontificia.

La madrugada y mañana del sábado 24 de octubre marcaron el inicio de los cortes de tránsito en la avenida del Libertador

Reducción de carriles: Para el martes 3 de noviembre, el operativo prevé cortes de carácter parcial desde las primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche en el mismo tramo de avenida del Libertador. Durante esta jornada, la arteria no estará completamente bloqueada, pero la capacidad de circulación se verá drásticamente reducida, permitiendo el paso vehicular por tan solo dos carriles en cada sentido de circulación.

Bloqueo extendido y progresivo: La fase más crítica para el tránsito vehicular porteño dará inicio el miércoles 4 de noviembre. Desde la madrugada de ese día, y de forma progresiva hasta el sábado 14 de noviembre, se implementarán cortes totales que afectarán una porción mucho más extensa de la avenida del Libertador, extendiéndose desde la avenida Olleros hasta la calle Ugarteche.

Desde la madrugada del 4 de noviembre, y de forma progresiva hasta el sábado 14 de noviembre, se implementarán cortes totales

Obras simultáneas: El impacto del Anillo Pampa en el tránsito del fin de semana

A la compleja matriz de cortes generada por el operativo papal, se suma un desafío adicional para la movilidad metropolitana: las obras del Anillo Pampa. Este ambicioso proyecto de infraestructura, que comprende el ensamblaje de un nuevo túnel vehicular y un moderno puente peatonal con forma de anillo, busca vincular estratégicamente la zona del Bajo Belgrano con el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata.

Las restricciones al tránsito para este sábado y domingo por la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a la magnitud de estas obras, la avenida Lugones sufrirá interrupciones totales en el tramo comprendido entre las avenidas Udaondo y de los Ombúes. Con el objetivo de minimizar el impacto durante los horarios pico, estos cortes se ejecutarán en horario nocturno.

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El primer bloqueo total se produjo desde la noche del viernes 23 de octubre hasta la mañana del sábado 24, replicándose el esquema desde la noche del sábado 24 hasta la mañana del domingo 25 de octubre.

Los cierres progresivos al tránsito son para montar estructuras que utilizará el Papa para hacer sus actos públicos

Durante el resto del fin de semana, la avenida Lugones permanecerá habilitada, aunque con una calzada reducida a la altura de la avenida La Pampa, donde los operarios continuarán trabajando en el Paso Bajo Nivel. Ante este escenario, la Secretaría de Transporte sugiere a los automovilistas tomar vías alternativas como las avenidas del Libertador o Cabildo, y acceder tanto a Lugones como a la autopista Illia utilizando las avenidas de los Ombúes, Dorrego o Sarmiento.

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El itinerario del Sumo Pontífice: cuatro días de intensa agenda oficial y pastoral

La visita de León XIV fue diseñada meticulosamente para abarcar encuentros protocolares de máximo nivel, contacto directo con las poblaciones vulnerables y multitudinarias celebraciones de fe. El cronograma oficial se desarrollará de la siguiente manera:

Una infografía de Infobae detalla el itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Domingo 8 de noviembre: El Papa arribará al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery a las 16:30 horas en un vuelo procedente de la República Oriental del Uruguay. Su primera actividad oficial en suelo argentino consistirá en un sentido homenaje frente al monumento del general José de San Martín. Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada para participar de una ceremonia protocolar y mantener una audiencia privada con el presidente de la Nación, Javier Milei. La jornada inaugural concluirá en el Palacio Libertad, donde el Santo Padre compartirá un encuentro de alto perfil con diversas autoridades nacionales, líderes y representantes de la sociedad civil, así como con los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

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Lunes 9 de noviembre: El segundo día marcará el inicio de la agenda de fuerte contenido social. A primera hora, León XIV viajará a la zona sur del conurbano bonaerense para visitar a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole. Al mediodía, a las 11:30 horas, regresará al barrio de Palermo para oficiar la primera gran misa multitudinaria de su visita, a los pies del Monumento de los Españoles. Por la tarde, la actividad se trasladará a Puerto Madero, donde sostendrá un encuentro con sindicalistas y representantes del mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). Luego, participará de una crucial reunión interreligiosa en el histórico Palacio San Martín, para finalmente cerrar el día con la celebración de las vísperas junto a todo el Episcopado nacional en la Catedral Metropolitana frente a la Plaza de Mayo.

La zona más crítica por los cortes son las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo

Martes 10 de noviembre: Esta jornada estará marcada por su traslado al interior del país. A primera hora de la mañana, el Papa volará a la provincia de Córdoba. Allí, su principal actividad será la celebración de una misa en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar, seguida de un encuentro cercano y privado con los integrantes y autoridades de la Iglesia local. Concluida su agenda en tierras cordobesas, emprenderá el regreso a Buenos Aires durante la tarde. A las 20:15 horas, encabezará una emotiva vigilia espiritual con miles de jóvenes, nuevamente teniendo como marco el Monumento de los Españoles en Palermo.

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Tras visitar la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el Papa irá a Córdoba

Miércoles 11 de noviembre: El último día de su gira por la Argentina incluirá una visita pastoral de profundo carácter humanitario a un establecimiento penitenciario federal, donde llevará un mensaje de esperanza a los reclusos. Como broche de oro de su histórica estadía, León XIV se dirigirá a la ciudad de Luján. Allí, frente a la imponente Basílica de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Argentina, celebrará una masiva misa de despedida ante cientos de miles de fieles de todo el país, antes de trasladarse al aeropuerto para continuar su itinerario apostólico con rumbo a la República del Perú.

Crédito fotos: RS fotos