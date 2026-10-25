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Levantaba casi 200 kilos y sufrió un accidente escatológico que se volvió viral: “No controlás todo lo que sucede”

La brasileña Renata Christina Touma protagonizó una escena que generó repercusión en las redes

Durante la ejecución del levantamiento de la carga, la competidora experimenta una pérdida involuntaria de orina provocada por el esfuerzo físico extremo

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Una levantadora de pesas brasileña protagonizó un episodio de incontinencia urinaria durante una competencia de powerlifting en São Paulo, Brasil, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales con cientos de miles de interacciones. Renata Christina Touma, nutricionista, entrenadora y atleta profesional, participó el 17 de octubre en la categoría de 69 kilos de la Copa SP de Levantamento Terra, una competencia oficial de peso muerto.

El incidente ocurrió durante uno de sus intentos por levantar una carga de 192,5 kilos. La propia Touma grabó y publicó el video en su cuenta de Instagram en el que se la ve dirigirse a la tarima con las piernas empolvadas y total concentración antes del levantamiento. Entre la flexión inicial y el momento final del movimiento, se observa un chorro de líquido que cae sobre la plataforma: se trataba de orina, producto de la pérdida de control durante el esfuerzo, mientras la atleta no lograba completar el levantamiento.

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La deportista compartió inicialmente la grabación sin hacer referencia al episodio. Acompañó la publicación con el siguiente comentario: “No controlás todo lo que sucede. Pero podés decidir qué hacer con aquello que está a tu alcance”. Sin embargo, miles de usuarios identificaron lo ocurrido en las imágenes y el video comenzó a circular de manera masiva en distintas plataformas.

El momento en el que Renata Touma hizo su intento
El momento en el que Renata Touma hizo su intento

En la publicación también expresó: “La fuerza no se trata solo del peso que levantas. También se trata de las decisiones que tomas, la disciplina que construyes y cómo respondes a los desafíos”.

Ante la repercusión, Touma compartió una serie de videos en sus historias de Instagram, donde se mostró sorprendida por el alcance que había tomado la situación. La atleta brasileña combinó humor con naturalidad al referirse al hecho y aprovechó para reafirmar sus objetivos deportivos. “Solo necesito terminar primero los trabajos y los levantamientos no programados. Porque, al parecer, estoy batiendo récords tanto en peso muerto como en la construcción”, declaró, en referencia tanto a su progreso en el powerlifting como al incidente.

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El fenómeno que protagonizó Touma se conoce como incontinencia urinaria por esfuerzo. Según explica la Clínica Mayo (Mayo Clinic, en inglés), se trata de la pérdida involuntaria de orina que ocurre cuando una actividad física ejerce presión sobre la vejiga. Esta condición puede aparecer al toser, reír, estornudar, correr o levantar objetos pesados, y no está relacionada con el estrés psicológico, sino con el esfuerzo físico y la presión que este genera sobre determinadas estructuras del organismo.

levantadora de pesas Renata Chistina Touma
Renata Chistina Touma (@nutri.renatatouma)

El powerlifting, también conocido como levantamiento de potencia, es una disciplina centrada en la fuerza máxima que combina técnica, preparación física y concentración para mover grandes cargas en tres ejercicios principales: la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. En este último movimiento, el atleta debe levantar una barra cargada desde el suelo hasta quedar de pie, con las rodillas y la cadera completamente extendidas, un esfuerzo físico considerable cuando se trata de cargas cercanas a los 200 kilos.

“Hoy mi marca actual es de 192,5 kg. Lo que un día fue un sueño, hoy es mi tercer intento. ¡Y prometo que, en la próxima competición, esa cifra subirá y lograré completarla!”, expresó Touma, quien busca completar en futuras competencias el levantamiento que todavía representa un desafío personal.

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