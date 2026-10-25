República Dominicana

Una vaguada mantendrá aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte de República Dominicana

El Instituto Dominicano de Meteorología mantiene ocho provincias bajo aviso y seis en alerta ante la posibilidad de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra hasta el martes 27 de octubre.

El Instituto Dominicano de Meteorología mantiene ocho provincias bajo aviso y seis en alerta ante el riesgo de inundaciones. (Cortesía: Diario Libre)
El Instituto Dominicano de Meteorología mantiene ocho provincias bajo aviso y seis en alerta ante el riesgo de inundaciones. (Cortesía: Diario Libre)
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Lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento continuarán en República Dominicana hasta el martes 27 de octubre por la incidencia de una vaguada y del viento del sur/sureste. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene ocho provincias bajo aviso y seis en alerta ante el riesgo de inundaciones.

La previsión estará vigente desde la 1:00 pm de este domingo 25 de octubre hasta la 1:00 pm del martes. La humedad y la inestabilidad atmosférica favorecerán los aguaceros en distintas regiones, mientras el viento cálido procedente del sur/sureste mantendrá las temperaturas elevadas.

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Las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de deslizamientos de tierra. El riesgo puede aumentar en los lugares donde los suelos acumulen agua durante varios períodos de lluvia.

El Gran Santo Domingo tendrá los aguaceros más intensos al final de la tarde

El Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Oeste y Este tendrán cielo nublado, aguaceros, actividad eléctrica y ráfagas de viento. La mayor intensidad se espera al final de la tarde y durante la noche, sobre todo en las zonas norte y este de la capital.

Las condiciones también afectarán a Montecristi, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Barahona, Pedernales, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata y San Pedro de Macorís, además de localidades cercanas.

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La vaguada y el viento del sur/sureste aportarán humedad suficiente para la formación de nubosidad y aguaceros. Los episodios de lluvia podrán estar acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias donde la actividad alcance mayor intensidad.

La incidencia de una vaguada y del viento del sur provocará lluvias con tormentas eléctricas en el país hasta el martes. (Imagen: INDOMET)
La incidencia de una vaguada y del viento del sur provocará lluvias con tormentas eléctricas en el país hasta el martes. (Imagen: INDOMET)

Las precipitaciones pueden acumularse en poco tiempo, especialmente durante los aguaceros más fuertes. Las personas que viven cerca de ríos, arroyos, cañadas o laderas deben estar atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Los aguaceros continuarán desde la madrugada del lunes

Las lluvias seguirán desde la madrugada del lunes en poblados cercanos a la costa caribeña, incluido el Gran Santo Domingo. El suroeste y la zona fronteriza también recibirán precipitaciones durante las primeras horas de la jornada.

Con el avance del día, los aguaceros se desplazarán hacia otras regiones. El noreste, el sureste y el Cibao estarán entre las zonas que podrían recibir los episodios de lluvia más intensos.

Santo Domingo y el Distrito Nacional tendrán nubosidad, lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. La humedad presente sobre el país y la inestabilidad atmosférica sostendrán estas condiciones durante el lunes.

El martes persistirá el aporte de humedad sobre el territorio nacional. Desde la mañana se esperan lluvias de intensidad variable, con episodios localmente fuertes sobre la costa caribeña y el suroeste.

Las precipitaciones conllevan peligro de deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos. (Foto: cortesía)
Las precipitaciones conllevan peligro de deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos. (Foto: cortesía)

Durante la tarde, los aguaceros se extenderán a gran parte del país. El Cibao y la zona fronteriza concentrarán las precipitaciones de mayor intensidad, mientras que Santo Domingo y el Distrito Nacional tendrán aguaceros locales y tormentas eléctricas en la mañana, seguidos de chubascos dispersos durante la tarde.

Las temperaturas máximas estarán entre 32 °C y 34 °C

La continuidad de las lluvias puede favorecer la saturación de los suelos y elevar el riesgo de inundaciones urbanas y rurales. También se mantiene la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas en los lugares donde se registren aguaceros frecuentes.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C. Las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C, mientras el viento cálido del sur/sureste mantendrá la sensación de calor.

Indomet recomendó beber suficiente agua, usar ropa ligera y de colores claros y permanecer en espacios frescos y ventilados. También aconsejó evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 am y las 4:00 pm.

Los niños, las embarazadas y los adultos mayores figuran entre los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

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