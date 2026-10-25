Nahuel Pennisi, otro de los artistas elegidos para cantarle al papa León XIV en el país: “Una experiencia inolvidable”

A través de sus redes, Nahuel Pennisi dio a conocer que formará parte del encuentro de jóvenes y el Papa León XlV en el Monumento de los Españoles (Instagram)

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La inminente visita del papa León XIV a la Argentina trae consigo un vaivén de emociones y expectativa. En medio de los preparativos para recibir al sumo pontífice, comenzaron a conocerse los nombres de algunos de los artistas que formarán parte de los encuentros previstos durante su estadía en el país. En las últimas horas, Nahuel Pennisi sorprendió a sus seguidores al revelar una noticia muy especial: será uno de los músicos que participarán del encuentro de jóvenes programado para el 10 de noviembre, en una jornada que tendrá un significado particular para él.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió su alegría al confirmar que tendrá la posibilidad de cantarle al papa durante su paso por la Argentina. “Ahora sí puedo contar esta noticia que me tenía tan emocionado y tan ilusionado”, expresó el artista al comenzar su mensaje, mientras comunicaba públicamente la convocatoria. “Se acaba de confirmar que voy a cantarle al papa este 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el encuentro de jóvenes que se va a hacer ese día”, explicó.

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Para Pennisi, la convocatoria representa la posibilidad de unir dos aspectos centrales de su vida: la música y la espiritualidad. “Va a ser una experiencia inolvidable, emocionante porque ustedes saben lo que significa para mí que llegue el papa a nuestro país con toda la fe que tengo desde siempre”, manifestó, conmovido por la oportunidad de formar parte de una jornada de esas características.

El artista fue elegido para cantar en el Monumento de los Españoles el próximo 10 de noviembre

“Será una ocasión muy linda para agradecer a través de la música todo lo que me pasa y compartir con ustedes”, afirmó al cerrar su anuncio. De esta manera, dejó en claro que no considera la convocatoria solamente como una presentación dentro de su carrera, sino como una experiencia personal que espera compartir con el público y con los jóvenes que participen del encuentro.

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La noticia se conoció en medio de la preocupación que generó la operación del papa. Sin embargo, Pennisi puso el foco en la emoción que le produce la visita y en la posibilidad de cantar frente al pontífice durante su paso por la Argentina. Con su anuncio, se convirtió en otro de los artistas confirmados para formar parte de las actividades musicales previstas dentro del cronograma oficial.

Antes de la confirmación de Pennisi, Luciano Pereyra había contado que también le cantará al papa León XIV, aunque en su caso será durante la visita a Luján, la ciudad de la que es oriundo. El cantante recibió la noticia durante uno de sus shows de este fin de semana y no pudo contener la emoción frente al público. “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”, expresó al borde de las lágrimas.

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A pura emoción, el artista anunció que será el encargado de cantar ante el Sumo Pontífice en Luján (X/@MovistarArenaAR)

Más tarde, Pereyra compartió en Instagram el fragmento del show en el que comunicó la confirmación y volvió a referirse al significado que tiene para él poder recibir al pontífice en su ciudad. “Dios regalándome una nueva bendición. La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV”, escribió junto al video. La publicación permitió que sus seguidores conocieran el momento exacto en el que recibió la noticia y la reacción que tuvo al compartirla con el público.

La actividad formará parte del cronograma previsto para la visita de León XIV a la Argentina, que se extenderá entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El encuentro de jóvenes en el Monumento de los Españoles se realizará el 10 de noviembre y contará con la participación de Nahuel Pennisi. La jornada en Luján está programada para el último día de la estadía del pontífice y tendrá como uno de sus momentos centrales la presentación de Pereyra, quien interpretará, entre otros temas, “Si No Es Contigo”, su último lanzamiento y el primer adelanto de su próximo álbum.

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Así, la visita de León XIV a la Argentina tendrá dos momentos musicales protagonizados por Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra, quienes expresaron públicamente la emoción que les genera poder cantarle al pontífice. Mientras Pennisi se prepara para participar del encuentro de jóvenes en el Monumento de los Españoles, Pereyra espera recibirlo en Luján, su ciudad de origen, con una presentación que incluirá una de sus canciones más recientes.