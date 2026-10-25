El dólar y el euro se mantienen cerca de sus máximos recientes en Cuba

El dólar estadounidense y el euro alcanzaron este domingo algunas de sus cotizaciones más elevadas de los últimos 30 días en Cuba. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Guardar

El dólar estadounidense y el euro mantuvieron este domingo cotizaciones elevadas en el mercado informal de Cuba, de acuerdo con la Tasa de Cambio de CiberCuba. La referencia media del dólar fue de 834 pesos cubanos (CUP), mientras que la del euro alcanzó los 929 CUP, valores situados entre los más altos informados durante los últimos 30 días.

El dólar quedó a 16 pesos de los 850 CUP y el euro se ubicó a 71 pesos de los 1,000 CUP. La cercanía a esos niveles no implica que necesariamente vayan a alcanzarse, ya que las cotizaciones del mercado informal pueden cambiar tanto al alza como a la baja.

PUBLICIDAD

El dólar se mantuvo en 834 CUP

La moneda estadounidense registró una referencia de compra de 832 CUP y una de venta de 835 CUP. Su valor medio no presentó cambios frente al cierre del sábado, aunque fue superior a la cotización de 833 CUP informada durante la mañana anterior.

En los últimos siete días, el dólar pasó de 807 a 834 CUP. La diferencia fue de 27 pesos, equivalente a un incremento aproximado del 3.3% durante ese período.

La comparación mensual muestra una diferencia superior a 100 pesos. CiberCuba indicó que una parte de esa variación podría estar vinculada con ajustes metodológicos de su índice y no únicamente con los movimientos del mercado informal.

PUBLICIDAD

El viernes, la referencia del dólar había cerrado en 830 CUP. Ese nivel ya figuraba entre los valores recientes más elevados registrados durante octubre.

El valor del dólar en el mercado informal promedió 834 CUP, con una referencia de 832 CUP para la compra y 835 CUP para la venta. (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)

Las equivalencias aproximadas para la moneda estadounidense, calculadas según la cotización media informada, son las siguientes:

USD 1 = 834 CUP

USD 5 = 4,170 CUP

USD 10 = 8,340 CUP

USD 20 = 16,680 CUP

USD 50 = 41,700 CUP

USD 100 = 83,400 CUP

El euro sumó cuatro pesos frente al cierre anterior

El euro se cotizó a 927 CUP para la compra y a 930 CUP para la venta, con un promedio de 929 CUP. La referencia representó una subida de cuatro pesos respecto de los 925 CUP registrados al cierre del sábado.

En una semana, la moneda europea pasó de 904 a 929 CUP. El incremento fue de 25 pesos, equivalente a cerca de 2.8%, según los valores recopilados por la publicación.

PUBLICIDAD

La diferencia entre el valor medio del euro y el del dólar estadounidense fue de 95 CUP. Ambas monedas registraron aumentos durante los últimos días dentro de las referencias del mercado informal.

El viernes, el euro había terminado la jornada en 919 CUP. Esa cotización también se encontraba entre los valores recientes más altos antes de la actualización de este domingo.

Las equivalencias aproximadas para la moneda europea son las siguientes:

EUR 1 = 929 CUP

EUR 5 = 4,645 CUP

EUR 10 = 9,290 CUP

EUR 20 = 18,580 CUP

EUR 50 = 46,450 CUP

EUR 100 = 92,900 CUP

EUR 200 = 185,800 CUP

La MLC mostró una referencia menor que la del sábado

La Moneda Libremente Convertible descendió 49 pesos frente al sábado y ubicó su referencia matutina en 536 CUP. (REUTERS/Norlys Pérez/Foto de archivo)

La Moneda Libremente Convertible (MLC) tuvo un comportamiento distinto al del dólar y el euro. Durante la mañana de este domingo, su referencia se ubicó alrededor de 536 CUP.

PUBLICIDAD

La cifra fue 49 pesos menor que los 585 CUP registrados al cierre del sábado. En la comparación semanal, la MLC pasó de aproximadamente 652 CUP a 536 CUP, una diferencia de 116 pesos.

Las cotizaciones de referencia del mercado informal a las 10.00 de este domingo fueron de 834 CUP para el dólar estadounidense, 929 CUP para el euro y 536 CUP para la MLC. Estos valores son aproximados y pueden variar de acuerdo con las operaciones de compra y venta.