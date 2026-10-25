Cuba

El dólar y el euro se mantienen cerca de sus máximos recientes en Cuba

El dólar y el euro sostuvieron valores altos este domingo en el mercado informal cubano, con referencias de 834 CUP y 929 CUP, respectivamente.

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El dólar estadounidense y el euro alcanzaron este domingo algunas de sus cotizaciones más elevadas de los últimos 30 días en Cuba. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
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El dólar estadounidense y el euro mantuvieron este domingo cotizaciones elevadas en el mercado informal de Cuba, de acuerdo con la Tasa de Cambio de CiberCuba. La referencia media del dólar fue de 834 pesos cubanos (CUP), mientras que la del euro alcanzó los 929 CUP, valores situados entre los más altos informados durante los últimos 30 días.

El dólar quedó a 16 pesos de los 850 CUP y el euro se ubicó a 71 pesos de los 1,000 CUP. La cercanía a esos niveles no implica que necesariamente vayan a alcanzarse, ya que las cotizaciones del mercado informal pueden cambiar tanto al alza como a la baja.

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El dólar se mantuvo en 834 CUP

La moneda estadounidense registró una referencia de compra de 832 CUP y una de venta de 835 CUP. Su valor medio no presentó cambios frente al cierre del sábado, aunque fue superior a la cotización de 833 CUP informada durante la mañana anterior.

En los últimos siete días, el dólar pasó de 807 a 834 CUP. La diferencia fue de 27 pesos, equivalente a un incremento aproximado del 3.3% durante ese período.

La comparación mensual muestra una diferencia superior a 100 pesos. CiberCuba indicó que una parte de esa variación podría estar vinculada con ajustes metodológicos de su índice y no únicamente con los movimientos del mercado informal.

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El viernes, la referencia del dólar había cerrado en 830 CUP. Ese nivel ya figuraba entre los valores recientes más elevados registrados durante octubre.

El valor del dólar en el mercado informal promedió 834 CUP, con una referencia de 832 CUP para la compra y 835 CUP para la venta. (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)
El valor del dólar en el mercado informal promedió 834 CUP, con una referencia de 832 CUP para la compra y 835 CUP para la venta. (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)

Las equivalencias aproximadas para la moneda estadounidense, calculadas según la cotización media informada, son las siguientes:

  • USD 1 = 834 CUP
  • USD 5 = 4,170 CUP
  • USD 10 = 8,340 CUP
  • USD 20 = 16,680 CUP
  • USD 50 = 41,700 CUP
  • USD 100 = 83,400 CUP

El euro sumó cuatro pesos frente al cierre anterior

El euro se cotizó a 927 CUP para la compra y a 930 CUP para la venta, con un promedio de 929 CUP. La referencia representó una subida de cuatro pesos respecto de los 925 CUP registrados al cierre del sábado.

En una semana, la moneda europea pasó de 904 a 929 CUP. El incremento fue de 25 pesos, equivalente a cerca de 2.8%, según los valores recopilados por la publicación.

La diferencia entre el valor medio del euro y el del dólar estadounidense fue de 95 CUP. Ambas monedas registraron aumentos durante los últimos días dentro de las referencias del mercado informal.

El viernes, el euro había terminado la jornada en 919 CUP. Esa cotización también se encontraba entre los valores recientes más altos antes de la actualización de este domingo.

Las equivalencias aproximadas para la moneda europea son las siguientes:

  • EUR 1 = 929 CUP
  • EUR 5 = 4,645 CUP
  • EUR 10 = 9,290 CUP
  • EUR 20 = 18,580 CUP
  • EUR 50 = 46,450 CUP
  • EUR 100 = 92,900 CUP
  • EUR 200 = 185,800 CUP

La MLC mostró una referencia menor que la del sábado

La Moneda Libremente Convertible descendió 49 pesos frente al sábado y ubicó su referencia matutina en 536 CUP. (REUTERS/Norlys Pérez/Foto de archivo)
La Moneda Libremente Convertible descendió 49 pesos frente al sábado y ubicó su referencia matutina en 536 CUP. (REUTERS/Norlys Pérez/Foto de archivo)

La Moneda Libremente Convertible (MLC) tuvo un comportamiento distinto al del dólar y el euro. Durante la mañana de este domingo, su referencia se ubicó alrededor de 536 CUP.

La cifra fue 49 pesos menor que los 585 CUP registrados al cierre del sábado. En la comparación semanal, la MLC pasó de aproximadamente 652 CUP a 536 CUP, una diferencia de 116 pesos.

Las cotizaciones de referencia del mercado informal a las 10.00 de este domingo fueron de 834 CUP para el dólar estadounidense, 929 CUP para el euro y 536 CUP para la MLC. Estos valores son aproximados y pueden variar de acuerdo con las operaciones de compra y venta.

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