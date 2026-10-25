Susana Giménez mostró su nueva bicicleta y protagonizó un desopilante paseo con sus perros: “Hay que cuidar la flauta”

Susana Giménez probó su nueva bicicleta en el patio de su emblemática mansión y compartió su breve recorrido en las redes (Instagram)

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Hace décadas que Susana Giménez encontró su espacio en La Mary, la mansión que tiene en Punta del Este y donde disfruta de sus momentos de descanso y, desde la pandemia, su lugar de vida. Lejos de las cámaras y de la actividad habitual del espectáculo argentino, la conductora suele compartir tiempo con sus seres queridos y sus mascotas en Uruguay. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva adquisición que decidió probar en el patio de su vivienda: una bicicleta.

“¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!”, escribió la “diva de los teléfonos” en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram. Junto al mensaje, subió un breve video en el que se la pudo ver arriba de la bicicleta, mientras recorría parte de la extensa propiedad. Sus perros también fueron protagonistas de la escena, ya que la acompañaron durante el paseo y le siguieron el ritmo como si se tratara de un juego.

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En un momento del recorrido, Giménez avanzó por detrás de la casa junto a sus mascotas y pasó por el sector de la piscina. La conductora continuó pedaleando mientras exploraba el funcionamiento de su nueva bicicleta y comentaba frente a la cámara las dificultades que encontraba durante el trayecto. “En el paso me cuesta más… Pero pasa que tiene cambios y acelerador”, explicó, antes de lanzar un grito de sorpresa y continuar la vuelta por el patio de su vivienda.

La conductora intentó probar su nueva bicicleta en el pasto y tuvo algunas dificultades

El video rápidamente llamó la atención de sus seguidores y la publicación superó los 30 mil “me gusta”. En los comentarios, varios usuarios celebraron el humor con el que Susana mostró su momento de ocio y destacaron la naturalidad con la que se presentó en su casa. “Cómo te amo, Su”; “Dios mío, no podés ser tan genial. Te amo, SU”; “Qué genia. Te amo con toda mi alma” y “Me encanta. Vamos con tan buena energía”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

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Entre las respuestas también apareció la de una colega de la conductora. Graciela Borges le escribió: “Voy pronto, te queremos muchos”. El comentario se sumó a la reacción de los usuarios que acompañaron la publicación y que, una vez más, pudieron conocer una escena de la vida cotidiana de Susana en La Mary, lejos de los estudios de televisión y de las producciones habituales frente a las cámaras.

No es la primera vez que Giménez sorprende al mostrar actividades de su vida cotidiana en su emblemática mansión. En diciembre pasado, la conductora había compartido otro video en el que se la pudo apreciar restaurando un sillón de mimbre en la galería de su hogar. En aquella ocasión, apareció recostada sobre una sábana, con la melena rubia recogida y vestida de entrecasa, con calzas grises, una remera clara y un buzo negro atado a la cintura.

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En diciembre pasado, la diva compartió una faceta desconocida desde La Mary, su mansión en Punta del Este (Instagram)

En las imágenes, una zapatilla beige asomaba de manera despareja mientras Susana mantenía las piernas cruzadas y se concentraba en la tarea. Sus manos estaban ocupadas con una brocha, con la que pintaba de blanco el banco de mimbre y avanzaba sobre cada una de sus partes. La escena mostró a la conductora dedicada a una actividad manual dentro de su casa, con una vestimenta informal y sin la puesta en escena propia de sus apariciones televisivas.

La publicación surgió a partir de un intercambio con una amiga, que le preguntó con humor: “¿Desde cuándo te dedicás a la pintura?”. Susana respondió sin perder la sonrisa: “Y viste… yo soy pariente de Rembrandt”. Con esa frase, volvió a mostrar el tipo de humor que suele aparecer en sus publicaciones y presentó su faceta de artesana y pintora aficionada. También se definió frente a la cámara como “autora y compositora”, en una respuesta que quedó registrada durante el video.

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Aunque ya no tiene una presencia constante en la televisión, Susana Giménez continúa generando interés cada vez que comparte parte de su rutina. Sus apariciones en eventos, sus viajes junto a Marley y las escenas que publica desde La Mary le permiten mantener el contacto con sus seguidores. Esta vez, volvió a llamar la atención con una situación sencilla: un paseo en bicicleta por su casa, acompañada por sus perros y lejos de cualquier puesta en escena televisiva.