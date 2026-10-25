Teleshow

Susana Giménez mostró su nueva bicicleta y protagonizó un desopilante paseo con sus perros: “Hay que cuidar la flauta”

La conductora compartió un video desde La Mary, su mansión de Punta del Este, y bromeó sobre las dificultades que tuvo para manejar el vehículo

Susana Giménez probó su nueva bicicleta en el patio de su emblemática mansión y compartió su breve recorrido en las redes (Instagram)
Guardar

Hace décadas que Susana Giménez encontró su espacio en La Mary, la mansión que tiene en Punta del Este y donde disfruta de sus momentos de descanso y, desde la pandemia, su lugar de vida. Lejos de las cámaras y de la actividad habitual del espectáculo argentino, la conductora suele compartir tiempo con sus seres queridos y sus mascotas en Uruguay. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva adquisición que decidió probar en el patio de su vivienda: una bicicleta.

¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!”, escribió la “diva de los teléfonos” en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram. Junto al mensaje, subió un breve video en el que se la pudo ver arriba de la bicicleta, mientras recorría parte de la extensa propiedad. Sus perros también fueron protagonistas de la escena, ya que la acompañaron durante el paseo y le siguieron el ritmo como si se tratara de un juego.

PUBLICIDAD

En un momento del recorrido, Giménez avanzó por detrás de la casa junto a sus mascotas y pasó por el sector de la piscina. La conductora continuó pedaleando mientras exploraba el funcionamiento de su nueva bicicleta y comentaba frente a la cámara las dificultades que encontraba durante el trayecto. “En el paso me cuesta más… Pero pasa que tiene cambios y acelerador”, explicó, antes de lanzar un grito de sorpresa y continuar la vuelta por el patio de su vivienda.

Susana Giménez mostró su nueva bicicleta y protagonizó un paseo junto a sus perros en La Mary
La conductora intentó probar su nueva bicicleta en el pasto y tuvo algunas dificultades

El video rápidamente llamó la atención de sus seguidores y la publicación superó los 30 mil “me gusta”. En los comentarios, varios usuarios celebraron el humor con el que Susana mostró su momento de ocio y destacaron la naturalidad con la que se presentó en su casa. “Cómo te amo, Su”; “Dios mío, no podés ser tan genial. Te amo, SU”; “Qué genia. Te amo con toda mi alma” y “Me encanta. Vamos con tan buena energía”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

PUBLICIDAD

Entre las respuestas también apareció la de una colega de la conductora. Graciela Borges le escribió: “Voy pronto, te queremos muchos”. El comentario se sumó a la reacción de los usuarios que acompañaron la publicación y que, una vez más, pudieron conocer una escena de la vida cotidiana de Susana en La Mary, lejos de los estudios de televisión y de las producciones habituales frente a las cámaras.

No es la primera vez que Giménez sorprende al mostrar actividades de su vida cotidiana en su emblemática mansión. En diciembre pasado, la conductora había compartido otro video en el que se la pudo apreciar restaurando un sillón de mimbre en la galería de su hogar. En aquella ocasión, apareció recostada sobre una sábana, con la melena rubia recogida y vestida de entrecasa, con calzas grises, una remera clara y un buzo negro atado a la cintura.

En diciembre pasado, la diva compartió una faceta desconocida desde La Mary, su mansión en Punta del Este (Instagram)

En las imágenes, una zapatilla beige asomaba de manera despareja mientras Susana mantenía las piernas cruzadas y se concentraba en la tarea. Sus manos estaban ocupadas con una brocha, con la que pintaba de blanco el banco de mimbre y avanzaba sobre cada una de sus partes. La escena mostró a la conductora dedicada a una actividad manual dentro de su casa, con una vestimenta informal y sin la puesta en escena propia de sus apariciones televisivas.

La publicación surgió a partir de un intercambio con una amiga, que le preguntó con humor: “¿Desde cuándo te dedicás a la pintura?”. Susana respondió sin perder la sonrisa: “Y viste… yo soy pariente de Rembrandt”. Con esa frase, volvió a mostrar el tipo de humor que suele aparecer en sus publicaciones y presentó su faceta de artesana y pintora aficionada. También se definió frente a la cámara como “autora y compositora”, en una respuesta que quedó registrada durante el video.

Aunque ya no tiene una presencia constante en la televisión, Susana Giménez continúa generando interés cada vez que comparte parte de su rutina. Sus apariciones en eventos, sus viajes junto a Marley y las escenas que publica desde La Mary le permiten mantener el contacto con sus seguidores. Esta vez, volvió a llamar la atención con una situación sencilla: un paseo en bicicleta por su casa, acompañada por sus perros y lejos de cualquier puesta en escena televisiva.

Temas Relacionados

Susana GiménezLa MaryPunta del EsteBicicletaAndar en bicicletaUruguay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luciano Pereyra anunció que le cantará al papa León XIV en su visita a Luján: emoción y lágrimas en pleno show

El músico confirmó la noticia frente a su público profundamente conmovido. “Una nueva bendición”, afirmó en sus redes

Luciano Pereyra anunció que le cantará al papa León XIV en su visita a Luján: emoción y lágrimas en pleno show

Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

En su show, en el estadio Único de La plata, el grupo coreano interpretó canciones sorpresa, hizo guiños al público y recibió un homenaje de sus fanáticos durante “Into the Sun”

Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

“Tus dos abuelas custodian tu vida”, el emotivo mensaje de Carolina Baldini por el primer año de su nieto Faustino

La madre de Gianluca Simeone compartió un carrete de imágenes para celebrar los doce meses del bebé, fruto de su relación con Eva Bargiela

“Tus dos abuelas custodian tu vida”, el emotivo mensaje de Carolina Baldini por el primer año de su nieto Faustino

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

El productor argentino habló con Teleshow de su presente antes de la gala, su primer disco y el álbum que prepara junto a la rosarina

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Sol Mihanovich, heredera de un legado musical: “Entendí que tengo que vivir ahora lo que me hace bien”

Hija de Vane Mihanovich, sobrina de Sandra y nieta de Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti, la cantante presenta Hacer Lugar, su quinto álbum. En charla con Teleshow, habló de cómo aprendió a ordenar sus prioridades

Sol Mihanovich, heredera de un legado musical: “Entendí que tengo que vivir ahora lo que me hace bien”

AMÉRICA

El dólar y el euro se mantienen cerca de sus máximos recientes en Cuba

El dólar y el euro se mantienen cerca de sus máximos recientes en Cuba

Una vaguada mantendrá aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte de República Dominicana

Fiscalía de Costa Rica investiga al alcalde de Santa Cruz por posible vínculos con organización criminal

Guatemala ocupa el puesto 24 de 27 por las horas necesarias para mantener activa una empresa, según centro de análisis económico

Ordenan prisión preventiva para dos cubanos investigados por presunto narcomenudeo en Cancún

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

DEPORTES

Aldosivi le ganó 1-0 a Belgrano y se mantiene en la lucha por la permanencia en la Primera División

Aldosivi le ganó 1-0 a Belgrano y se mantiene en la lucha por la permanencia en la Primera División

Franco Colapinto largará desde el fondo de la grilla el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Manchester United volvió a perder y Gary Neville lanzó una dura advertencia: qué dijo sobre Lisandro Martínez y la crisis interna

Mateo Messi convirtió un golazo y se consagró campeón con el Inter Miami en un torneo Sub 12

River Plate recibirá a Racing en el Monumental en uno de los clásicos de la fecha 14 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones