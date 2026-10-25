Karina Mazzocco recordó el angustiante momento que atravesó cuando alguien la amenazó de muerte: “Espantoso”

A corazón abierto, Karina Mazzocco recordó el momento en que fue amenazada y cómo afrontó la particular situación (PH, Podemos Hablar - Telefe)

Guardar

Karina Mazzocco atravesó uno de los momentos más angustiantes de su carrera cuando recibió una amenaza vinculada con un tema que había tratado en televisión. La conductora recordó aquel episodio durante su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe) donde contó cómo reaccionó ante el mensaje, qué medidas debieron tomar las autoridades y por qué decidió alejarse de la investigación. A casi un año de lo ocurrido, también habló de las secuelas emocionales que le dejó aquella situación.

Durante la dinámica grupal del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, Mazzocco comenzó por explicar cómo el episodio se originó. “Alguna vez se dijo algo en el programa (A la tarde) que molestó a alguien y entonces me amenazaron”, contó. “Me dijeron: ‘Ahora voy a pasar por la puerta del canal y te voy a vaciar este cargador en la cabeza’, con foto del flaco. Una cosa muy espantosa, muy espantosa”, detalló Mazzocco frente a los invitados.

PUBLICIDAD

“Vino una especie de SWAT, la policía, se hizo la denuncia”, relató Mazzocco. Sin embargo, la investigación no logró identificar al responsable. “Lamentablemente, como suele suceder en muchos casos, con la foto no pudieron encontrarlo; no encontraron nada de nada”, lamentó la presentadora al referirse a la falta de respuestas posteriores. “Como fui a tocar una hebrita, la punta del ovillito, y solamente le hice así al primer tirón, entendí que ahí no se jode; no tengo el cuero para bancar esa, no es lo mío”, reconoció.

"No tengo el cuero para bancar esa, no es lo mío", aseguró Mazzocco ante la amenaza que recibió (Instagram)

“Públicamente dije: ‘Quédate tranquilo, no quiero ningún tipo de problemas ni con vos ni con nadie de tu rubro’. A mí el mensaje me llegó y no tengo ningún problema en decir: ‘Listo, yo acuso recibo, no me meto más ahí’”, relató. “Era importante como comunicadora, en un rol periodístico, meterme y hacer una denuncia con respecto a un tema que suele pasar un montón”, explicó. Sin embargo, frente a la falta de protección y a la gravedad de las amenazas, priorizó su seguridad personal y la de su entorno.

PUBLICIDAD

Como medida de resguardo, las autoridades dispusieron una consigna policial en la puerta de su vivienda. La conductora recordó que esa presencia de seguridad modificó su rutina y dejó una marca emocional que todavía permanece. “Fue muy feo. Un día es un poquito de tema, al otro día ya nadie se acuerda, pero yo sí, claro”, concluyó.

La amenaza había ocurrido en enero de este año, cuando Mazzocco todavía estaba al frente de A la Tarde, por América. En aquel momento, decidió compartir con la audiencia parte de los mensajes que había recibido a través del número de WhatsApp de la producción, el canal por el que habitualmente los televidentes envían historias y comentarios.

PUBLICIDAD

La conductora abrió su programa expresando su preocupación por mensajes y fotos intimidatorios que recibieron en el ciclo (Video: A la tarde/ Eltrece)

Los textos fueron exhibidos en pantalla y contenían amenazas directas contra la conductora y su familia. “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”, decía uno de los mensajes. La persona que lo envió también adjuntó la imagen de un hombre, que fue tapada, empuñando dos armas, además de una fotografía de una pistola cargada.

Junto a esa imagen apareció otra advertencia: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza”. La gravedad del contenido generó preocupación dentro del programa y motivó la intervención de las fuerzas de seguridad. Durante esa comunicación, la persona le reclamó que dejara de mencionar a Axel Caniggia. “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”, le habría dicho. El mensaje llegó pocos días después de que A la Tarde abordara un tema relacionado con la familia Caniggia.

PUBLICIDAD

En aquella emisión, el programa había entrevistado a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de Alex y Charlotte Caniggia. También se había mencionado a Axel, el mayor de los hermanos, quien mantuvo históricamente un perfil más bajo que sus hermanos, ambos con mayor exposición mediática.

A partir de esa cobertura, la producción del ciclo recibió los mensajes intimidatorios que luego fueron mostrados al aire. Meses después, Mazzocco volvió a recordar el episodio en PH, Podemos Hablar y explicó qué impacto tuvo en su vida. Y si bien aquel episodio parecía haber quedado en el pasado, la conductora dejó en claro que sigue presente en su memoria.

PUBLICIDAD