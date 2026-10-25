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Alarma en River: el momento de la lesión de Aníbal Moreno que lo sacó del juego y lo puso en duda para el Superclásico con Boca

El mediocampista debió abandonar la cancha a los 17 minutos del partido ante Racing y generó preocupación antes del duelo en La Bombonera

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Aníbal Moreno sufrió una lesión y dejó la cancha a los 17 minutos del partido entre River Plate y Racing, jugado en el Monumental por la 14ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El mediocampista sintió un fuerte dolor en el tobillo izquierdo cuando intentó dar un pase y cayó sobre el césped. La secuencia generó alarma inmediata: se llevó las manos a la cabeza, rompió en llanto y fue asistido por el equipo médico antes de tener que abandonar el encuentro.

La inquietud de River va más allá del cruce ante Racing, ya que el episodio ocurrió en la previa del Superclásico frente a Boca Juniors. El club necesita conocer el resultado de los estudios para determinar si podrá contar con un jugador que recién había vuelto a sumar continuidad. Moreno reapareció contra Belgrano después de superar una discopatía lumbar que lo había dejado fuera de los primeros cinco partidos del ciclo de Leonardo Ponzio. Su rendimiento en Córdoba le permitió mantener el puesto, pero su nueva salida detuvo ese proceso.

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El compromiso ante Racing tenía un valor particular para el futbolista, por su pasado en la institución rival. Con la camiseta de la Academia, el volante disputó 125 encuentros y obtuvo dos títulos. El duelo en el Monumental debía representar otra oportunidad para afirmarse en River tras la extensa inactividad, aunque su participación terminó antes de que pudiera completar el primer cuarto de hora del partido.

River vs Racing
Aníbal Moreno dejó la cancha lesionado en el clásico ante Racing (Foto: FOTOBAIRES)

La lesión abrió paso al ingreso de Lucas Silva, quien ocupó el lugar de Moreno. El juvenil había sido promovido al plantel por Eduardo Coudet, aunque todavía no había sumado minutos desde la llegada de Ponzio. Su presencia adquiere otra dimensión en la preparación del clásico, porque podría convertirse en una alternativa para el eje del mediocampo si las opciones habituales no se recuperan a tiempo.

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El problema físico se incorpora a una temporada compleja para Moreno. En mayo sufrió un esguince de rodilla y dos meses después tuvo una recaída. Luego atravesó los inconvenientes lumbares que demoraron su regreso al equipo. Esta nueva dolencia apareció cuando buscaba consolidarse entre los titulares y recuperar ritmo de competencia después de varios períodos fuera de las canchas.

River vs Racing
El conjunto Millonario tendrá por delante el Superclásico frente a Boca el 1 de noviembre (Foto: FOTOBAIRES)

La situación del mediocampo se complicó también por la lesión de Fausto Vera, quien padeció un desgarro en el isquiotibial derecho durante la goleada ante Belgrano, la fecha pasada. Por los tiempos de recuperación y la cercanía del encuentro con Boca, su disponibilidad aparece en duda. La eventual ausencia de los dos volantes obligaría al cuerpo técnico a ajustar una zona que será determinante en La Bombonera.

Moreno pudo retirarse por sus propios medios, un dato que permite aguardar los estudios con una expectativa moderada. De todos modos, su llanto al dejar el campo mostró la preocupación que le produjo la lesión. Ponzio deberá esperar el parte médico para saber si cuenta con el mediocampista o si necesita reorganizar el sector central para el partido del 1 de noviembre frente a Boca.

El encuentro finalizó con triunfo del Millonario por 1-0 ante Racing, gracias al gol de Lautaro Rivero. El conjunto de Núñez se afirmó en los puestos de playoffs de la Zona B y afrontará la semana previa al Superclásico con la tranquilidad de haber sumado tres puntos, mientras que la Academia recibirá a Aldosivi, que lucha por evitar el descenso.

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