11 frases de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante Independiente: gran elogio al plantel y un pedido de cara al Superclásico

Rodolfo Arruabarrena habló tras el encuentro contra Independiente (Créditos: Fotobaires)

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Boca Juniors derrotó 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Torneo Clausura, y escaló a lo más alto de la Tabla Anual con 57 puntos. El único gol del encuentro llegó a los 42 minutos del segundo tiempo por intermedio de Facundo Herrera, quien se anticipó con un cabezazo tras un tiro de esquina de Sebastián Villa. Al cierre del partido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena analizó el triunfo en conferencia de prensa y repasó la agenda que afrontará el equipo en las próximas semanas.

El Xeneize dominó la posesión durante el primer tiempo, aunque no logró plasmarlo en el marcador. Leonardo Flores desperdició una clara ocasión tras un centro de Leandro Lozano, y Miguel Merentiel exigió una respuesta de Santiago Mele, arquero suplente de Independiente. El Rojo, por su parte, respondió con un remate de Mateo Pérez Curci y un disparo de volea de Maximiliano Meza que contuvo Álvaro Montero.

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En el complemento, el local ganó terreno ofensivo sin encontrar precisión en el último tramo. Sobre el cierre, Montero volvió a destacarse con una atajada clave antes de que Herrera definiera la contienda con su primer gol en la categoría.

“Es importante tener un buen grupo, hoy ha sido un partido con dos equipos que buscaban el arco rival, entretenido”, señaló Arruabarrena sobre el desarrollo del encuentro. “Tuvimos mucha posesión de pelota en el primer tiempo y en el segundo tiempo, ellos se vinieron y tuvieron situaciones. Hicimos un buen partido, nos faltó los últimos 25 metros estar más precisos”, agregó el entrenador.

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El técnico atribuyó las imprecisiones ofensivas más a un factor mental que físico. “No vi un cansancio físico, lo veo más mental en toma de decisiones en los últimos 25 metros. Sería un desagradecido si me quejo de algo”, afirmó.

Sobre el rendimiento colectivo tras un calendario cargado de competencias, el entrenador remarcó: “Hemos tenido un desgaste mental y tomamos decisiones apuradas, pero enfrente hubo un rival que atacó y buscó. En líneas generales ha sido un buen partido para el que vino a verlo, por suerte pudimos convertir en la última de pelota parada”.

Consultado por la ausencia de Lautaro Blanco, explicó la decisión: “Lauti en Brasil a los quince minutos tuvo una molestia, pudo seguir participando, pero la molestia estaba, entonces prefiero no arriesgar, pensando en lo que viene, por eso lo hice descansar”. En su lugar, Malcom Braida debutó como lateral izquierdo en su gestión tras superar una lesión prolongada.

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Arruabarrena celebró el primer gol en la categoría de Facundo Herrera, autor de la conquista decisiva. “Contento por él porque necesitaba convertir, tiene buen juego aéreo y pocos partidos, pero va adquiriendo experiencia”, expresó. “Es un gol que nos vale tres puntos y la opción de estar en la cima de la Tabla Anual y a falta de dos partidos”, agregó.

Sobre Leandro Paredes, titular en lugar de Rodrigo Battaglia tras el triunfo ante Vasco da Gama que clasificó al equipo a la final de la Copa Sudamericana, el técnico comentó: “Los últimos quince minutos le preguntaba cómo estaba, teníamos que hacer los últimos cambios, independiente se nos venía”. Y completó: “Tal vez es un desgaste mental de tanto tiempo y partidos, es lógico. Pero ahora no podemos bajar los brazos”.

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Pese a la posición de privilegio en la tabla, Arruabarrena pidió cautela de cara a lo que resta del año. “Muchos elogios todo muy lindo pero nos restan todavía dos meses y esperemos poder llegar a pelear algo el 19 de diciembre”, sostuvo.

El entrenador insistió en no proyectarse demasiado: “Tratar de vivir el presente, y no pensar mucho en el futuro porque nos va a generar ansiedad y gastamos energía en algo que todavía no ocurrió. Tenemos que ir partido tras partido”. Sobre el plantel, remarcó: “Tengo muy buenos jugadores, aunque sea una frase hecha, tengo jugadores inteligentes, que tienen ganas y hambre, esperemos conseguir algo para el hincha y el club que lo necesita”.

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Consultado sobre si el resultado respondió a un factor de fortuna, el DT lo negó de manera tajante: “Acá con el culo no se gana, se gana con el trabajo, la concentración, no tantos días libres, viajes, eso es fruto del trabajo y de tener un grupo muy bueno de jugadores”.

Boca afrontará en las próximas semanas una serie de compromisos decisivos en distintos frentes. El domingo 1 de noviembre, desde las 15:00, recibirá a River Plate en el Superclásico, a disputarse en La Bombonera. Luego, el equipo cerrará su participación en la primera fase del Torneo Clausura ante Defensa y Justicia, como local, con día y horario a confirmar, en un duelo en el que podría consagrarse campeón de Liga por la Tabla Anual.

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Al margen de los playoffs del Clausura, el elenco dirigido por Arruabarrena enfrentará el 14 de noviembre, desde las 19:00, a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. El sábado 21, con horario por confirmar, disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, de Brasil, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

“Vendrá una semana larga. Bien merecido lo tienen”, cerró Arruabarrena en referencia al esfuerzo del plantel de cara al tramo final de la temporada.