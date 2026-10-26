Deportes

11 frases de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante Independiente: gran elogio al plantel y un pedido de cara al Superclásico

El director técnico del Xeneize habló en conferencia de prensa tras el encuentro contra el Rojo en Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Clausura

Rodolfo Arruabarrena
Rodolfo Arruabarrena habló tras el encuentro contra Independiente (Créditos: Fotobaires)
Guardar

Boca Juniors derrotó 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Torneo Clausura, y escaló a lo más alto de la Tabla Anual con 57 puntos. El único gol del encuentro llegó a los 42 minutos del segundo tiempo por intermedio de Facundo Herrera, quien se anticipó con un cabezazo tras un tiro de esquina de Sebastián Villa. Al cierre del partido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena analizó el triunfo en conferencia de prensa y repasó la agenda que afrontará el equipo en las próximas semanas.

El Xeneize dominó la posesión durante el primer tiempo, aunque no logró plasmarlo en el marcador. Leonardo Flores desperdició una clara ocasión tras un centro de Leandro Lozano, y Miguel Merentiel exigió una respuesta de Santiago Mele, arquero suplente de Independiente. El Rojo, por su parte, respondió con un remate de Mateo Pérez Curci y un disparo de volea de Maximiliano Meza que contuvo Álvaro Montero.

PUBLICIDAD

En el complemento, el local ganó terreno ofensivo sin encontrar precisión en el último tramo. Sobre el cierre, Montero volvió a destacarse con una atajada clave antes de que Herrera definiera la contienda con su primer gol en la categoría.

“Es importante tener un buen grupo, hoy ha sido un partido con dos equipos que buscaban el arco rival, entretenido”, señaló Arruabarrena sobre el desarrollo del encuentro. “Tuvimos mucha posesión de pelota en el primer tiempo y en el segundo tiempo, ellos se vinieron y tuvieron situaciones. Hicimos un buen partido, nos faltó los últimos 25 metros estar más precisos”, agregó el entrenador.

PUBLICIDAD

El técnico atribuyó las imprecisiones ofensivas más a un factor mental que físico. “No vi un cansancio físico, lo veo más mental en toma de decisiones en los últimos 25 metros. Sería un desagradecido si me quejo de algo”, afirmó.

Sobre el rendimiento colectivo tras un calendario cargado de competencias, el entrenador remarcó: “Hemos tenido un desgaste mental y tomamos decisiones apuradas, pero enfrente hubo un rival que atacó y buscó. En líneas generales ha sido un buen partido para el que vino a verlo, por suerte pudimos convertir en la última de pelota parada”.

Consultado por la ausencia de Lautaro Blanco, explicó la decisión: “Lauti en Brasil a los quince minutos tuvo una molestia, pudo seguir participando, pero la molestia estaba, entonces prefiero no arriesgar, pensando en lo que viene, por eso lo hice descansar”. En su lugar, Malcom Braida debutó como lateral izquierdo en su gestión tras superar una lesión prolongada.

Arruabarrena celebró el primer gol en la categoría de Facundo Herrera, autor de la conquista decisiva. “Contento por él porque necesitaba convertir, tiene buen juego aéreo y pocos partidos, pero va adquiriendo experiencia”, expresó. “Es un gol que nos vale tres puntos y la opción de estar en la cima de la Tabla Anual y a falta de dos partidos”, agregó.

Sobre Leandro Paredes, titular en lugar de Rodrigo Battaglia tras el triunfo ante Vasco da Gama que clasificó al equipo a la final de la Copa Sudamericana, el técnico comentó: “Los últimos quince minutos le preguntaba cómo estaba, teníamos que hacer los últimos cambios, independiente se nos venía”. Y completó: “Tal vez es un desgaste mental de tanto tiempo y partidos, es lógico. Pero ahora no podemos bajar los brazos”.

Pese a la posición de privilegio en la tabla, Arruabarrena pidió cautela de cara a lo que resta del año. “Muchos elogios todo muy lindo pero nos restan todavía dos meses y esperemos poder llegar a pelear algo el 19 de diciembre”, sostuvo.

El entrenador insistió en no proyectarse demasiado: “Tratar de vivir el presente, y no pensar mucho en el futuro porque nos va a generar ansiedad y gastamos energía en algo que todavía no ocurrió. Tenemos que ir partido tras partido”. Sobre el plantel, remarcó: “Tengo muy buenos jugadores, aunque sea una frase hecha, tengo jugadores inteligentes, que tienen ganas y hambre, esperemos conseguir algo para el hincha y el club que lo necesita”.

Consultado sobre si el resultado respondió a un factor de fortuna, el DT lo negó de manera tajante: “Acá con el culo no se gana, se gana con el trabajo, la concentración, no tantos días libres, viajes, eso es fruto del trabajo y de tener un grupo muy bueno de jugadores”.

Boca afrontará en las próximas semanas una serie de compromisos decisivos en distintos frentes. El domingo 1 de noviembre, desde las 15:00, recibirá a River Plate en el Superclásico, a disputarse en La Bombonera. Luego, el equipo cerrará su participación en la primera fase del Torneo Clausura ante Defensa y Justicia, como local, con día y horario a confirmar, en un duelo en el que podría consagrarse campeón de Liga por la Tabla Anual.

Al margen de los playoffs del Clausura, el elenco dirigido por Arruabarrena enfrentará el 14 de noviembre, desde las 19:00, a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. El sábado 21, con horario por confirmar, disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, de Brasil, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

“Vendrá una semana larga. Bien merecido lo tienen”, cerró Arruabarrena en referencia al esfuerzo del plantel de cara al tramo final de la temporada.

Temas Relacionados

Rodolfo ArruabarrenaBoca JuniorsIndependienteTorneo ClausuraLiga Profesional de Fútbol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alarma en River: el momento de la lesión de Aníbal Moreno que lo sacó del juego y lo puso en duda para el Superclásico con Boca

El mediocampista debió abandonar la cancha a los 17 minutos del partido ante Racing y generó preocupación antes del duelo en La Bombonera

Alarma en River: el momento de la lesión de Aníbal Moreno que lo sacó del juego y lo puso en duda para el Superclásico con Boca

Qué dijo Flavio Briatore sobre el abandono de Colapinto en el GP de los Estados Unidos de Fórmula 1

El asesor ejecutivo se refirió al nueva deserción del piloto argentino en la Máxima

Qué dijo Flavio Briatore sobre el abandono de Colapinto en el GP de los Estados Unidos de Fórmula 1

De la preocupación por un piedrazo a la furia con Lindblad: las radios de Colapinto en su caótico GP de Estados Unidos de F1

El argentino tuvo que abandonar en Austin por un toque con el británico de Racing Bulls. Las comunicaciones con el box durante la adversa carrera de Fórmula 1 que terminó con un nuevo DNF

De la preocupación por un piedrazo a la furia con Lindblad: las radios de Colapinto en su caótico GP de Estados Unidos de F1

El cabezazo salvador de “Jagger” Herrera con el que Boca venció a Independiente: su impactante ficha de partido

El zaguero completó una encuentro de alto nivel en Avellaneda, sostuvo los ataques locales y definió el clásico cuando el empate parecía inevitable

El cabezazo salvador de “Jagger” Herrera con el que Boca venció a Independiente: su impactante ficha de partido

Franco Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 por daños en su Alpine: ganó Antonelli y acaricia el título

El argentino no pudo completar la carrera en Austin por un toque con Arvid Lindblad que dejó su monoplaza averiado. El italiano dominó en Austin y quedó al borde de ser campeón

Franco Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 por daños en su Alpine: ganó Antonelli y acaricia el título

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

La exclusiva fiesta de Kim Kardashian por sus 46 años: dos vestidos de infarto y la ausencia de Lewis Hamilton

Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

La muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, dejó devastada a su hermana menor: “Perdí a mi otra mitad, era como mi padre”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se consolida en el mercado de cafés de especialidad

Panamá se consolida en el mercado de cafés de especialidad

El gas propano sube mientras las gasolinas y el diésel bajan este domingo en Guatemala

Hombres armados en motos asaltaron una sede pública en San José, amenazaron a guardas y huyeron con al menos 10 armas

Fuerza Armada pide al Congreso aprobar herramientas legales para fortalecer la lucha contra el crimen en Honduras

Organizaciones civiles de Nicaragua exigen saber el paradero de una familiar de Brooklyn Rivera, desaparecida desde mayo