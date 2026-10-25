El gas propano sube mientras las gasolinas y el diésel bajan este domingo en Guatemala

Los precios del gas licuado y las gasolinas han mantenido precios variables, mientras el primero sube, el segundo presenta rebajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los hogares y conductores de Guatemala enfrentan este domingo 25 de octubre una variación opuesta en los energéticos de uso diario: el gas propano volvió a subir, mientras las gasolinas y el diésel registraron rebajas en estaciones de servicio del departamento de Guatemala.

Los nuevos precios del gas licuado de petróleo entraron en vigor con un incremento para los cilindros más utilizados en viviendas y comercios.

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A la vez, los valores de referencia observados en gasolineras mostraron una baja para la gasolina superior, la regular y el diésel, tras semanas de inestabilidad en el mercado local.

El cilindro de 25 libras llega a Q126 (USD 16)

Los distribuidores Z Gas y Tropigas anunciaron que el cilindro de gas propano de 25 libras tendrá un precio de Q126 (USD 16), cuatro quetzales (USD 0.52) más que la tarifa divulgada el 4 de octubre.

El envase de 35 libras pasó de Q171 (USD 22) a Q177 (USD 22,90), lo que implica un alza de Q6 (USD 0.78). El cilindro de 100 libras, utilizado en comercios y negocios de mayor consumo, aumentó de Q488 (USD 63) a Q504 (USD 65), con una diferencia de Q16 (USD 2).

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El nuevo ajuste ocurre tres semanas después de la modificación anterior. El 4 de octubre, el cilindro de 25 libras había subido de Q115 (USD 15) a Q122 (USD 15,80); el de 35 libras, de Q161 (USD 20,90) a Q171 (USD 22,20); y el de 100 libras, de Q460 (USD 59,74) a Q488 (USD 63,38).

El cilindro de gas propano de 25 libras alcanzó un precio de Q126 en distribuidoras de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información difundida por los expendedores, las variaciones responden a las fluctuaciones internacionales de los hidrocarburos, en un escenario marcado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio y alteraciones en el comercio de petróleo y sus derivados.

Las tarifas corresponden, por ahora, a los precios publicados por ambas empresas. No se ha informado durante cuánto tiempo se mantendrán ni si otros distribuidores aplicarán valores similares.

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La gasolina regular baja a Q31,69 por galón

En contraste, las gasolineras reportaron precios menores para los combustibles líquidos en la modalidad de autoservicio. La gasolina superior se ubicó en Q34,19 por galón (USD 5,48), mientras que la gasolina regular se cotizó en Q31,69 (USD 4,12).

La regular registró una disminución de Q1,26 (USD 0,16) frente a los Q32,95 (USD 4,28) que figuraban en los precios publicados por el Ministerio de Energía y Minas el 21 de octubre. El diésel se vendió a Q42,19 (USD 5,48) por galón, Q0,50 (USD 0,06) menos que los Q42,69 (USD 5,54) informados días antes.

Los valores pueden cambiar entre estaciones de servicio, debido a que los precios de referencia no constituyen tarifas obligatorias. La ubicación, los costos de transporte, el inventario y las condiciones de comercialización influyen en el monto final que pagan los consumidores.

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La gasolina regular bajó a Q31,69 por galón en estaciones de servicio en la modalidad de autoservicio. (DCA)

La baja se produce en medio de la exención temporal de tributos para las gasolinas superior y regular, así como para el diésel. La norma obliga a los expendedores a trasladar el beneficio al consumidor y consignarlo en la factura.

Las protestas derivaron en una exención temporal de impuestos

El alza de los combustibles provocó movilizaciones y bloqueos a inicios de septiembre.

El 14 de ese mes, representantes de la Asociación de Gremiales de Transportistas, Mercados Unidos y otros ciudadanos marcharon en el Centro Histórico de la capital para cuestionar los subsidios y los precios de referencia. Los manifestantes pidieron eliminar los impuestos que encarecen los combustibles.

Jornadas de protestas en Guatemala por el incremento a los precios en los combustibles obligaron a las autoridades a tomar acciones. (Diario La Hora)

Tras esas protestas, el Congreso aprobó el Decreto 22-2026, que suspendió temporalmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) para las gasolinas y el diésel. La medida entró en vigencia el 1 de octubre y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Antes, los diputados habían aprobado un esquema de precios máximos de Q39 (USD 5,06) por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 (USD 5,32) para la superior. El presidente Bernardo Arévalo vetó esa propuesta por su impacto presupuestario. El Congreso archivó el decreto y dejó vigente la exención tributaria como respuesta al encarecimiento.