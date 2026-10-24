Deportes

Barcelona vs. Real Madrid: hora y canal de televisión para ver en Colombia el clásico de España

El encuentro podría definir el rumbo de lo que será La Liga EA Sports para su definición en mayo de 2027

Lamine Yamal y Kylian Mbappé en el superclásico de España-crédito Stringer/REUTERS
Lamine Yamal y Kylian Mbappé en el superclásico de España-crédito Stringer/REUTERS
Guardar

El fútbol mundial se paraliza con lo que será una nueva edición del duelo que revive la rivalidad entre FC Barcelona y el Real Madrid de España.

El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick quiere consolidar su dominio en la Liga de España tras la derrota entre semana por la Champions League, mientras que el Real Madrid con José Mourinho quiere recuperar terreno en la tabla de posiciones para pelear hasta el final de la temporada el campeonato.

PUBLICIDAD

Lamine Yamal y Kylian Mbappé es otro de los duelos destacados-crédito Marcelo del Pozo/REUTERS
Lamine Yamal y Kylian Mbappé es otro de los duelos destacados-crédito Marcelo del Pozo/REUTERS

El partido se jugará el 25 de octubre de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Spotify Nou Camp de Barcelona y se podrá ver en exclusiva a través de Dsports y de la aplicación de DGO.

El narrador del encuentro será Gustavo Kuffner y en los comentarios estará junto a Juan José Buscalia.

El árbitro del partido será Juan Martínez Munuera y Javier Iglesias estará en el VAR.

La dupla argentina estará presente para el clásico de España-crédito @Puntaje_Ideal/X
La dupla argentina estará presente para el clásico de España-crédito @Puntaje_Ideal/X

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

FC Barcelona

Lamine Yamal viene de sufrir un duro golpe ante el PSG, bicampeón de Europa-crédito Stephane Mahe/REUTERS
Lamine Yamal viene de sufrir un duro golpe ante el PSG, bicampeón de Europa-crédito Stephane Mahe/REUTERS

El FC Barcelona cortó una racha de 13 partidos consecutivos con victoria al caer por 4-2 en el estadio Parque de los Príncipes de París ante el PSG por la Champions League.

PUBLICIDAD

Desire Doué al minuto 38 adelantó al cuadro francés en el primer tiempo, pero en la segunda mitad llegaron todas las emociones del partido. Xavi Espart empató para los “Culés” al minuto 55, pero al minuto 72 de partido, Lucas Hernández le dio la ventaja al cuadro parisino.

A falta de un poco más de 10 minutos para finalizar el partido, Lamine Yamal empató las acciones al 79, pero en cinco minutos, el portugués Vitinha al 81 y Fabián Ruiz al 86 le dieron la victoria al equipo dirigido por Luis Enrique.

En lo que se refiere a la Liga EA Sports, el cuadro catalán goleó por 2-5 al Real Betis en condición de visitante en el estadio La Cartuja, el 17 de octubre de 2026.

Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesús, Eirc García y Dani Olmo fueron los protagonistas para la goleada, mientras que el argentino Valentín Gómez y el marroquí Abde Ezzalzouli se reportaron para el equipo de Sevilla.

Así viene el FC Barcelona en sus últimos cinco partidos:

  • 20 de octubre de 2026 - Champions League: PSG (Francia) 4-2 Barcelona
  • 17 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Real Betis 2-5 Barcelona
  • 13 de octubre de 2026 - Champions League: Galatasaray 2-4 Barcelona
  • 10 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Barcelona 3-0 Getafe
  • 19 de septiembre de 2026 - La Liga EA Sports: Sevilla 1-3 Barcelona

Real Madrid

Al contrario que el FC Barcelona, el Real Madrid derrotó al RB Leipzig de Alemania-crédito Violeta Santos Moura/REUTERS
Al contrario que el FC Barcelona, el Real Madrid derrotó al RB Leipzig de Alemania-crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

Por su parte, el Real Madrid derrotó por 4-1 al RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabeú, el 21 de octubre de 2026 por la Champions League.

Bernardo Silva al 43, Arda Güler al 52, Kylian Mbappé al 83 y Yan Diomandé al 87 anotaron los goles de la victoria para el “Merengue” dirigido por le portugués José Mourinho, mientras que Tidiam Gomis al 85 descontó para los alemanes.

En el último juego que Real Madrid disputó por la Liga de España, hay que ir al 18 de octubre de 2026, cuando el cuadro madrileño goleó por 4-1 al Sevillla FC.

Arda Güler abrió el marcador al 30, seguido por Kylian Mbappé al 37 de partido aumentó la ventaja.

Para la segunda parte, Mbappé anotó de tiro penal al minuto 63 y a 10 minutos de terminar el tiempo reglamentario, Manuel Bueno al 80 descontó.

El cierre de la goleada para el cuadro de la capital fue para Yan Diomandé con el 41 final.

Así viene Real Madrid en sus últimos cinco partidos:

  • 21 de octubre de 2026 - Champions League: Real Madrid 4-1 RB Leipzig
  • 18 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Real Madrid 4-1 Sevilla
  • 14 de octubre de 2026 - Champions League: AS Roma 3-4 Real Madrid
  • 10 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Real Madrid 1-0 Villarreal
  • 20 de septiembre de 2026 - La Liga EA Sports: Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid
Barcelona derrotó al Real Madrid en el último clásico y eso bastó para que el equipo culé se consagrara campeón de España-crédito Albert Gea/REUTERS
Barcelona derrotó al Real Madrid en el último clásico y eso bastó para que el equipo culé se consagrara campeón de España-crédito Albert Gea/REUTERS

En lo que se refiere a los duelos directos, el 10 de mayo de 2026, FC Barcelona derrotó en el Spotify Nou Campo por 2-0 al Real Madrid.

Los goles fueron de Marcus Rashford al minuto 9 y de Ferrán Torres al 18 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos:

  • 10 de mayo de 2026 - La Liga EA Sports: Barcelona 2-0 Real Madrid
  • 11 de enero de 2026 - Supercopa de España: Barcelona 3-2 Real Madrid
  • 26 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Real Madrid 2-1 Barcelona
  • 11 de mayo de 2025 - La Liga EA Sports: Barcelona 4-3 Real Madrid
  • 26 de abril de 2025 - Copa del Rey: Barcelona 3-2 Real Madrid

Temas Relacionados

FC BarcelonaReal MadridBarcelona vs. Real MadridClásico Real Madrid vs. BarcelonaClásico Barcelona vs. Real MadridBarcelona vs. Real Madrid HoyLaLigaLamine YamalKylian MbappéColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán retornar al liderato del fútbol colombiano ante el cuadro “Motilón” que viene con confianza tras su triunfo ante Atlético Nacional

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

El cuadro bogotano buscará dar la sorpresa, ante una de las grandes candidatas a llevarse el título en Ecuador

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

Inicia la Liga El Dorado: el campeonato organizado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez que capta las regiones a donde no ha llegado el fútbol profesional

El histórico volante de la selección Colombia regresó al país tras dos décadas con una competencia que disputará más de 40 partidos entre equipos de la Sabana de Bogotá, La Guajira, Caquetá, Santander, Quindío y Huila

Inicia la Liga El Dorado: el campeonato organizado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez que capta las regiones a donde no ha llegado el fútbol profesional

Los consejos de Miguel Borja y Álvaro Montero a Jhon Durán tras las polémicas en su carrera: “Que se rodee muy bien”

El atacante pretende recuperar un espacio en el plantel nacional tras sus pasos recientes por Fenerbahçe de Turquía y Zenit de Rusia, clubes que integran una cadena de cesiones desde su arribo al Al-Nassr en su carrera

Los consejos de Miguel Borja y Álvaro Montero a Jhon Durán tras las polémicas en su carrera: “Que se rodee muy bien”

Álvaro Montero recordó en charla con Óscar Córdoba su huella en el fútbol argentino: “Muchas veces la gente no es consciente”

El portero de Boca Juniors admite que será medido con el histórico referente xeneize, pero afirma que necesita continuidad, resultados y una identidad personal para dejar su marca en el club azul y oro

Álvaro Montero recordó en charla con Óscar Córdoba su huella en el fútbol argentino: “Muchas veces la gente no es consciente”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Karina García y Kris R reaparecieron juntos durante el concierto del cantante: respondieron a los rumores sobre el fin de su relación

Karina García y Kris R reaparecieron juntos durante el concierto del cantante: respondieron a los rumores sobre el fin de su relación

Yina Calderón deslumbró con cuervos y un sombrero puntiagudo en los premios Billboard en Miami

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

La actriz Martica Restrepo recordó cómo fue el primer desfile de Claudia Bahamón: “Le di su primer trabajo como modelo”

Deportes

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

Inicia la Liga El Dorado: el campeonato organizado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez que capta las regiones a donde no ha llegado el fútbol profesional

Los consejos de Miguel Borja y Álvaro Montero a Jhon Durán tras las polémicas en su carrera: “Que se rodee muy bien”

Álvaro Montero recordó en charla con Óscar Córdoba su huella en el fútbol argentino: “Muchas veces la gente no es consciente”