Barcelona vs. Real Madrid: hora y canal de televisión para ver en Colombia el clásico de España

Lamine Yamal y Kylian Mbappé en el superclásico de España-crédito Stringer/REUTERS

Guardar

El fútbol mundial se paraliza con lo que será una nueva edición del duelo que revive la rivalidad entre FC Barcelona y el Real Madrid de España.

El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick quiere consolidar su dominio en la Liga de España tras la derrota entre semana por la Champions League, mientras que el Real Madrid con José Mourinho quiere recuperar terreno en la tabla de posiciones para pelear hasta el final de la temporada el campeonato.

PUBLICIDAD

Lamine Yamal y Kylian Mbappé es otro de los duelos destacados-crédito Marcelo del Pozo/REUTERS

El partido se jugará el 25 de octubre de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Spotify Nou Camp de Barcelona y se podrá ver en exclusiva a través de Dsports y de la aplicación de DGO.

El narrador del encuentro será Gustavo Kuffner y en los comentarios estará junto a Juan José Buscalia.

El árbitro del partido será Juan Martínez Munuera y Javier Iglesias estará en el VAR.

La dupla argentina estará presente para el clásico de España-crédito @Puntaje_Ideal/X

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

FC Barcelona

Lamine Yamal viene de sufrir un duro golpe ante el PSG, bicampeón de Europa-crédito Stephane Mahe/REUTERS

El FC Barcelona cortó una racha de 13 partidos consecutivos con victoria al caer por 4-2 en el estadio Parque de los Príncipes de París ante el PSG por la Champions League.

PUBLICIDAD

Desire Doué al minuto 38 adelantó al cuadro francés en el primer tiempo, pero en la segunda mitad llegaron todas las emociones del partido. Xavi Espart empató para los “Culés” al minuto 55, pero al minuto 72 de partido, Lucas Hernández le dio la ventaja al cuadro parisino.

A falta de un poco más de 10 minutos para finalizar el partido, Lamine Yamal empató las acciones al 79, pero en cinco minutos, el portugués Vitinha al 81 y Fabián Ruiz al 86 le dieron la victoria al equipo dirigido por Luis Enrique.

En lo que se refiere a la Liga EA Sports, el cuadro catalán goleó por 2-5 al Real Betis en condición de visitante en el estadio La Cartuja, el 17 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesús, Eirc García y Dani Olmo fueron los protagonistas para la goleada, mientras que el argentino Valentín Gómez y el marroquí Abde Ezzalzouli se reportaron para el equipo de Sevilla.

Así viene el FC Barcelona en sus últimos cinco partidos:

20 de octubre de 2026 - Champions League: PSG (Francia) 4-2 Barcelona

17 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Real Betis 2-5 Barcelona

13 de octubre de 2026 - Champions League: Galatasaray 2-4 Barcelona

10 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Barcelona 3-0 Getafe

19 de septiembre de 2026 - La Liga EA Sports: Sevilla 1-3 Barcelona

Real Madrid

Al contrario que el FC Barcelona, el Real Madrid derrotó al RB Leipzig de Alemania-crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

Por su parte, el Real Madrid derrotó por 4-1 al RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabeú, el 21 de octubre de 2026 por la Champions League.

Bernardo Silva al 43, Arda Güler al 52, Kylian Mbappé al 83 y Yan Diomandé al 87 anotaron los goles de la victoria para el “Merengue” dirigido por le portugués José Mourinho, mientras que Tidiam Gomis al 85 descontó para los alemanes.

PUBLICIDAD

En el último juego que Real Madrid disputó por la Liga de España, hay que ir al 18 de octubre de 2026, cuando el cuadro madrileño goleó por 4-1 al Sevillla FC.

Arda Güler abrió el marcador al 30, seguido por Kylian Mbappé al 37 de partido aumentó la ventaja.

Para la segunda parte, Mbappé anotó de tiro penal al minuto 63 y a 10 minutos de terminar el tiempo reglamentario, Manuel Bueno al 80 descontó.

El cierre de la goleada para el cuadro de la capital fue para Yan Diomandé con el 41 final.

Así viene Real Madrid en sus últimos cinco partidos:

21 de octubre de 2026 - Champions League: Real Madrid 4-1 RB Leipzig

18 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Real Madrid 4-1 Sevilla

14 de octubre de 2026 - Champions League: AS Roma 3-4 Real Madrid

10 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Real Madrid 1-0 Villarreal

20 de septiembre de 2026 - La Liga EA Sports: Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid

Barcelona derrotó al Real Madrid en el último clásico y eso bastó para que el equipo culé se consagrara campeón de España-crédito Albert Gea/REUTERS

En lo que se refiere a los duelos directos, el 10 de mayo de 2026, FC Barcelona derrotó en el Spotify Nou Campo por 2-0 al Real Madrid.

PUBLICIDAD

Los goles fueron de Marcus Rashford al minuto 9 y de Ferrán Torres al 18 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos:

10 de mayo de 2026 - La Liga EA Sports: Barcelona 2-0 Real Madrid

11 de enero de 2026 - Supercopa de España: Barcelona 3-2 Real Madrid

26 de octubre de 2026 - La Liga EA Sports: Real Madrid 2-1 Barcelona

11 de mayo de 2025 - La Liga EA Sports: Barcelona 4-3 Real Madrid

26 de abril de 2025 - Copa del Rey: Barcelona 3-2 Real Madrid