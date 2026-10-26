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El momento de terror de Sol Pérez con su hijo recién nacido: “Hagan los cursos de RCP que salvan vidas”

La conductora recordó su desesperación ante una emergencia con su hijo Marco y cómo aquella experiencia cambió sus hábitos

Sol Pérez relató en el programa PH: Podemos Hablar el episodio de ahogo que sufrió su hijo recién nacido Marco durante la lactancia (Video: Instagram)

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Sol Pérez reconstruyó en PH: Podemos Hablar (Telefe) uno de los episodios más angustiantes que atravesó desde que se convirtió en madre, cuando su hijo Marco dejó de reaccionar tras ahogarse mientras tomaba el pecho, a pocos días de haber nacido. La conductora, invitada al ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, relató con la voz quebrada los minutos de desesperación que vivió hasta que la intervención de una persona de su entorno logró revertir la situación.

“Él se ahogó tomando la teta cuando tenía semanas o días, y la pasé muy mal”, comenzó Sol Pérez, antes de explicar el origen del episodio. La panelista, que amamantaba a su hijo con pezonera, detalló que un resto de leche habría quedado atrapado en las vías respiratorias del bebé. “Como siempre tomó con pezonera, se ve que le había quedado un culito de leche y en un momento se le traba y me quedó seco”, relató, y agregó que su hijo “siempre fue muy glotón” al momento de alimentarse.

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Una mujer conduce una bicicleta blanca con canasta delantera mientras un bebé viaja en una silla infantil en un camino asfaltado
La obstrucción respiratoria del bebé ocurrió debido a un resto de leche acumulado en la pezonera que utilizaba la conductora

Al advertir que el recién nacido no respondía, Pérez explicó que intentó aplicar los primeros auxilios que había incorporado durante los días posteriores al parto, aunque el resultado no fue el esperado. “Le doy vuelta, le empiezo a hacer todo lo que había aprendido recién, pero nada, no me reaccionaba”, contó. La situación se agravó con el correr de los segundos, mientras la conductora intentaba, sin éxito, que el bebé volviera a respirar. “Le pegaba en la espalda, lo daba vuelta de nuevo y nada. Yo pensé que en esos momentos siempre iba a poder pensar qué hacer, y no. Me volví una inútil total”, admitió, visiblemente conmovida por el recuerdo.

En ese momento, su marido, Guido Mazzoni, se encontraba fuera de la casa buscando a su suegra, por lo que Pérez debió enfrentar sola los primeros instantes de la emergencia hasta que intervino Andrea, la empleada de la familia. “Vino Andrea, mi salvadora. Lo dio vuelta, le pegó en la espalda y como el nene no reaccionaba y ya estaba muy rojo, se le ocurrió soplarle la cara”, relató. Esa maniobra resultó determinante: “Cuando le sopla la cara, el nene reacciona y hace un gesto”, describió la panelista, aliviada al recordar el desenlace.

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Tras comprobar que su hijo volvía a respirar, Pérez describió el estado de shock en el que quedó inmediatamente después del episodio. “Ahí lo agarré, me tiré a la calle a llorar arrodillada como estaba, recién operada de la cesárea”, relató. La conductora remarcó además que, pese al alivio inmediato, la preocupación continuó, debido a la intensidad con la que había intentado reanimar a su hijo minutos antes. “Para mí fue tanta la fuerza que puse de la desesperación que pensaba que lo había revoleado”, confesó, y agregó que llamó de inmediato a su pareja para pedirle que consiguiera asistencia médica. “Le dije, por favor mándame un médico a alguien que venga a ver cuántas veces le pegué al nene porque lo lastimé”, relató.

Las primeras vacaciones de Sol Pérez en la playa con su hijo
La panelista intentó aplicar maniobras de primeros auxilios sobre la espalda del recién nacido sin conseguir una respuesta inmediata

Finalmente, un pediatra examinó al bebé y confirmó que se encontraba en buen estado de salud, sin secuelas producto de la maniobra de emergencia ni del episodio de ahogo. Sin embargo, la experiencia dejó una marca profunda en la rutina diaria de Pérez, que modificó algunos hábitos vinculados a la alimentación de su hijo incluso tiempo después del hecho. “Es el día de hoy que le corto todo chiquitito y el pollo se lo doy desmenuzado”, reconoció la conductora, sensibilizada, al explicar cómo el temor a que la situación se repitiera continúa presente en su forma de criar a Marco.

Sol también se refirió al costado más tierno del vínculo con su hijo, en relación con la angustia que le genera aún hoy la hora de la comida. “Para mí era un parto sentarme a darle comida a mi hijo. Y él, de gracia, se hacía el que se ahogaba porque mi reacción en su cabeza era tan loca que para él era un chiste”, relató con humor, al describir cómo el pequeño llegó a tomar como un juego la reacción sobreprotectora de su madre frente a la comida.

Hacia el final de su relato, la conductora aprovechó la instancia televisiva para dejar un mensaje de concientización dirigido a otros padres y madres sobre la importancia de capacitarse en técnicas de reanimación cardiopulmonar. “Por favor, hagan los cursos de RCP, salvan vidas y te cambian la vida”, expresó Sol, quien reconoció que, pese a la experiencia vivida, todavía no había realizado ese tipo de capacitación al momento de la entrevista.

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Sol Pérez

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