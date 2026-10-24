Sorpresa en la Fórmula 1 por el inesperado movimiento de pilotos que modificaría la grilla del 2027

Valtteri Bottas podría ser eyectado de su butaca de Cadillac y Sergio Pérez tendría un nuevo compañero en 2027 (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Cadillac sembró la incertidumbre en el mapa de pilotos de Fórmula 1 para 2027. Con gran parte de las butacas confirmadas, el equipo estadounidense mantiene abierta la posibilidad de reemplazar a Valtteri Bottas y surgieron varios candidatos para acompañar a Sergio Checo Pérez. Los rumores se dispararon después de que el jefe de la escudería, Marcin Budkowski, se negara a confirmar en conferencia a su dupla titular.

“Este es el último lugar donde comentaría sobre los contratos de los pilotos, y en general, creo que no es algo que se haga en la prensa. Es algo que se hará mediante comunicados oficiales del equipo cuando sea el momento adecuado”, comentó el líder del equipo en la conferencia de prensa oficial de la FIA al ser consultado si “tanto Valtteri como Checo tienen contratos para 2027”.

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De acuerdo con la información del portal especializado The Race, los experimentados pilotos cuentan con un “contrato multianual” que funciona bajo la fórmula de un año más otro opcional, sujeto al cumplimiento de distintas condiciones por cualquiera de las partes. El rendimiento de Sergio Pérez fue significativamente mayor al de Bottas, quien solo estuvo delante del mexicano un 18% de las vueltas en las que ambos coincidieron en pista.

En este contexto, el medio citado ubicó a Colton Herta como el favorito a un eventual reemplazo del finlandés, con su nacionalidad —estadounidense— como un atributo esencial. Sin embargo, en la conferencia de prensa oficial de la FIA, también apareció el nombre de Esteban Ocon, quien se quedó sin lugar en Haas al ser cambiado por Rafael Cámara. Yuki Tsunoda es otro corredor que se postuló a la posible vacante.

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Colton Herta es el máximo favorito a reemplazar a Valtteri Bottas en Cadillac (REUTERS/Jakub Porzycki)

Durante la rueda de prensa oficial de la FIA, el jefe de Cadillac fue consultado sobre “¿Qué tan difícil es evaluar a un piloto que lucha en la parte trasera de la parrilla, al mismo tiempo que da la impresión de que está teniendo una mejor temporada que su compañero de equipo (por Checo Pérez)?” y si “¿estarías interesado en conversar con Esteban (Ocon) sobre la posibilidad de que sea piloto reserva?”. De acuerdo con la construcción del portal Motorsport, Marcin Budkowski “trastabilló” al intentar dar “una respuesta neutra y suficientemente anodina”.

“Para un piloto como Checo, que, como dijiste, tiene muchísima experiencia y un gran número de carreras, te puedo asegurar que no se comporta ni conduce como un piloto que esté cerca de retirarse. Se esfuerza al máximo al volante. También nos exige mucho a nosotros entre bastidores, en las salas de análisis y fuera de ellas, y me envía mensajes regularmente a mí y a otros miembros del equipo para animarnos a mejorar. Tiene hambre de éxito, está motivado, y eso es realmente bueno de ver. Lo hace a su manera. Tenemos dos pilotos: uno más enérgico y otro probablemente más tranquilo, por decirlo de alguna manera”, declaró el líder de Cadillac.

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A esto, agregó: “Ambos impulsan al equipo a su manera, pero Checo nos exige muchísimo. Y solo con ver su lenguaje corporal en la parrilla, cuando se pone el casco y se sube al coche, se nota que se está preparando para la batalla. Hay mucha pasión, mucha motivación, así que es realmente impresionante para un piloto con su experiencia”.

Sobre Ocon, el jefe de equipo reconoció que recibe llamadas de pilotos y representantes que buscan opciones en el mercado, pero no dio nombres. “Como director de equipo, y estoy seguro de que a mis colegas les pasa lo mismo, uno recibe llamadas y contactos de todos los pilotos o managers que están en el mercado. Así que hay varios pilotos y managers que se han puesto en contacto conmigo. No voy a decir quién es o quién no, pero prácticamente todos los que están en el mercado se han puesto en contacto, como es de esperar. Pero sí, creo que este es el último lugar, como puede imaginar, donde comunicaría algo sobre la alineación de pilotos”, comentó.

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Esteban Ocon se quedó sin lugar en Haas y su futuro estaría como reserva de Aston Martin (REUTERS/Ng Han Guan)

Ante una eventual salida de Bottas, aparecieron tres nombres con fuerza entre los contendientes, más allá de que Cadillac “no tendría prisa por tomar una decisión final”. Según The Race, los representantes de Tsunoda “se han puesto en contacto” con el equipo para un lugar en 2027, ya que el japonés aspira a regresar a la grilla. Tras varios años como titular, el asiático es reserva de Red Bull en 2026 y participó de tres Grandes Premios con Racing Bulls por la lesión de Isack Hadjar.

La alternativa de Ocon, quien declaró en reiteradas oportunidades su intención de continuar ligado a la F1, no tendría tanta fuerza. Los medios especializados mencionados coincidieron en que el francés tiene pocas chances de sumarse al team estadounidense. “No se unirá a Cadillac como piloto titular ni como piloto de reserva. En cambio, es probable que ocupe el puesto de piloto reserva en otro equipo, como Aston Martin”, indicó The Race. Motorsport fue en la misma línea y agregó como punto negativo la mala relación entre Esteban y Checo Pérez, quienes tuvieron fuertes cruces en 2017 cuando fueron compañeros en Force India.

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El entorno de Tsunoda ya habría iniciado contactos con Cadillac para una eventual contratación para 2027 (REUTERS/Edgar Su)

Colton Herta es el último nombre que acapara los flashes. Pese a que tuvo una decepcionante temporada en la Fórmula 2 (está 19° de 23°, con 26 unidades), el corredor de 26 años cuenta con el peso de su nacionalidad. “Los propietarios del equipo desean tener a un piloto estadounidense en un asiento de carrera lo antes posible”, informó Motorsport en su sección de Latinoamérica.

Herta participó en la primera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas (21°), pero aún le falta un punto para obtener la superlicencia exigida por la FIA. Podría reunirlo si acumula kilometraje suficiente en otra sesión durante el año. “Tener un piloto estadounidense en un equipo estadounidense es una gran historia. Tiene que ser el momento adecuado y el piloto adecuado. Pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso con Colton”, comentó Budkowski en diálogo con Sky Sports.

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Hay que destacar que las únicas butacas sin confirmación para la temporada 2027 son las de Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull que define la conformación de su dupla a fin de año.

El mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2027. Oliver Bearman en Haas y Arvid Lindblad en Racing Bulls tendrían encaminada su continuidad (@F1)