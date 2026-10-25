Hombres armados en motos asaltaron una sede pública en San José, amenazaron a guardas y huyeron con al menos 10 armas

Hombres armados amenazaron a los guardas y robaron al menos 10 armas en San José (Foto referencia, cortesía Instituto Nacional de Aprendizaje "INA".)

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el robo de al menos 10 armas de fuego en la sede del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de La Uruca, en San José, luego de que varios hombres armados ingresaran el domingo por la mañana, amenazaran a los guardas de seguridad y accedieran al área donde estaba almacenado el armamento. El caso movilizó a la Fuerza Pública y a agentes judiciales, mientras se determina cómo se produjo el asalto, según Teletica, canal costarricense.

La alerta ingresó mediante una llamada al sistema 9-1-1 cerca de las 7:10 h, cuando se reportó un aparente asalto en las instalaciones. Los sospechosos intimidaron y agredieron a los guardas antes de sustraer las armas y huir, indicó el Organismo de Investigación Judicial en declaraciones recogidas por La Teja, diario costarricense.

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Los asaltantes llegaron al sitio en dos motocicletas, de acuerdo con el reporte preliminar. Las autoridades no precisaron cuántas personas participaron ni el recorrido que siguieron tras salir de la institución.

La cifra exacta del armamento sustraído no había sido confirmada oficialmente. Aunque los primeros datos apuntaban al robo de al menos 10 armas, la Policía Judicial informó que continuaba con las diligencias para establecer la cantidad definitiva y determinar si los atacantes se llevaron otros objetos.

Agentes policiales investigan el robo de armas de fuego perpetrado por personas en motocicleta en las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje en La Uruca, en San José. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se reportaron personas heridas durante el hecho. La Presidencia Ejecutiva del INA confirmó que las armas pertenecían a la empresa de seguridad privada contratada por la institución y señaló que el centro no registró otras pérdidas materiales, informó La Nación, diario costarricense.

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Robos de armamento en instituciones y empresas de Costa Rica

El robo de armas registradas ha afectado previamente a entidades estatales y compañías privadas en Costa Rica. En febrero de 2021, delincuentes sustrajeron 25 armas de fuego, municiones, seis chalecos antibalas y radios de comunicación de la Academia Nacional de Policía, en Pococí, Limón.

Todo ese equipo fue localizado al día siguiente en una vivienda situada a cinco minutos de la academia. La investigación concluyó que cuatro policías facilitaron el golpe, situación que terminó con sus despidos tras dos años de pesquisas.

Ese mismo año, una empresa de seguridad privada denunció el robo de una caja fuerte con 16 pistolas de sus instalaciones en La Valencia de Heredia. El sospechoso quitó unas celosías para llevarse la caja con armas calibre nueve milímetros de marcas como Glock, Sig Sauer y Smith & Wesson.

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En 2012, 17 pistolas Glock robadas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes fueron halladas en Ciudad de Panamá, envueltas en papel periódico dentro de una llanta junto con cerca de USD 13.000 en efectivo. La policía panameña indicó entonces que el armamento, que conservaba los números de serie del ministerio costarricense, sería vendido en el mercado negro local.

Esta es información en desarrollo enfatizan los medios locales de Costa Rica.