Panamá

Panamá se consolida en el mercado de cafés de especialidad

La caficultura de la nación canalera pasó de competir por volumen a priorizar la calidad

World of Coffee Panama 2026 congregó a 300 expositores de 35 países, cafés provenientes de más de 17 orígenes y 60 baristas de distintas partes del mundo. (SCAP)
World of Coffee Panama 2026 congregó a 300 expositores de 35 países, cafés provenientes de más de 17 orígenes y 60 baristas de distintas partes del mundo. (SCAP)
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Panamá recibió por primera vez el World of Coffee 2026, una cita que colocó al país como sede de la industria internacional del café y que marcó el debut del evento en América Latina y en una nación productora.

La feria reunió hasta este domingo 25 de octubre a representantes del sector en un contexto en el que la actividad comercial busca también aportar recursos para las comunidades afectadas por el sismo en la península de Azuero y otras regiones.

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El World of Coffee Panama 2026 congregó a 300 expositores de 35 países, cafés provenientes de más de 17 orígenes y 60 baristas de distintas partes del mundo. La agenda contempló campeonatos, talleres y conferencias, mientras que los organizadores proyectaban la llegada de 13 mil visitantes.

La organización estuvo a cargo de la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Specialty Coffee Association (SCA), mientras que la realización fue posible tras una alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), formalizada mediante un acuerdo de cooperación en 2023.

El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, sostuvo que el encuentro posiciona al país como un punto de conexión para el negocio cafetero. “World of Coffee Panama 2026 convierte al país en el punto de encuentro de la industria global del café”, afirmó.

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Las montañas, el clima y los microclimas de Panamá producen cafés diferenciados para el mercado internacional. (SCAP)
Las montañas, el clima y los microclimas de Panamá producen cafés diferenciados para el mercado internacional. (SCAP)

El dirigente señaló que la cita reforzaba la proyección panameña en América Latina, con foco en la calidad de sus cafés y en la innovación vinculada al sector.

Barría Pino también vinculó el movimiento económico previsto por la feria con la situación que atraviesan las comunidades damnificadas por el terremoto.

La Cámara expresó su solidaridad con las personas afectadas y planteó que las regiones donde la actividad puede mantenerse tienen la responsabilidad de sostener el trabajo y la economía.

Mantener la economía en movimiento también es una forma de contribuir”, expresó el presidente de la CCIAP al referirse a la continuidad de las actividades productivas.

La Cámara anunció que entregará un porcentaje de las ganancias obtenidas con el evento a la Cruz Roja Panameña. La contribución estará destinada a las tareas de asistencia y recuperación en las comunidades afectadas.

Ricardo Koyner, presidente de la SCAP, repasó el proceso que llevó a la caficultura panameña a ganar reconocimiento en los mercados de especialidad. (SCAP)
Ricardo Koyner, presidente de la SCAP, repasó el proceso que llevó a la caficultura panameña a ganar reconocimiento en los mercados de especialidad. (SCAP)

El titular de la CCIAP agregó que Panamá tiene experiencia en la conexión entre mercados y países. A su juicio, la feria refuerza ese papel anfitrión dentro de la cadena mundial del café.

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, repasó el proceso que llevó a la caficultura panameña a ganar reconocimiento en los mercados de especialidad.

Koyner recordó que, tres décadas atrás, siete productores de Chiriquí enfrentaban precios bajos y dificultades para competir en volumen frente a los grandes países cafeteros. La respuesta fue unir esfuerzos para promover la calidad de los granos panameños.

Esa decisión derivó en la creación de la Specialty Coffee Association of Panama y, más tarde, en el certamen Best of Panama, que comenzó en 1996 como una instancia para evaluar las fincas participantes.

De acuerdo con el presidente de la asociación, aquella competencia permitió mostrar que las montañas, el clima y los microclimas de Panamá podían producir cafés diferenciados en el mercado internacional.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, sostuvo que el encuentro posiciona al país como un punto de conexión para el negocio cafetero. (CCIAP)
Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, sostuvo que el encuentro posiciona al país como un punto de conexión para el negocio cafetero. (CCIAP)

La SCAP incorporó subastas electrónicas para sus mejores lotes en 2001. Ese mecanismo amplió la exposición de los productores y fortaleció la estrategia de comercialización basada en la calidad.

Koyner también mencionó el descubrimiento del café Geisha por parte de Hacienda La Esmeralda en 2004. El grano alcanzó récords mundiales de precio y modificó las referencias del mercado de especialidad.

La evolución del sector incluyó la incorporación de procesos naturales en 2011. Para Koyner, esos cambios surgieron de una lógica colaborativa entre productores que buscaban diferenciar sus cosechas.

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