El cabezazo salvador de “Jagger” Herrera con el que Boca venció a Independiente: su impactante ficha de partido

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Facundo Jagger Herrera fue el salvador de Boca Juniors en la victoria por 1-0 ante Independiente, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El joven defensor sostuvo al equipo con una actuación decisiva en defensa y apareció en el tramo final para convertir el gol que resolvió el clásico a favor del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El único tanto del partido llegó a los 88 minutos, cuando Herrera ingresó al área para buscar un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa. El defensor se anticipó a Felipe Tempone y Juan Arrayago y conectó la pelota de cabeza para vencer la resistencia de Independiente. La definición permitió que Boca quebrara la igualdad cuando el encuentro parecía encaminado a finalizar sin goles y confirmó su papel como salvador de la visita.

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El festejo tuvo un valor especial para el defensor, ya que fue su primer gol con la camiseta del Xeneize luego de 12 partidos disputados. Herrera había comenzado el clásico como titular y completó el encuentro con una participación que no se limitó a la jugada decisiva. Su presencia fue determinante durante los pasajes de mayor exigencia, en un partido cerrado que Boca resolvió recién en los últimos minutos.

Jagger Herrera celebró su primer gol en Boca Juniors con un cabezazo decisivo (Foto: FOTOBAIRES)

La actuación del futbolista también quedó reflejada en sus números. Herrera fue el jugador con más acciones defensivas exitosas, con 15, y lideró los despejes del encuentro con 11. Además, terminó como el segundo mejor recuperador, con siete intervenciones de ese tipo, de acuerdo con el medio estadístico dataref. Esos registros explicaron buena parte de su influencia para contener los avances del Rojo y mantener al Xeneize con posibilidades de ganar el clásico.

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El defensor tuvo 104 toques de balón y completó 73 de los 83 pases que intentó, lo que representó una precisión del 88%. También ganó los dos duelos aéreos que disputó durante el partido. Su tarea combinó firmeza en el fondo y participación en la circulación, además de una intervención en ataque que definió el resultado. Esa capacidad para responder en ambas áreas lo convirtió en el futbolista más influyente de Boca.

Herrera ya había mostrado cualidades desde su debut con Boca en la Bombonera ante Lanús. En aquel partido realizó intervenciones importantes para evitar una derrota y participó de una acción clara de peligro. Esa presentación lo instaló como una alternativa para Arruabarrena, que encontró en el defensor una opción útil para el armado de un equipo que buscaba respuestas en diferentes sectores del campo.

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El defensor de 20 años fue determinante para la victoria en el clásico frente a Independiente (Foto: FOTOBAIRES)

El jugador también fue titular como local en el triunfo por 1-0 ante Sao Paulo, una actuación que le permitió ganarse el reconocimiento de los hinchas xeneizes. Aquella fue su primera aparición en el once inicial de una copa internacional y respondió con autoridad. Además, el parecido físico con el cantante de The Rolling Stones derivó en el apodo de Jagger, con el que fue identificado dentro del ambiente de Boca.

El triunfo ante Independiente fortaleció la consideración de Herrera para el entrenador y le dio a Boca un impulso antes de una etapa exigente. El equipo alcanzó el liderazgo de la Tabla Anual con 57 puntos dentro de la clasificación a las competencias internacionales. Su próximo compromiso será el Superclásico ante River Plate, el primer domingo de noviembre, antes de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, que se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla.

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