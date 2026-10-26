Política

CFK, Axel Kicillof, Sergio Massa y otros referentes del PJ celebraron el triunfo electoral de Lula da Silva

La ex mandataria fue una de las primeras que destacó el resultado del balotaje, donde el presidente reelecto venció a Flávio Bolsonaro. “Supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, remarcó. El resto de los mensajes

Cristina Fernández de Kirchner - Lula Da Silva
Cristina Fernández de Kirchner celebró el triunfo de Lula da Silva
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La ex presidenta Cristina Kirchner celebró el triunfo electoral de Lula da Silva, quien se quedó con la reelección y será el nuevo mandatario de Brasil por cuarta vez. A su vez, varios referentes del PJ destacaron el resultado del balotaje donde el líder del PT venció a Flávio Bolsonaro.

A través de sus redes sociales, la líder peronista escribió: “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

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Elecciones Brasil - Peronismo

Otro de los que se refirió al triunfo electoral del líder del Partido de los Trabajadores (PT), destacó: “UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”.

Y añadió: “No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!“.

Elecciones Brasil - Peronismo

Sergio Massa, que había respaldado a Lula este sábado previo a los comicios, también compartió un mensaje en sus redes sociales: “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida.La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos”.

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Y completó: “El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”.

Reaccion de los politicos de argentina ante el triunfo de lula da silva

Lula logró la reelección tras obtener el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que consiguió el líder del Partido Liberal. De esta manera, consiguió su un cuarto mandato no consecutivo, una marca que ningún otro mandatario había alcanzado en la historia del gigante sudamericano.

En la instancia inicial, el mandatario había obtenido el 45,1% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro, una diferencia que los sondeos previos no habían anticipado. Desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989, el candidato que encabezó la primera vuelta siempre llegó al Palacio de Planalto. Hasta hoy.

El mandatario participó en su séptima elección presidencial y llegó a la segunda vuelta con la confianza de que su experiencia en disputas electorales podía modificar el resultado de la primera ronda. En la noche del 4 de octubre, después de perder la primera vuelta, reconoció que le había sorprendido el resultado, pero se mostró confiado en darlo vuelta.

Reaccion de los politicos de argentina ante el triunfo de lula da silva

El ex presidente Alberto Fernández también compartió una imagen con el presidente y afirmó: “Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial”.

En esa línea, otra de las referentes kirchneristas como Mayra Mendoza publicó en sus redes sociales: “Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con @CFKArgentina”.

Reaccion de los politicos de argentina ante el triunfo de lula da silva

Malena Galmarini solo compartió: “Gracias, pueblo hermano de Brasil”. En tanto, Diego Guliano, otro de los referentes del Frente Renovador, remarcó: “Estamos orgullosos de acompañar a Lula en este gran día. Al líder que sacó a millones de la pobreza y le hace frente a la derecha con una fuerte convicción: el pueblo brasileño es el centro de toda su política. Lula es un ejemplo a seguir para todos y todas”

Reaccion de los politicos de argentina ante el triunfo de lula da silva

El diputado Juan Grabois también decidió compartir un mensaje en sus redes sociales para celebrar el triunfo de Lula: “Pusieron a Trump, Elon Musk, Meta, el Pentágono, la CIA. Les ganó un obrero zurdo, disca, sindicalista y jubilado. Fachos arrastrados vayan haciendo las valijas en toda Latinoamérica ¡La Patria Grande está de pie!“.

Reaccion de los politicos de argentina ante el triunfo de lula da silva

También el senador Wado de Pedro enfatizó: “La voluntad y la movilización popular hizo que Lula vuelve a ser el presidente de todos los brasileños y brasileñas. Se renueva la esperanza. La elección en Brasil refleja que la fuerza de la sociedad puede torcer el rumbo de la historia. Lula, guerrero del pueblo brasilero! Vamos Brasil!”.

Reaccion de los politicos de argentina ante el triunfo de lula da silva

Y el ex funionario Aníbal Fernández compartió: “Ganó Lula…!!! Felicitaciones compañero! Un abrazo enorme".

Reaccion de los politicos de argentina ante el triunfo de lula da silva

El resultado también incide en la relación de Brasil con Estados Unidos, China, Europa, el Mercosur y los BRICS. Durante su mandato, Lula buscó reforzar el multilateralismo, la integración regional, la cooperación con el Sur Global y la autonomía frente a las grandes potencias.

En 2025, el gobierno de Donald Trump impuso aranceles de hasta 50% a determinados productos brasileños y vinculó públicamente la medida con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Una llegada de Bolsonaro al poder hubiese encausado las relaciones con Washington, pero con Lula reelegido se abre un nuevo manto de dudas sobre el futuro vínculo entre ambas naciones.

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