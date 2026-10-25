Así fue el abandono de Franco Colapinto en el GP de los Estados Unidos de F1: la maniobra que lo perjudicó y la mala racha que sufre

Franco Colapinto quedó afuera de carreras por tercera vez en los últimos cuatro Grandes Premios (AlpineF1Team)

Guardar

Franco Colapinto abandonó este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1. Fue la tercera deserción en cuatro carreras del piloto argentino del equipo Alpine. Este domingo tampoco pudo completar la competencia en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

El piloto bonaerense de 23 años comenzó la competencia con neumáticos duros. En el comienzo superó a Valtteri Bottas (Cadillac) y se mantuvo adelante de Gabriel Bortoleto (Audi) que en la tercera vuelta aprovechó sus gomas blandas (ganan más rápido adherencia en el asfalto) logró superar al pilarense, quien se quejó porque el brasileño inició su maniobra de adelantamiento por fuera de los límites de la pista.

PUBLICIDAD

Cumplido el quinto giro, Colapinto le informó por radio a su ingeniero, Stuart Barlow, problemas con el piso de su Alpine A526 y falta de velocidad en las rectas. El técnico le indicó que chequearon lo informado, pero que todo estaba en buenas condiciones en su monoplaza.

En la sexta ronda, Franco pudo superar a Sergio “Checo” Pérez (Cadillac). Luego, el argentino fue por Carlos Sainz (Williams) a quien llegó a superar en la primera curva tras cumplir el décimo giro, pero luego el español salió mejor armado y lo dejó atrás. La maniobra se repitió en las siguientes rondas, en la 15ª y 17ª.

PUBLICIDAD

*Lucha entre Colapinto y Sainz

Llegando a la vigésima vuelta, Colapinto se ubicó 15º debido a las detenciones en los boxes de otros competidores, entre ellos el propio Sainz con un crono 1m42s534 que fue un buen ritmo de carrera y similar en ese momento de la competencia al de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que arrancó con neumáticos blandos.

En la vuelta 25º, Colapinto se defendió muy bien de Arvid Linbland (Racing Bulls), pero al cumplir el siguiente giro hubo un toque con el inglés en la primera curva e hizo un trompo. Perdió ante el británico y también fue Esteban Ocon (Haas).

PUBLICIDAD

En el toque con Linbland fue investigado por los comisarios deportivos, aunque no hubo sanción para el británico. En el incidente se dañó un elemento aerodinámico del lado derecho del Alpine de Colapinto quien tuvo problemas de adherencia en pista. El ritmo del argentino cayó y fue superado por Bortoleto.

Pese a este inconveniente, Colapinto pudo cumplir con la estrategia de parar en los boxes luego de la trigésima vuelta y en la 32ª cumplió con su detención en los boxes. Le colocaron neumáticos blandos y regresó a pista en la 19ª colocación.

En los boxes no le quitaron el elemento dañado al monoplaza de Colapinto. Esto lo siguió afectando al tratarse de una pieza aerodinámica llamada Wadepod que le impidió tener una entrada de aire ideal y una buena tenida en pista por cuanto la adherencia no fue la óptima.

PUBLICIDAD

Fue en la vuelta 38ª en la que Franco volvió a ingresar en los boxes y desertó. Se trató del tercer abandono en cuatro carreras: en Azerbaiyán por su choque a Gasly, en Singapur por fallas en la transmisión y este domingo.

No habrá descanso en la temporada y el campeonato continuará en Norteamérica. El fin de semana próximo se llevará a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.